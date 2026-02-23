Последни новини
Home / Законът / Галина Захарова, председател на ВКС: Когато най-висш представител на прокуратурата заяви, че няма да спазва решенията на ВКС, се стига до беззаконие

Галина Захарова, председател на ВКС: Когато най-висш представител на прокуратурата заяви, че няма да спазва решенията на ВКС, се стига до беззаконие

De Fakto 23.02.2026 Законът, Избрано Напишете коментар 383 Прегледа

Defakto.bg

В съдебната власт съществуват механизми за натиск, които подкопават справедливостта и върховенството на правото. Противодействието им изисква институционални мерки, но и подкрепа за устойчивостта на магистратите. това са изводите от конференцията „Механизми за натиск над съдии и съдийска независимост“.

Конференцията бе организирана от Съюза на съдиите в  България и Българския хелзинкски комитет. Във форума бяха представени изводи и данни за натиска върху магистрати, включително чрез специални разузнавателни средства (СРС), както и наблюдения за институционалните реакции и работещите механизми за защита.

Министърът на правосъдието Андрей Янкулов приветства форума, като акцентира върху необходимостта от подкрепа за магистратите, които започват да говорят открито за натиска в системата.

В словото си председателката на ВКС съдия Галина Захарова постави фокус върху изострянето на публичния натиск върху съда, но и изострената загуба на взаимно уважение между властите. „Неизпълнението на съдебните решения е страшен  бич, който руши правовата държава“, подчерта Захарова.

Когато най-висш представител на прокуратурата заяви, че няма да спазва решенията на Върховния касационен съд, се стига до беззаконие.

Няма друга държава, в която по този начин да се заяви, че върховният съд е нелегитимен, обяви Захарова пред конференцията.

Проф. Ханс-Петер Гравер (Университет в Осло) подчерта, че съдийската независимост се атакува в по-широк контекст на демократичен упадък, както в Европа,
така и в САЩ, и съдиите имат активна роля в защитата на правовия ред. По думите на проф. Гравер „Съдиите не само имат право да говорят свободно в защита на
върховенството на правото, те имат задължението да говорят“.       

Съдия Евгени Георгиев от Софийския градски съд представи наблюдения върху конкретни случаи на натиск и очерта типични източници. Особено тревожен сигнал е,
че нерядко натискът се упражнява от административни ръководители или  прокуратурата и представители на други институции.

Подкрепа за преодоляване на такъв натиск най-често съдиите са намирали сред колеги, по-рядко в лицето на административните си ръководители.

Адв. Адела Качаунова (БХК) представи ключови данни за употребата на СРС спрямо магистрати. Данните за десетгодишен период показват, че „всеки 17-ти
магистрат в страната е бил обект на СРС“, което прави магистратите 1500 пъти по- следени от редовите граждани. Значителна част от създадените чрез СРС материали не
водят до последващи досъдебни производства. Процедурните „вратички“ усилват риска от натиск: възможно е започване на следене със СРС без предварително разрешение
при неотложност, а създадените веществени доказателствени средства може да се съхраняват безсрочно.

Съдия Даяна Топалова от СГС и доц. Христо Христев от Юридическия факултет на Софийския университет представиха системните уязвимости, които допринасят за
натиска в системата.
Събитието завърши с дискусия относно възможностите за укрепване на съдийската независимост, като същевременно се предотврати злоупотребата с право, в
условията на една компрометирана система

.

Пълен запис от събитието ще бъде достъпен на YouTube страницата на БХК.

Докладът „Подслушвано правосъдие. Специалните разузнавателни средства като инструмент за натиск върху съдии, прокурори и следователи“ е достъпен на сайта
на БХК на български и на английски език тук .
Обобщеният доклад на случи на натиск над съдии ще бъде достъпен на страницата на Съюза на съдиите в България

About De Fakto

Проверете също

ВКС: Началният момент на давността за обезщетение от незаконно уволнение, е денят на прекратяване на трудовия договор

 Общото събрание на Гражданската  колегия (ОСГК) на Върховния касационен съд (ВКС) реши С Тълкувателно решение …

Министър Янкулов не изключва „процедурни хватки“ да провалят заседанието на ВСС за избор на нов и.ф. главен прокурор

Прокуратурата не може да бъде заложник на един човек Служебният правосъден министър Андрей Янкулов не …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DeFakto.bg
Отговорен редактор: Лилия Христовска
IT: Красимир Цолов
© 2026 Фондация “ДЕ ФАКТО”. Всички права запазени.
Общи условия - правила за ползване