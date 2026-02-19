ВКС изпрати на ОС – Велико Търново делото за скандала между шефа на ОДВР – Русе Николай Кожухаров и четирима младежи

Върховният касационен съд реши дда изпрати делото за скандала на четиримата тийнейджъри с директора на Областната дирекция на МВР – Русе Николай Кожухаров за разглеждане от Окръжен съд във Велико Търново.
Производството пред ВКС е образувано по искане за промяна на местната подсъдност, тъй като всички съдии на Окръжен съд – Русе са си направили отводи. Производството бе образувано по обвинителен акт срещу четирима младежи – непълнолетният към момента на деянието Станислав А. , обвинен за причиняване на тежка телесна повреда на старши комисар Николай Кожухаров, „при изпълнение на службата му“.
Кирил Гочев, Жулиен Кязъмов и Виктор Иванов са обвинени, че заедно са причинили лека телесна повреда на друг мъж по хулигански подбуди – това е съсед на Кожухаров, поставил началото на разпрата.
Съдиите от ОС – Русе са се отвели с различни мотиви. Част от тях са приели, че изразените мнения от различни журналисти и общественици, че делото не следва да бъде разгледано в от ОС в града поради наличието на зависимости и предубеденост у съдиите в този съд и това налага те дасе отведат, за да не поставят под съмнение обективността на процеса, въпреки че в съдебните си актове са посочили, че нямат съмнение в личната си безпристрастност.
Друга част от съдиите твърдят, че демонстрираното публично недоверие в обективността и безпристрастността на органите на досъдебното производство и на съда налагат да бъдат спазени изискванията на чл. 6 от Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ) и тези съмнения да бъдат разсеяни, като делото бъде разгледано от друг еднакъв по степен съд.
Тричленният състав на ВКС намира, че са налице условията за промяна на местната подсъдност и изпраща делото за разглеждане и решаване на Окръжен съд – Велико Търново.
В мотивите е посочено, че : „Независимо от това, че във всички постановени съдебни актове е отразено, че нито един от съдиите не се чувства пристрастен или предубеден, те всички са се отвели, което е и наложило на основание чл. 43, т. 3 НПК образуваното съдебно производство да бъде прекратено, а делото изпратено на ВКС за определяне на друг еднакъв по степен съд, който да го разгледа“.
С оглед изискванията на чл. 6 от ЕКПЧ делото да бъде разгледано от безпристрастен съд съдебният състав на ВКС приема, че трябва да бъде променена местната подсъдност за разглеждането му, като определя за компетентен да разгледа производството Окръжен съд – Велико Търново с мотива, че този съд се намира в близост до Окръжен съд – Русе и разглеждането на делото в него не би забавило съществено производството и не би било причина за увеличение на съдебните разноски.
Определението на съда е окончателно.