СЕМ избра Милена Милотинова за нов генерален директор БНТ

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Милена Милотинова беше избрана за генерален директор на БНТ с гласовете на Габриела Наплатанова, Къдринка Къдринова и председателя на СЕМ Симона Велева.

Против гласуваха Пролет Велкова и Галина Георгиева, които дадоха гласовете си съответно за Невена Андонова и за сегашния ръководител на БНТ Емил Кошлуков.

Милена Милотинова има над 15 години опит в телевизионната журналистика, завършила е българска филология в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и „Английски език и литература“, специализирала е в Би Би Си и Ен Би Си. Автор е на повече от 10 документални филма, част от които са отличени с награди у нас и в чужбина.

През годините тя стана едно от разпознаваемите лица на Bulgaria ON AIR с публицистичното си предаване „Брюксел 1“, посветено на европейските политики, международните отношения и ключови обществени теми. С професионален и аналитичен подход Милотинова има авторитет сред зрителите и експертната общност.

Емил Кошлуков ще напусне поста след като 3-годишният му мандат изтече още през 2022 г., но с процедурни оспорвания и странни отсъждания на някои съдебни състави, се задържа още три години на поста. На вчершаното заседение на СЕМ той се закани, че ще оспори избора на новия генерален директор.

Изборът на СЕМ за нов генерален директор cтaнa възмoжен cлeд ĸaтo Bъpxoвният aдминиcтpaтивeн cъд даде зелена светлина на избоp за нoв гeнepaлeн диpeĸтop нa Бългapcĸaтa нaциoнaлнa тeлeвизия. Съдиите yвaжиxa жaлбaтa нa Cъвeтa зa eлeĸтpoнни мeдии и oтмeниxa oпpeдeлeниeтo нa Aдминиcтpaтивния cъд Coфия-oблacт, c ĸoeтo пo-paнo бeшe cпpянa пpoцeдypaтa.