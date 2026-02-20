Министър Андрей Янкулов свика заседание на пленума на ВСС за определяне на нов и.ф. главен прокурор

Министърът на правосъдието Андрей Янкулов свиква заседание на пленума на Висшия съдебен съвет на 26.02.2026 г. В дневния ред на заседанието министърът предлага единствена точка: определяне на временно изпълняващ функциите на главен прокурор.

В мотивите си министър Янкулов насочва към становището на Наказателната колегия на Върховния касационен съд, че след 21.07.2025 г. Република България няма легитимно изпълняващ функциите на главен прокурор.

А състояние, при което върховните съдии не признават главния прокурор, е нетърпимо в правовата държава.

Вече повече от половин година прокуратурата – един от най-важните държавни органи с ключови правомощия в правоприлагането, функционира без да са налице необходимите гаранции за точното и еднакво прилагане на законите от всички прокурори, които гаранции Конституцията персонализира във фигурата на главния прокурор.

Това делегитимира и лишава от обществено доверие не само тази институция, но и правосъдието в България.

„Във вече близо тригодишния си нелегитимен „фактически мандат“ Борислав Сарафов не е извършил нито едно действие, изграждащо обществено и професионално доверие относно управленските си качества.

Той не изпълни нито една от ключовите си заявки, дадени, когато зае поста. Например да чисти прокуратурата от мрежата за паралелно правосъдие „Осемте джуджета“, разплитането на която според самия него е „ключов залог за по-нататъшното нормално функциониране на цялата институция прокуратура“, пише министър Янкулов.

Към настоящия момент нищо от аферата „Осемте джуджета“ не е убедително изяснено от фактически ръководената от Борислав Сарафов институция.

В правовата държава никой не може да държи като заложник прокуратурата и държавното управление с фактическо изпълняване на функциите на главен прокурор на практика безсрочно, в нарушение на чл. 173, ал. 15 от Закона за съдебната власт (ЗСВ), лимитиращ допустимия срок за това. Дори ЗСВ формално да допускаше житейския и юридически абсурд за временно назначение без ограничение в срока, тази фактическа безсрочност за изпълняващия функциите главен прокурор би била в остра колизия с Конституцията и с практиката на КС относно мандатността за титулярното заемане на длъжността, изтъква Янкулов.

Той посочва, че назначаването на Борислав Сарафов за и.ф. главен прокурор от прокурорската колегия на 16.06.2023 г. реализира резултат, противоречащ на всякакви принципи на доброто управление – назначен след експресна процедура в рамките на по-малко от ден, без никакъв дебат по същество, без програма, без заложени цели, за изпълнението на които да се следи, без необходимата представителност на органа по назначаване, и, оказва се, дори без срок.

Противоконституционно е дори легитимно избраният главен прокурор да продължи да изпълнява функцията на такъв за неопределено време след изтичане на мандата, съгласно Решение №4/2005 г. по к.д. №11/2004 г. на КС, сочи още министърът.

В искането са изложени подробни мотиви защо министър Янкулов счита, че именно пленумът на Висшия съдебен съвет е компетентен да се произнесе относно повдигнатия въпрос.

В речта си пред парламента след полагането на клетва, новият служебен премиер Андрей Гюров заяви, че очаква от правосъдния министър да зададе стандарт за управлението на прокуратурата, която се управлява извън законовите срокове.

Цялото искане на министъра може да си прочетете на сайта на МП