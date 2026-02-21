Последни новини
Главният секретар на МВР е дълбоко нелегален, а министър Митов не знаеше къде се намира по случая „Петрохан“

De Fakto 21.02.2026 Законът, Избрано Напишете коментар 351 Прегледа

Министър Емил Дечев е сериозен и грамотен човек и вярвам, че ще се справи със задачите.

Ако главният секретар не може да ни обясни какво точно работи, неговата смяна не е трагедия..


Държавата допусна множество грешки по случая „Петрохан“. Това заяви пред БТВ в  предаваното „Тази сутрин“ бившият министър на вътрешните работи Емануил Йорданов, сега адвокат

По думите му, пропуските започват още с липсата на разследване по сигнали срещу Ивайло Калушев и неговата организация НАКЗТ.

Той не спести критики за работата на МВР по драмата  с  шесторното убийство.

 „Главният секретар на МВР (Мирослав Рашков б.р.) от момента, в който зае поста не се показва никъде и е дълбоко нелегален. Министърът на вътрешните работи (докато беше Даниел Митов начело на МВР – б. р.), когато е имал по-проблемни ситуации, не знае какво да прави.   В един момент стана спорно дали трябва да се появява въобще и дали за него или за министерството е по-добре да се прибере и да не се показва, коментира  Йорданов.

Когато имаш 6 души, които са убити, а част от тях са се самоубили, няма как за 2 седмици да стигнеш до истината за това какво се с случило. Цялото ръководство на МВР има грешна комуникация по случая„, категоричен бе бившият министър.

По думите му да се говори за политически чадър по трагедията „Петрохан“, първо трябва да се съберат доказателства.

Според него споразумението между организацията на Ивайло Калушев и бившия министър на околната среда и водите Борислав Сандов е само параван, който няма да бъде от полза.  „Едва ли е нещо като султански ферман, с който можеш да минеш през цялата Османска империя“, каза още Емануил Йорданов.

Хората, които управляваха държавата 1 година, сега се опитват да прехвърлят вината на някой друг. За 8-9 месеца друга партия, докато управлява, не може да разгради тази административна машина, изграждана с години от ГЕРБ и работи в една посока“, заяви юристът.

Йорданов посочи, че няма информация дали в момента тече „чистка“ в МВР, но допълни, че кадровата политика във ведомството е от компетенциите на министъра.

„Ако главният секретар не може да ни обясни какво точно работи, неговата смяна не би трябвало да е трагедия за министерството. Това дали министърът е служебен или не – няма значение“

Когато един министър уволнява служител на високо ниво, трябва да има готовността да  обясни това съвсем разбираемо, в случая не вярвам да е много трудно,  допълни Йорданов.

Бившият МВР шеф даде пример с шефа на полицията в Пазарджик и обясни, че тогава уволнения са необходими: „Той направи христоматийно провеждане на избори, видя се как изборите могат да бъдат омаскарени, а Митов го издигна до негов съветник. За какво са му били съвети – как да опропасти изборите, не знам“.

Йорданов заяви, че познава новия служебен вътрешен министър Емил Дечев.

Той е съдия в Софийския градски съд, човек с богата и политическа професионална биография. Мисля че е сериозен и грамотен човек и вярвам, че би могъл да се справи със задачите, които стоят пред него“, добави бившият МВР министър.

 

