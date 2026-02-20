Последни новини
Home / Законът / Йотова: Никой не иска да признае авторството си на промените в Конституцията, които „обезкървиха“ правата на президента

Йотова: Никой не иска да признае авторството си на промените в Конституцията, които „обезкървиха“ правата на президента

De Fakto 20.02.2026 Законът, Избрано Напишете коментар 250 Прегледа

Defakto.bg

Имам резерви към кабинета „Гюров“ – казах ги веднага на министър-председателя, след като той прочете списъка с предложения за нов служебен кабинет.

Ако ми бъде предложено, ще подпиша указ за оставката на Цицелков  

 

Това заяви пред БТВ в предаването  „Тази сутрин“ по bTV президентът Илияна Йотова  в първото си телевизионно интервю като държавен глава.

По думите ѝ не е коректно да посочва имена на  служебните министри, към които има резерви.  Тя беше категорична, че не е знаела предложенията предварително.

Попитана какво мисли за вицепремиера по честните избори Стоил Цицелков и информацията на опозицията, че е бил арестуван за употреба на марихуана и втори път за употреба на алкохол – 1,2 промила,  тя отговори:

Смятам, че ако ми бъде предложено – незабавно ще подпиша указ за неговата оставка“, ако  ми бъде предложено, незабавно ще разпиша указа за неговата оставка.

Стоил Цицелков е наказва от СГС с пробация за шофиране с алкохол през 2011 г. Впоследствие е реабилитиран по право и няма пречки да стане мининстър, коментираха юристи.  С тези, които опетниха името ми, ще се видим в съда, посочи във Фейсбук Стоил Цицелков.  Свидетелството ми за съдимост е чисто,  нямам ограничения към този момент, добави той.

Депутати твърдяха вчера, че Цицелков има условна присъда за шофиране след употреба на алкохол, че е бил задържан за притежание или употреба на наркотични вещества. Твърди се, че Цицелков е обект на специфична забрана от страна на Европейската комисия, която би била несъвместима с неговия ресор. Новият вътрешен министър Емил Дечев разпореди проверка на тези твърдения.

“ За мен бе изненада, че ще има вицепремиер за честността на изборите. Целият служебен кабинет би трябвало да отговаря за изборите. Търсело се е символ, каза Йотова и подчерта, че има резерви към някои от министрите в кабинета „Гюров“. „Аз научих имената на министрите в момента, в който г-н Гюров ги прочете“, подчерта Йотова.

Няма министър в служебен кабинет, който да не отговаря за честността на изборите. Вероятно заради обществените очаквания, министър-председателят Гюров искаше да сложи акцент, като предложи вицепремиер, който да отговаря за това.  Търсеше се някакъв символ, но отдавна ни мина времето на символите, сега е време за конкретна работа. Аз научих от медиите за някои елементи от биографията на г-н Цицелков. 

Йотова изтъкна още, че: „Някои от министрите – познавам добре, познавам и тяхната работа. Една част са хора, които изобщо не познавам и никога не съм работила с тях. За други наистина имам определени резерви. Това как ще работят от тук нататък – ще покаже дали те ще бъдат оправдани. За мен няма ключови и неключови ресори – отговорността на всеки един министър е ясна и ако той или тя работи срещу интересите на гражданите – няма по никакъв начин да скрия това“, коментира тя.

Президентът  допълни, че служебният кабинет е резултат на промените в българската Конституция:

„Какво ни казаха през 2023 г. от Народното събрание: „Ние ще изберем кандидатите за евентуален служебен министър-председател, той ще предложи своите министри, вие трябва да издадете указ. Ние спазихме буквата на този текст, макар че още от самото начало не бяхме съгласни с него“.

Според нея промените са целели да „обезкървавят“ президентската институция:  „Днес никой не иска да признае кой предложи промените в Конституцията. Те бяха разделени на две групи – от една страна да се орежат правомощията на президента, буквално да бъде натикан в ъгъла. От друга – да се направят промени в съдебната система. Всички предложения за промени в съдебната система отпаднаха в Конституционния съд. Нека да припомня, че г-н Гюров, въпреки че отдавна е напуснал „Продължаваме промяната“, той е свързан с тях, а те бяха вносителите на тези промени. Когато говорим за отговорности, нека припомним всички факти“.

Като коментира последните социологически изследвания, Йотова заяви, че „безспорно, г-н Радев ще бъде победителят“ и посочи  предстоящия вот като „нова надежда с участието на президента Радев“.  Йотова подчерта в хода на разговорите, че президентът Радев никога не е бил противник на еврото.

Имам предложение от различни общественици да участвам на следващите президентски избори“, заяви Йотова.

„Ще преценя – само ако съм си свършила работата, ако оценката за моята работа е добра и ако виждам, че получавам доверието на хората. След като преминем голямото препятствие на националните избори“.

Цинично е  трагедията „Петрохан“ да се превръща в оръжие за изборите, каза още президентът Йотова.

About De Fakto

Проверете също

Владимир Николов: Ако прокурорите гласуваха сами за главен прокурор, Сарафов би имал смазващ отрицателен вот

„Сарафов не е страшен, той е токсичен и разпространява вируса навсякъде в системата“ Време е …

Сарафов трябва да бъде физически елиминиран от кабинета на главния прокурор, ако това не направи пленума на ВСС

Бих посъветвал  новия правосъден  министър  Андрей Янкуров да направи точно  това,  което направи – да …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DeFakto.bg
Отговорен редактор: Лилия Христовска
IT: Красимир Цолов
© 2026 Фондация “ДЕ ФАКТО”. Всички права запазени.
Общи условия - правила за ползване