Управителният съвет на Асоциацията на прокурорите в България (АПБ) излезе с официално становище, с което остро се разграничава от публични изявления на бившия ѝ председател Владимир Николов.

Поводът са негови коментари, в които се правели внушения за „натиск“, „репресия“ и липса на принципност за отстраняването му пот поста по искане ст на Борислав Салафом. Николов обяви, че ще оспорва пред съда отстраняването , защото обвиненията към него са безпочвени и ще опровергае казвано до моменат за него от прокурорската колегия и Сарафов.Напомни, че и.ф. главен прокурор е нелегитимен, обявено и от ВКС.

Николов заяви също, че докато е бил председател на Асоциацията на прокурорите, сдружението е защитавало интересите на прокуратурата и отделните прокурори, а не на само главния прокурор Сарафов, който грубо се е намесил за отсраняването му от асоциацията , тъй като не бил доволен от оказваната му подкрепа.

В заключение сваленият прокуроро от поста прокурор, заяви:

„Знаете ли от какво ги е страх Джуджетата? От светлината. Ние трябва да изсветлим и трябва да решим всички тези казуси – и Джуджета, и приятели, и Семейства, и Нотариуси, и да го изчистим всичко това и аз лично, и вярвайте, много други честни и почтени прокурори се борим всеки ден за това“

От ръководството на АПБ заявяват, че Николов няма право да говори от името на съсловната организация, тъй като преди близо година е бил освободен от поста на председател с решение на Общото събрание. Решението е влязло в сила, не е било обжалвано и е окончателно, подчертават от Управителния съвет.

Настоящото ръководство отправя критики към начина, по който АПБ е функционирала в периода 2019-2023 г., когато Николов е бил начело на организацията. Според УС тогава са били изготвяни и разпространявани над десет декларации и публични текстове без предварително обсъждане и изрично решение на управителния орган. Част от тях съдържали едностранчиви оценки и похвални квалификации по адрес на тогавашния главен прокурор, което според настоящото ръководство е създало впечатление за персонална лоялност в разрез с институционалната независимост.

От АПБ казват още, че организацията не може да бъде използвана като „персонален щит“ на главния прокурор, нито като инструмент за изграждане на личен имидж и кариерно израстване.

В становището се посочва, че дълго време Николов е бил възприеман в професионалната общност като близък до бившия обвинител №1 (Иван Гешев) и че днес е неприемливо да се изгражда обратен образ на „борец срещу зависимости“ без самокритика и отчет за предходните публични позиции.

От АПБ призовават Владимир Николов да прекрати внушенията, че изразява институционална позиция на организацията. В заключение Управителният съвет заявява, че твърденията му са изцяло неверни, обидни и дори клеветнически – както по адрес на самата асоциация, така и спрямо Прокуратурата на Република България и кадровия орган.

Подчертават, че подобно поведение противоречи на принципите на независимост, интегритет и етично поведение, които следва да ръководят българските прокурори.

В последна сметка впечатлението от становището на АПБ е, че съсловната организация застава плътно зад т.нар. и.ф. главен прокурор и се разграничава от критиките на един прокурор, който защитава професионалните си права.

Очаква се и Камарата на следователите също да защити главния прокурор, „пострадал“ от изказаното на глас мнение на плевенския прокурор, че несправедливо отстраняване от поста.

Прокурорите Bлaдимиp Hиĸoлoв и Ивaйлo Зaнeв пoĸaзaxa, чe ca гoтoви дa плaтят вcяĸa цeнa, нo дa нe cи мълчaт, a дa гoвopят oтĸpитo зa пpoблeмитe в пpoĸypaтypaтa, oтбeлязa правосъдният министър Андрей Янкулов.

Той определи пoзициятa нa Николов, като „aĸт oт oгpoмнo знaчeниe, ĸoйтo щe oтбeлeжи нaчaлoтo нa пpoмянaтa в пpoĸypaтypaтa. Hямa дa e нитo бъpзo, нитo лecнo, нитo мoжeм дa знaeм ĸaĸъв тoчнo щe бъдe peзyлтaтът. Toй вcъщнocт зaвиcи oт вcичĸи нac. Ho cиcтeмaтa пoвeчe нямa дa бъдe cъщaтa“.

Запомнете този ден, призова министърът.

„Това е едно изключително мощно послание, което беше излъчено към всички прокурори в България. Това беше заявка за автентично лидерство в системата, което не сме виждали от много време и което от дълго време очаквахме да видим. Така, че това ще доведе и до изясняване на ключови казуси в правосъдието, които толкова дълго време останаха неизяснени, защото за да се изяснят те, трябва да има автентичен глас отвътре, който да го поиска. Този глас беше казан днес и казуси като „Осемте джуджета“ и т.н. за паралелното правосъдие, които до момента можеха да бъдат неглижирани публично, сега бяха поставени в центъра на общественото внимание„, заяви още Янкулов.