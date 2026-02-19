Служебното правителство на премиеро Андрей Гюров положи клетва пред Народното събрание

Share Facebook

Служебният министър-председател Андрей Гюров и министрите от служебното правителство положиха клетва пред Народното събрание в присъствието на президента Илияна Йотова.

По-рано днес президентът Йотова подписа укази за назначаване на служебното правителство. .С друг указ държавният глава насрочва предсрочните парламентарни избори на 19 април тази година.

С трети указ се определят номерацията, наименованията и границите на изборните райони за произвеждане на избори за народни представители.

След клетвата на членовете на служебния кабинет, в Гранитната зала на Министерския съвет ще се състои церемония по предаване и приемане на властта, съобщиха от правителствената пресслужба.

Премиерът Андрей Гюров произнесе забележително откровена реч – не обеща чудеса, но бе категоричен, че правителство ще управлява почтено и отговорно за успеха на честни избори.

Не обещаваме чудеса, реформи за два месеци и исторически завои. Но имаме волята да управляваме почтено и отговорно“, заяви Гюров.

Служебното правителство няма коалиционна математика. Няма скрити условия и договорки. Решени сме да покажем, че властта може да се управлява спокойно – без лицемерие, реваншизъм и показност, но с почтеност и отговорност.

Това правителство е съставено с идеята за широк експертен формат – хора с политически опит, но без партийни зависимости. Обединени сме около една ясна задача – честни избори и стабилна държава“, обобщи примиерът.

Служебният премиер напомни, че сме стигнали дотук с масови протести заради криза на доверието. Стотици хиляди хора поискаха демокрация и добро управление, отбеляза той.

По думите му честните избори изискват не само администрация за провеждането им, а гражданска зрялост, активно гласуване и нулева толерантност към нарушения, които подменят волята на хората.

„На 19 април гласувайте, не се отказвайте от правото си да избирате и не позволявайте вотът ви да бъде превърнат в инструмент на нечий интерес. Служебното правителство няма да бъде застъпник или противник на нито една партия. Нашата мисия е честен вот„, каза още Гюров.

„Нашето правителство има задачи, които изискват законодателни решения и разчитаме да подходите държавнически и да ги приемете“, обърна се той към депутатите в пленарната зала.

На журналистически въпрос дали има забележки към имената в служебния кабинет на Андрей Гюров, президентът Илияна Йотова заяви, че премиерът е провел събеседване с всеки един министър по отделно и е получил уварения, че ще работят в интерес на България.

Йотова призна, че има резерви към някои от министрите, както и че има такива, свързани с определени политически сили, но изтъкна, че вярва в тяхната експертиза. И обеща президентската институция да бъде коректив на кабинета.

„Хареса ми акцентът за деполитизация на кабинета, дано го спазят. Одобрих това, което предложи (Гюров – б.а), но не мога да бъда отговорна за всеки един министър“, каза Илияна Йотова.