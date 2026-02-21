Трудно сбогуване с БНТ: Кошлуков обжалва решението на СЕМ за избор на нов генерален директор на обществената телевизия

В Административен съд София – област е постъпила жалба от Емил Кошлуков срещу решението на Съвета за електронни медии (СЕМ за избор на Милена Милотинова за нов генерален директор на Българската национална телевизия (БНТ), съобщи БТВ.

С жалбата е поискано спиране на изпълнението на обжалваното решение. Съдът е образувал дело и на случаен принцип е определен докладчик от състава на съда.

Става дума за същия съд, който през ноември миналата година спря новата процедура за избор на генерален директор, решение, което бе отменено от ВАС.

Съветът за електронни медии избра Милена Милотинова за генерален директор на Българската национална телевизия. За нея гласуваха Симона Велева – председател на СЕМ, и членовете Къдринка Къдринова и Габриела Наплатанова. Галина Георгиева и Пролет Велкова гласуваха „против“, а традиционно Георгиева , представител на ГЕРБ в съвета, гласува за Кошлуков.

Емил Кошлуков е начело на обществената телевизия от април 2019 г., когато заема поста като временно изпълняващ длъжността. На 5 юли същата година е избран за постоянно от СЕМ за генерален директор. 3-годишният му мандат изтечае през 2022, но с всевъзможни съдебни процедури, той остана на поста близо четири години след изтеклия му мандат.

Процедурата за избор на генерален директор на БНТ беше замразена миналата година заради съдебно дело, което приключи на 13 февруари тази година с решение на Върховния административен съд (ВАС), с което обезсили определение на Административния съд София – област за спиране на изпълнението на решението на СЕМ за избора на генерален директор на БНТ.

СЕМ продължи процедурата и след като изслуша петимата кандидати, на 20 фувруари направи своя избор за нов генерален директор на БНТ.

По думите на Къдринка Къдринова, член на СЕМ, процедурата за избор на генерален директор на БНТ е станала „болезнена за обществото ни необходимост, след като години наред това правомощие и задължение на СЕМ бе възпрепятствано да се осъществи чрез многобройни съдебни обжалвания и противоречиви определения и решения по тях, които блокираха усилията на СЕМ“.

„Желаещи да се върнат към сагата с блокажа очевидно не липсват и няма да бездействат, но СЕМ показва воля за законосъобразно и последователно реализиране правомощия и задължения“, каза Къдринова. Тя отбеляза, че това се дължи и на председателя на СЕМ д-р Симона Велева, чиято юридическа подготовка и последвателност, е допринесла за финализиране на избора.