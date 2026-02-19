За незаконно обвинение в тероризъм СГС осъди прокуратурата да заплати обезщетение от 100 000 лв. на Мохамед Абдулкадер

Пред прокуратурата показания бе дал таен свидетел и един служител на ДАНС, по чиято оперативна информация е започнало разследването. Според агента подсъдимият имал и друг профил, в който се представял като „Мохамед джихадиста“, но от ДАНС не успели да го открият.

От снимковия материал се разбираше, че на територията на арабската държава Мохамед е участвал най-често в бойни действия на групировката „Джабхат ал – Шамия“, действаща в областта Алепо. Снимките и видеоклиповете, на които А.М. запечатвал всяко свое участие в бойни действия, качвал впоследствие и в социалните мрежи, твърдеше обвинението.

Тогавашният главен прокурор Иван Гешев обяви случаят за много сериозен и от разследването потече информация към медиите, придружена за убедителност със снимков материал, който трябваше да убеди обществото, че пред българската прокуратура е изправен истински терорист, които се сражава в Сирия на страната на ислямска държава.

През лятото на 2020 г. в Бургас бяха задържани над 10 душш при описвана като мащабна акция на ГДБОП за извършване на терористична дейност на територията на България.

Компенсацията е присъдена за тежкото обвинение, с което прокуратурата е нанесла вреди на един 22 – годишен младеж, който близо три години преживявал страховете на невинния човек, че ще бъде осъден за престъпление, което не е извършил.

Това показва решение на съдия Богдана Желявска от СГС, която установава, че действията на държавното обвинение спрямо Абдулкадер, са в пълно противоречие с основните принципи на Европейската конвенция за правата на човека.

Обвинение по предположение

Въпреки убежданията на спецпрокурора Евгения Щъркелова още първоинстанционният спецнаказателен съд оправда Абдулкадер поради недоказаност на обвинението.

След обжалване АС – София потвърди оправдателната присъда и записа в мотивите си, че само снимките с униформа не са достатъчни, за да бъде осъден младият мъж.

„Верен е направеният извод от първоинстанционния съд, че само въз основа на посочения снимков материал не може да се направи заключение относно твърденията на прокуратурата за осъществявана от подсъдимия противозаконна дейност (актове на насилие спрямо граждани) или постъпки, насочени към реализиране на съставомерната по НК цел“, каза АС.

Апелативните съдии подчертаха, че по делото няма информация нито за мястото, нито дори за периода, когато са направени снимките.

Затова на съда се е наложило да предполага, че е възможно те да са от Сирия.

„При оскъдната доказателствена съвкупност и изчерпаните способи за събиране на други доказателства може да се изгради предположение досежно участието на подсъдимия в инкриминираните деяния, но не и да се изведат еднозначни и категорични изводи в такава насока. Въз основа на така събраните доказателства въззивният състав счита, че в случая е възможно да бъдат построени и други различни версии от описаната в обвинителния акт“, заключи съдът.

Решението можеше да бъде атакувано пред Върховния касационен съд, но прокуратурата се отказа от тази възможност.

Съдът по ЗОДОВ

След като оправдателната присъда на Мохамед влиза в сила на 24.02.2023 г., той предявява иск за нанесени вреди пред СГС. Претендира обезщетение от 100 000 лева ведно с лихвите.

Съдът отсейва безспорните факти по делото – привличането на ищеца като обвиняем е за престъпление по чл. 108а, ал. 6 вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 НК протеклото срещу него наказателно производство и окончателното му оправдаване през 2023 г. за посочените престъпления.

От свидетелските показания се разбира, че Мохамед Абдулкадер е завършил спортното училище в Бургас. Три пъти е бил шампион по борба на България.

Преди години заминал в Сирия при баща си, за да работи. Баща му е сириец, а майка му живее в България.

„Разбиха ни вратата, насочиха оръжие с лазери срещу нас. Не мога дори и да говоря, беше нещо ужасно. Претърсиха всичко, нищо не намериха – нито в мен, нито в моя апартамент, нито в колата на мъжа ми. Нищо няма вкъщи, ние не сме терористи”, разказва лелята на младежа пред наказателния съд. „ В Сирия е война. Има различни групировки, но момчето няма нищо общо с това, повярвайте ми. Никой не би излъгал за такова нещо”, сочи тя.

От разказите на двама свидетели пред СГС съдът научава, че обвинението сринало бъдещето му – младият мъж имал планове да учи в НСА и да стане учител, но не го приели, когато се разбрало за обвинението. Ищецът бил съкрушен, а заради медийния отзвук не можел да си намери работа, приятелите му се отдръпнали от него.

В резултат на липсата на работа задлъжнял на хора, от които вземал пари на заем, които връща и „досега“.

Мохамед споделял, че в ареста бил задържан в много лоши условия, постоянно влизали проблемни хора, подигравали му се.

Друг свидетел казва, че големият страх на М. бил, че ще бъде осъден, без да е виновен. Навсякъде – и в обществото, и в работата, всички се отдръпват от него, като разберат за обвиненията.

Отделно имал забрана да напуска пределите на България, но дори и след приключване на наказателното дело, мярката още не била свалена и той не можал да отиде дори до Сърбия. Мохамед „и сега не се е възстановил от преживяното“.

Заключението

„За един период от две години и осем месеца – от момента на образуване на наказателното производство до окончателното му приключване Абдулкадер, е бил обвиняем и подсъдим, като обвинен в престъпление, което не е извършил“, гласи преценката на съдията. Посочва, че действията на органите на държавното обвинение противоречат на основните принципи на Европейската конвенция за правата на човека.

„В резултат на несправедливото обвинение срещу него ищецът М. А. е понесъл неимуществени вреди – болки и страдания, изразяващи се в уронване на престижа и доброто си име пред обществото, семейството и приятелите, стрес и притеснения – психически травми – и то в много млада възраст – 21 г., които не са отшумели и до настоящия момент и всичко това – в резултат на действията на органите на прокуратурата, които са образували по отношение на него наказателно производство, повдигнали и поддържали неоснователно обвинение в извършване на сериозно престъпление“.

Публичното отразяване в медиите на задържането и образуваното срещу Мохамед дело му е причинило допълнителен стрес, притеснения и депресивно състояние.

При тези обстоятелства предявената по делото претенция от страна на Мохамед Абдулкадер за заплащане на обезщетение за причинени вреди в резултат на повдигане и поддържане на незаконно обвинение срещу него, след оправдаването му, се явява доказана по своето основание, изтъква съдия Желявска.

Посочва, че е налице пряка причинна връзка между причинените неимуществени вреди на ищеца и действията на органите на Прокуратурата.

„ Безспорно е наличието на хипотезата на чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗОДОВ предвид повдигане на неоснователно обвинение в сериозно престъпление срещу А. и воденото срещу него на наказателно производство, което след две години и осем месеца е завършило с оправдателна присъда“.

Обезщетението в подобни случаи трябва да репарира накърняването на личните права и интереси, а справедливият му размер да обезщети негативните преживявания и психичното им отражение върху увреденото лице.

Съдията отсъжда, че претърпените от ищеца вреди следва да бъдат възмездени по справедливост с обезщетение в размер 35 790,43 евро /равностойни на 70 000 лв., като до пълния предявен размер 100 000 лв. искът е отхвърлен.

Върху определеното обезщетение за неимуществени вреди съдът присъжда законна лихва от близо 30 000 лв., която се дължи от влизане в сила на оправдателната присъда – 24.02.2023 г. до окончателното й изплащане.

Или общият размер на дълга на ПРБ към ищеца Мохамед Абдулкадер е близо 100 000 лева.

Решението може да бъде обжалвано пред САС.