Йотова: Никой не иска да признае авторството си на промените в Конституцията, които „обезкървиха“ правата на президента

Имам резерви към кабинета „Гюров“ – казах ги веднага на министър-председателя, след като той прочете списъка с предложения за нов служебен кабинет. Ако ми бъде предложено, ще подпиша указ за оставката на Цицелков

Това заяви пред БТВ в предаването „Тази сутрин“ по bTV президентът Илияна Йотова в първото си телевизионно интервю като държавен глава.

По думите ѝ не е коректно да посочва имена на служебните министри, към които има резерви. Тя беше категорична, че не е знаела предложенията предварително.

Попитана какво мисли за вицепремиера по честните избори Стоил Цицелков и информацията на опозицията, че е бил арестуван за употреба на марихуана и втори път за употреба на алкохол – 1,2 промила, тя отговори:

“ Смятам, че ако ми бъде предложено – незабавно ще подпиша указ за неговата оставка“, ако ми бъде предложено, незабавно ще разпиша указа за неговата оставка.

Стоил Цицелков е наказва от СГС с пробация за шофиране с алкохол през 2011 г. Впоследствие е реабилитиран по право и няма пречки да стане мининстър, коментираха юристи. С тези, които опетниха името ми, ще се видим в съда, посочи във Фейсбук Стоил Цицелков. Свидетелството ми за съдимост е чисто, нямам ограничения към този момент, добави той.

Депутати твърдяха вчера, че Цицелков има условна присъда за шофиране след употреба на алкохол, че е бил задържан за притежание или употреба на наркотични вещества. Твърди се, че Цицелков е обект на специфична забрана от страна на Европейската комисия, която би била несъвместима с неговия ресор. Новият вътрешен министър Емил Дечев разпореди проверка на тези твърдения.

“ За мен бе изненада, че ще има вицепремиер за честността на изборите. Целият служебен кабинет би трябвало да отговаря за изборите. Търсело се е символ, каза Йотова и подчерта, че има резерви към някои от министрите в кабинета „Гюров“. „Аз научих имената на министрите в момента, в който г-н Гюров ги прочете“, подчерта Йотова.

„Няма министър в служебен кабинет, който да не отговаря за честността на изборите. Вероятно заради обществените очаквания, министър-председателят Гюров искаше да сложи акцент, като предложи вицепремиер, който да отговаря за това. Търсеше се някакъв символ, но отдавна ни мина времето на символите, сега е време за конкретна работа. Аз научих от медиите за някои елементи от биографията на г-н Цицелков.

Йотова изтъкна още, че: „Някои от министрите – познавам добре, познавам и тяхната работа. Една част са хора, които изобщо не познавам и никога не съм работила с тях. За други наистина имам определени резерви. Това как ще работят от тук нататък – ще покаже дали те ще бъдат оправдани. За мен няма ключови и неключови ресори – отговорността на всеки един министър е ясна и ако той или тя работи срещу интересите на гражданите – няма по никакъв начин да скрия това“, коментира тя.

Президентът допълни, че служебният кабинет е резултат на промените в българската Конституция:

„Какво ни казаха през 2023 г. от Народното събрание: „Ние ще изберем кандидатите за евентуален служебен министър-председател, той ще предложи своите министри, вие трябва да издадете указ. Ние спазихме буквата на този текст, макар че още от самото начало не бяхме съгласни с него“.

Според нея промените са целели да „обезкървавят“ президентската институция: „Днес никой не иска да признае кой предложи промените в Конституцията. Те бяха разделени на две групи – от една страна да се орежат правомощията на президента, буквално да бъде натикан в ъгъла. От друга – да се направят промени в съдебната система. Всички предложения за промени в съдебната система отпаднаха в Конституционния съд. Нека да припомня, че г-н Гюров, въпреки че отдавна е напуснал „Продължаваме промяната“, той е свързан с тях, а те бяха вносителите на тези промени. Когато говорим за отговорности, нека припомним всички факти“.

Като коментира последните социологически изследвания, Йотова заяви, че „безспорно, г-н Радев ще бъде победителят“ и посочи предстоящия вот като „нова надежда с участието на президента Радев“. Йотова подчерта в хода на разговорите, че президентът Радев никога не е бил противник на еврото.

„Имам предложение от различни общественици да участвам на следващите президентски избори“, заяви Йотова.

„Ще преценя – само ако съм си свършила работата, ако оценката за моята работа е добра и ако виждам, че получавам доверието на хората. След като преминем голямото препятствие на националните избори“.

Цинично е трагедията „Петрохан“ да се превръща в оръжие за изборите, каза още президентът Йотова.