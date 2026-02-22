Сарафов трябва да бъде физически елиминиран от кабинета на главния прокурор, ако това не направи Пленумът на ВСС

Бих посъветвал новия правосъден министър Андрей Янкуров да направи точно това, което направи – да свика пленума на ВСС и да бъде разгледането негово искане за отстраняване на Борислав Сарафов от узурпирания пост. Това заяви адв. Михаил Екимджиев в предването „Евродикоф“. Той поясни, че съзнатело използва думата „отстраняване“, а не освобождаване , защото по закон Сарафов е отстранен от поста още на 21 юли 2025 г.
Отстраняването означава физическото елиминиране на неговия достъп до кабинета на главния прокурор и възможността да слага печати и да ползва бланки на главния прокурор, което той прави в нарушени на закона, и да се пристъпи към избор на нов и.ф. главен прокурор.
Адвокатът заяви, че очаква всякакви опити за саботаж с кворуми, бойкот на заседанието и др. за да бъде възпрепятствано вземането на решеине от т.нар. „въшки“ в прокурорската колегия по думите на Йордан Стоев в един подслушан разговор с Иван Гешев.
„ Така че въшките, ако не получат команда от „Банкята“, каквато получиха за отстраняването на Гешев, те ще напряват възможното да удържат Сарафов в разрез със закона и морала на това място“, смята Екимджиев.
Той изключва да се появи някоя „въшка“и в съдийскта колегия, „там има също зависими хора, знаем това„. Въпрос за един милион евро е какво ще се случи другия четвъртък.
На въпрос какво ще следва, ако пленумът остави Сарафов на поста, адв. Екимджиев заяви, че остава да се направи онова, което правят хората в правовите държави –
да елиминират със сила мафиотите.
„Тук не ства вече въпрос за корупция, а за хора коиото са сложени там за да не вършат работа, да нарушават закона и да изпълняват какво им се нареди- става дума вече за мафиотизация и присвояване на държавна власт от организираната престъпност. Имаме всички основания за отстраняване – по закон от 1 юли 2025 г. Сарафов не може и минута повече да остава на поста и трябва да бъде освободен от поста на и.ф. главен прокурор“.
Оттук нататък трябват фактически действия, ако трябват и силови, за изнасянето му от кабинета, за да бъде предотвратено престъпление. Защото е престъпление, че той продължава да се представя за главен прокурор, така както онези бандити, които се обличат в полицейски униформи, ограбват, бият, изнасилват и т.н. Това прави Сарафов в момента, върши престъпление, изтъкна адвокатът.
Няма друг законен начин за справяне с човек, който се представя за главен прокурор в разрез със закона. В такива случаи се задействат основните принципи на правото, свързани с борбата срещу всяко правонарушение.
„Не съм привърженик на революциите, но бих разбрал хората, ако предпиремат подобни действия, след като отново и за пореден път не бъде постигнат институционален резултат“.
Демокрацията и правова държава трябва да бъдат защитавани включително и със средства на гражданско неподчинение и граждански арест, когато пред очите ни се върши престъпление.
Сарафов извършва престъпления пред очите на всички нас, правейки се на главен прокурор и е логично да се противодейства на това беззаконие, заключи адвокат Екимджиев.