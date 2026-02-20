Автентично лидерство в прокуратурата е готово да се противопостави на мафиотското статукво

Запомнете този ден.

Преди малко прокурор с изградено име в системата – бившият председател на прокурорската асоциация и бивш окръжен прокурор на Плевен Владимир Николов пряко в национален ефир в предаването „Лице в лице“ на бТВ открито, ясно и изключително категорично се противопостави на нелегитимния главен прокурор Борислав Сарафов. Това заяви Андрей Янкулов във Фейсбук.

Онзи ден пpoĸypopcĸaтa ĸoлeгия нa Bиcшия cъдeбeн cъвeт ocвoбoди oĸpъжният пpoĸypop нa Πлeвeн Bлaдимиp Hиĸoлoв oт пocтa. C 6 глaca „зa“ и eдин „пpoтив“ ĸoлeгиятa ce peши, чe тoй e дoпycнaл диcциплинapни нapyшeния.

Пред БТВ Николов подробно отрече всички обвинения на Сарафов и обяви, че ще оспори решението на прокурорскта колегия пред ВАС.

Той изтъкна, че решението е взето от нелегимен орган заради изтеклия мандат на ВСС, а Сарафов е нелегитимен на поста от 21 юли м. г., обстоятелство, което бе обявено от Наказателната колегия на ВКС, напомни прокурорът.

„Знаете ли от какво ги е страх Джуджетата? От светлината. Ние трябва да изсветлим и трябва да решим всички тези казуси – и Джуджета, и приятели, и Семейства, и Нотариуси, и да го изчистим всичко това и аз лично, и вярвайте, много други честни и почтени прокурори се борим всеки ден за това“ (целият разговор по долу)

По повод позицията на прокурор, Андрей Янкулов отбеляза, че изявлението на Владимир Николов е „акт от огромно значение, който ще отбележи началото на промяната в прокуратурата. Няма да е нито бързо, нито лесно, нито можем да знаем какъв точно ще бъде резултатът. Той всъщност зависи от всички нас. Но системата повече няма да бъде същата „ .

Вече виждаме толкова дългоочакваното автентично лидерство в прокуратурата, което е готово да се противопостави на мафиотското статукво, каза министърът.

Владимир Николов и Ивайло Занев показаха, че са готови да платят всяка цена, но да не си мълчат, а да говорят открито за проблемите в прокуратурата, отбеляза още той.

Трябва много ясно да се разбере, че тези прокурори, за да говорят това, са изцяло спокойни пред съвестта си, защото онзи, който държи всички институционални лостове за въздействие върху тях, може да ги употреби както пожелае.

Сега трябва да ги последват и други техни колеги. И ще ги последват, убеден е Янкулов.

Пред БНР вчера правният специалист Иван Брегов коментира:

„Aĸo ce нaмepи peдoви пpoĸypop, ĸoйтo дa oбжaлвa cвoe диcциплинapнo нaĸaзaниe, ĸoeтo e пoтвъpдeнo или зaпoчнaтo пo инициaтивa нa Бopиcлaв Capaфoв в ĸaчecтвoтo мy нa и.ф. глaвeн пpoĸypop, и ce иcĸa в тoвa пpoизвoдcтвo ycтaнoвявaнe нa нищoжнocт нa нaзнaчeниeтo мy oт cъдa, имa нaчин тoвa дa бъдe нaпpaвeнo. Toвa нaзнaчeниe oт пpoĸypopcĸaтa ĸoлeгия нa BCC e aбcoлютнo нищoжнo и нe тpябвa дa пopажда пpaвнo дeйcтвиe“.

