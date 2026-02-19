Съдйската колегия освободи Емил Дечев като съдия след назначението му за МВР – шеф

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет освободи Емил Дечев от заеманата длъжност „съдия“ в Софийския градски съд, считано от датата на назначаването му на длъжност „служебен министър на вътрешните работи“ с указ на Президента на Република България.

Емил Дечев работи в съдебната система от 1997 г. Юридическият му стаж в органите на съдебната власт започва като следовател в Окръжната следствена служба при Софийската градска прокуратура, а през 2000 г. става съдия в Районен съд – Плевен, след което заема длъжността в Софийския районен съд.

От 2012 г. правораздава в Софийския градски съд.

Бил е „заместник-министър“ в Министерство на правосъдието при Надежда Йорданова, Янаки Стоилов, Крум Зарков и Аганас Славов.

Разпознаваем съдия с добра репутация в съдийското съсловие. След приключаване на мандата на служебното правителство, според Закона за съдебнат авласт той може да се върене обратно в системата.

Служебният министър-председател Андрей Гюров назначи бившия вицепремиер Румяна Бъчварова за началник на своя политически кабинет. Тя вече присъства на официалната церемония по предаване и приемане на властта в Министерския съвет днес, съобщиха от правителствената пресслужба, цитирани от БТА.

Служебното правителство с министър-председател Андрей Гюров встъпи в длъжност. След като положи клетва в Народното събрание, в Министерския съвет се състоя церемония по предаване и приемане на властта.

Румяна Бъчварова става началник на на кабинета на Гюров

Служебният министър-председател Андрей Гюров назначи бившия вицепремиер Румяна Бъчварова за началник на своя политически кабинет. Тя вече присъства на официалната церемония по предаване и приемане на властта в Министерския съвет днес, съобщиха от правителствената пресслужба, цитирани от БТА.

Официалното съобщение от правителството акцентира върху експертната биография на Бъчварова, посочвайки завършеното ѝ образование по социология и дългогодишния ѝ опит като основател и управляващ директор на агенция „Market Links“ до 2009 година.

Зад тази визитка обаче стои една от най-знаковите фигури в управленията на ГЕРБ. Румяна Бъчварова има солиден опит на същата позиция – тя беше началник на политическия кабинет на министър-председателя Бойко Борисов по време на първото му правителство в периода 2009 – 2013 година.

Впоследствие политическата ѝ кариера продължи като народен представител, а във втория кабинет на Борисов тя зае постовете на заместник министър-председател по коалиционните отношения и административната реформа, както и на министър на вътрешните работи до 2017 година.

Последната публична длъжност, която Румяна Бъчварова заемаше преди да се завърне в Министерския съвет, беше посланик на България в Израел в мандата между 2019 и 2023 година.