Последни новини
Home / Гостува ни / Трудно сбогуване с БНТ: Кошлуков обжалва решението на СЕМ за избор на нов генерален директор на обществената телевизия

Трудно сбогуване с БНТ: Кошлуков обжалва решението на СЕМ за избор на нов генерален директор на обществената телевизия

De Fakto 21.02.2026 Гостува ни, Законът Напишете коментар 184 Прегледа

Defakto.bg

В Административен съд София – област е постъпила жалба от Емил Кошлуков срещу решението на Съвета за електронни медии (СЕМ за избор на Милена Милотинова за нов генерален директор на Българската национална телевизия (БНТ), съобщи БТВ.

С жалбата е поискано  спиране на изпълнението на обжалваното решение. Съдът е образувал дело и на случаен принцип е определен докладчик от състава на съда.

Става дума  за същия съд, който през ноември миналата година спря новата процедура за избор на генерален директор, решение, което бе отменено от ВАС.

Съветът за електронни медии избра Милена Милотинова за генерален директор на Българската национална телевизия. За нея гласуваха Симона Велева – председател на СЕМ, и членовете Къдринка Къдринова и Габриела Наплатанова. Галина Георгиева и Пролет Велкова гласуваха „против“, а традиционно Георгиева , представител на ГЕРБ в съвета,  гласува за Кошлуков.

Емил Кошлуков е начело на обществената телевизия от април 2019 г., когато заема поста като временно изпълняващ длъжността. На 5 юли същата година е избран за постоянно от СЕМ за генерален директор. 3-годишният му мандат изтечае през 2022, но с всевъзможни съдебни процедури, той остана на поста  близо четири години след изтеклия  му мандат.

Процедурата за избор на генерален директор на БНТ беше замразена миналата година заради съдебно дело, което приключи на 13 февруари тази година с решение на Върховния административен съд (ВАС), с което обезсили определение на Административния съд София – област за спиране на изпълнението на решението на СЕМ за избора на генерален директор на БНТ.

СЕМ продължи процедурата и след като изслуша петимата кандидати, на 20 фувруари направи своя избор за нов генерален  директор на БНТ.

По думите на Къдринка Къдринова, член на СЕМ,  процедурата за избор на генерален директор на БНТ  е станала „болезнена за обществото ни необходимост, след като години наред това правомощие и задължение на СЕМ бе възпрепятствано да се осъществи чрез многобройни съдебни обжалвания и противоречиви определения и решения по тях, които блокираха усилията на СЕМ“.

„Желаещи да се върнат към сагата с блокажа очевидно не липсват и няма да бездействат, но СЕМ показва воля за законосъобразно и последователно реализиране правомощия и задължения“, каза Къдринова. Тя отбеляза, че това се дължи и на председателя на СЕМ д-р Симона Велева, чиято юридическа подготовка и последвателност,  е допринесла за финализиране на избора.

About De Fakto

Проверете също

Главният секретар на МВР е дълбоко нелегален, а министър Митов не знаеше къде се намира по случая „Петрохан“

Министър Емил Дечев е сериозен и грамотен човек и вярвам, че ще се справи със …

Андрей Янкулов: Прокурор Владимир Николов отбеляза началото на промяна в прокуратурата. Запомнете този ден!

Автентично лидерство в прокуратурата е готово да се противопостави на мафиотското статукво Запомнете този ден. …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DeFakto.bg
Отговорен редактор: Лилия Христовска
IT: Красимир Цолов
© 2026 Фондация “ДЕ ФАКТО”. Всички права запазени.
Общи условия - правила за ползване