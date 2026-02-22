Владимир Николов: Ако прокурорите гласуваха сами за главен прокурор, Сарафов би имал смазващ отрицателен вот

Share Facebook

Време е омертата да бъде строшена! В прокуратурата и в цялата съдебната власт, в политическите партии и в целия обществен живот, в институциите и в цялата държава. Навсякъде!

Сега Чуйте думите на Владимир Николов, бивш окръжен прокурор на Плевен и бивш председател на Асоциацията на прокурорите в България, в подкаста на (О)позиция на

Това заяви във Фейсбук новят лидер на БСП Крум Зарков, който апелира прокурорът да бъде подкрепен, за да проговорят и други.

Владимир Николов, бивш председател на Асоциацията на прокурорите в България, бе гост в предаването „(О)позиция“ на „Сега“ . От няколко дни той е бивш окръжен прокурор на Плевен, махнат от поста от Прокурорската колегия на ВСС по искане на Борислав Сарафов. За дисциплинарното си дело Николов твърди, че то се основава на неверни и манипулативни твърдения, които ще оспори в съда.

Запитан дали има реакция на казаното от него досега, Владимир Николов отговоря на водещата, че според преданите му коментари Сарафов е заявил, че “ прокурорът се бил самоубил“.

„Осъзнавам, че с всичко това съм си нарисувал мишена на челото. Напълно осъзнавам какво ще се изсипе върху главата ми“, казва Николов.

Той споделя, че е получавал подкрепата на стотици прокурори. „Дори днес отговорих на колега, който каза, че аз съм прецедент: за да постигнем това, което всички искаме, за да имаме възходящо развитие, прокуратура, с която да се гордеем, модерна, европейска и демократична, това не трябва да остане прецедент, трябва да стане практика“, отбелязва Николов.

„Прокуратурата в момента се управлява не като държавна, публична институция по съответните правила, а като частна фирма, корпорация или феодално владение в личен интерес, на база на интриги, задкулисни действия и стремеж да бъде отстранен всеки колега с авторитет, който си позволява да отстоява някаква позиция“, посочи Николов в студиото на „Сега“.

Той напомни, че на 21 юли миналата година Сарафов трябваше да освободи кабинета на главния прокурор и всяка секунда, която продължава (да е там), нанася тежък удар върху състоянието на правовата държа, върху базовите принципи на функциониране на обществото.

Според него на разплитането на казуси като „Осемте джуджета“ и „Нотариуса“ „пречи липсата на воля в ръководството на прокуратурата, което навява на съмнения“.

„Проблемите на прокуратурата и това ниско обществен доверие, което имаме, се коренят в неуспеха тя да се справи с тези знакови дела. (…) Когато започнах всички тези неща, си мислех, че това е крайно преувеличено. За съжаление, опитът ми показва, че са напълно възможни. И ние дължим отговор на всички тези въпроси, за да тръгнем напред“, каза Николов.

Защо прокурорите се страхуват да говорят?

„В прокуратурата не само при Сарафов, назад във времето, има насложена култура на подчинение към йерархичната структура, към ръководителя. И когато на върха се окаже човек с такива наклонности,

който няма емоционалната интелигентност, който няма разбирането и усета как трябва да уважава колегите си,

как трябва да приема чуждо мнение, това нещо се отразява по цялата пирамида надолу. Това категорично трябва да бъде преодоляно“, изтъкна Николов. Той допълни, че знае за редица случаи, „когато колеги заради отстояна позиция търпят негативи. Биват без тяхно желание командировани на друго място, биват премествани в съответни отдели, случват им се неща, които засягат не само кариерата, но и семействата им“.

„Сарафов е страшен в очите на някои хора, защото

употребява огромния административен апарат за ежедневен тормоз“, сочи Николов.

Той разказа, че Сарафов е бил недоволен, че оглавяваната от Николов асоциация не го е подкрепила за главен прокурор. Преди избора на ново ръководство на асоциацията при окръжния прокурор на Плевен отишъл негов колега и му предал послание от Сарафов – трябва да се откаже от председателското място, за да не загуби всичко. Имало пратеници и след образуването на дисциплинарното дело, които му обяснявали, че трябва да подаде оставка.

Ако прокурорите гласуваха сами за главен прокурор, Сарафов няма никакъв шанс да стане такъв,

убеден е Николов. „Ако в момента се организират честни, свободни избори, при тайно гласуване, Сарафов ще получи смазващ отрицателен вот. Защото мракобесието няма място в прокуратурата“, каза Николов.

„Сарафов не е страшен, той е токсичен.

Той насажда и разпространява вируса навсякъде в система“, смята прокурорът.

Той призна, че вечевече допуска, че е възможно дела да се образуват и мачкат с различни от законнте цели. „На база на всичко видяно от мен не изключвам, че са възможни и подобни неща,“ каза той.

„Горещо се надявам да дойде моментът, в който прокуратурата да се ръководи от прокурор от нейните среди, с интегритет, който да не бъде посочен някъде неясно къде„, обясни Николов. Той подчерта, че прокуратурата не е враг на обществото.

„Това са хора (Сарафов и тези около него), които не са истински прокурори, които са се впили като кърлеж в прокуратурата и я използват не в публичен, а в друг интерес“, каза той.

„Искам да провокирам реакция и събуждане сред колегите си“, заключи Николов.

