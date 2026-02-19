ВКС изпрати на ОС – Велико Търново делото за скандала между шефа на ОДВР – Русе Николай Кожухаров и четирима младежи

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Върховният касационен съд реши дда изпрати делото за скандала на четиримата тийнейджъри с директора на Областната дирекция на МВР – Русе Николай Кожухаров за разглеждане от Окръжен съд във Велико Търново.

Производството пред ВКС е образувано по искане за промяна на местната подсъдност, тъй като всички съдии на Окръжен съд – Русе са си направили отводи. Производството бе образувано по обвинителен акт срещу четирима младежи – непълнолетният към момента на деянието Станислав А. , обвинен за причиняване на тежка телесна повреда на старши комисар Николай Кожухаров, „при изпълнение на службата му“.

Кирил Гочев, Жулиен Кязъмов и Виктор Иванов са обвинени, че заедно са причинили лека телесна повреда на друг мъж по хулигански подбуди – това е съсед на Кожухаров, поставил началото на разпрата.

Съдиите от ОС – Русе са се отвели с различни мотиви. Част от тях са приели, че изразените мнения от различни журналисти и общественици, че делото не следва да бъде разгледано в от ОС в града поради наличието на зависимости и предубеденост у съдиите в този съд и това налага те дасе отведат, за да не поставят под съмнение обективността на процеса, въпреки че в съдебните си актове са посочили, че нямат съмнение в личната си безпристрастност.

Друга част от съдиите твърдят, че демонстрираното публично недоверие в обективността и безпристрастността на органите на досъдебното производство и на съда налагат да бъдат спазени изискванията на чл. 6 от Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ) и тези съмнения да бъдат разсеяни, като делото бъде разгледано от друг еднакъв по степен съд.

Тричленният състав на ВКС намира, че са налице условията за промяна на местната подсъдност и изпраща делото за разглеждане и решаване на Окръжен съд – Велико Търново.