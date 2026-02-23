Министър Янкулов не изключва „процедурни хватки“ да провалят заседанието на ВСС за избор на нов и.ф. главен прокурор

Служебният правосъден министър Андрей Янкулов не изключи с „процедурни хватки“ да се провали насроченото за четвъртък заседание на Висшия съдебен съвет с единствена точка – избор на нов изпълняващ функциите главен прокурор.

Така Янкулов коментира темата на форум, посветен на съдийската независимост. Съмнения за бойкот на заседанието се появиха, след като до днес по обед на страницата на ВСС нямаше информация за заседанието на 26-и февруари, а близки до Съвета съобщиха, че съдебни кадровици излизат в болнични или си пускат отпуски, писа БНР.

Около обяд обаче на сайта на ВСС се появи искането на Андрей Янкулов до членовете на ВСС за свикване на заседание на пленума на ВСС в четвъртък за смяна на Сарафов като и. ф. главен прокурор и замяната му с нов и.ф. прокурор.

В него Янкуров напомня, че от 21 юли м.г. България няма легитимен главен прокурор, нито изпълняващ функциите, според върховната съдебна инстанция по наказателни дела на ВКС.

„Изправени пред много тежка криза на правовата държава заради липсата на легитимност на фактически заемащия поста на главен прокурор. Правните действия, които предприех и ще предприемам с цел преустановяване на това състояние, представляват най-нормална и очаквана институционална реакция, а не съдебна реформа. Окончателното решение какво ще се случи обаче ще се вземе от Висшия съдебен съвет.“

Андрей Янкулов изрази днес надежда засединеот да има кворум:

Това, на което се надявам, е те да подходят отговорно, защото се касае за наистина една много сложна ситуация, пред която е изправена правовата държава в България, която Висшият съдебен съвет от разрешаването ѝ не може просто да абдикира. Това е моето мнение и се надявам те да се съобразят с наистина тежкия момент и да действат адекватно.

Ако има заседание, то трябва, първо, да реши кой е компетентният орган да избере нов изпълняващ функциите главен прокурор – Пленумът на ВСС или Прокурорската колегия. Според Андрей Янкулов и отделни членове от Съдийската колегия – компетентен е пленумът на ВСС, според цялата Прокурорска колегия – компетентна е тя.

Прокуратурата не може да бъде заложник на един човек, каза служебният министър на правосъдието

Андрей Янкулов в ефира на bTV.

Според служебния министър избора трябва да прави пленумът на ВСС. „От ВСС сме видели доста решения, които не будят обществено доверие. Едно тяхно адекватно поведение би постигнало преодоляване на тежка конституционна криза“, каза още Янкулов.

Той допълни, че Сарафов е бил определен за и.ф. от прокурорската колегия на ВСС близо три години назад.

Темата днес коментира и председателят на Върховния касационен съд Галина Захарова:

Съдийската колегия е компетентна за определянето на изпълняващ функциите на председател на Върховния административен съд или Върховния касационен съд, а прокурорската е отговорна за определянето на изпълняващ функциите главен прокурор.

Според по- ранни изявления на съдия Атанаска Дишева, член на ВСС, целият пленум на ВСС трябва да решава въпроса дали Сарафов трябва да продължава да изпълнява изпълняващ длъжността главен прокурор, както и избора на нов.

Ако членовете на ВСС абдикират от това да предложат кандидати за и.ф. главен прокурор, съм готов да направя такова предложение, каза още Янкулов.

Ако в четвъртък има нормално заседание на ВСС, изглежда, че доминиращата позиция ще е, че само Прокурорската колегия може да смени Борислав Сарафов, а както е известно досега тази колегия даде всичко от себе си, за да защити позицията, че от 1 500 – те прокурори в страната, само Сарафов е достоен за поста, въпреки изтеклия му 6-месечен мандат на 21 юли 2025 г.