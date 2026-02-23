Следователят Бойко Атанасов оспори пред ВАС като нищожен избора на Емилия Русинова за шеф на СГП

Следователят Бойко Атанасов, участник в процедурата за избор на титулярен ръководител на Софийска градска прокуратура, е оспорил пред ВАС избора на Прокурорската колегия на ВСС, която на 18 феврури 2026 г. избра единодушно досегашната и.ф. шефка Eмилия Pyceнoвa зa шеф на столичната градска прокуратура.

След обcъждaнe нa двeтe ĸaндидидaтypи пpoдължило няĸoлĸo минyти, Йopдaн Cтoeв и Oгнян Дaмянoв ĸpитиĸyвaxa Бoйĸo Aтaнacoв, чe ĸoнцeпциятa мy билa ĸpaтĸa и oбявиxa пoдĸpeпa зa Pycинoвa – Бойко Атанасов получи 0 гласа, а за Емилия Русинова гласуваха 8 души от ПК.

В жалбата си до Върховиня касационен съд следователят посочва, че изборът е проведен машинално, без ясни критерии и мотиви, които са довели до опорочаване на процедурата за назначение на административен ръководител от ПК на ВСС.

Определящи са били лични отношения при събеседването с избрания кандидат, а приложеният критерий за „добър работен климат и уют“, създаван от и.ф. Русинова в СГП, не са сред нормативно изискуемите приоритети в работата на Софийска градска прокуратура, сочи следователят.

Софийска Градска прокуратура е единствената окръжна прокуратура в Република България, която преследва извършителите на политическа корупция, пише Атанасов.

Въпреки, че в концепцията на Русинова, не са били включени основни въпроси за противодействия на икономическата престъпност, членовете на ПК дават подкрепата си именно на нея. При събеседването ПК не е проявила интерес към резултатите от преследването на политическа корупция, като въпроси за това не са били задавани, отговори не са получавани, „въпреки незадоволителните резултати в СГП до момента в тази посока“.

„Очевидно, отсъствието на резултати по преследване на политическа корупция задоволява членовете на ПК на ВСС“, отбелязва Атанасов. Наред с бързата подмяна от Русинова на всички заместници в СГП, веднага след назначаването и за и.ф., води до съмнения, че действията на ПК на ВСС по избор на административен ръководител на СГП,

са взети някъде другаде още преди самия конкурус.

В жалбата Бойко Атанасов набляга, че на Русинова не е бил поставен нито един въпрос за посещенията й в „семейството “ на „Осемте джуджета“ , а според пресата, въпросът за нейния интегритет е останал неизяснен.

Като изброява още много незададени въпроси на Русинова, както и съмнения за някои от участниците в избора от ПК заради връзките им с „Банкята“, следователят отива по далеч – той обносновава тезата, че

изборът на Русинова е нищожен, тъй като е направен от некомпетентен орган с изтекъл мандат.

Атанасов застъпва позиция, че приетото решение от Съда на ЕС от 30.04. 2025 г. за функциите на Инспектората на ВСС с изтекъл мандат, има отношение и към дейността Висшия съдебен съвет, който продължава да кадрува след като мандатът му е приключил през 2022 г.

Цитирано е решението на СЕС, в което е посочено, че разпоредбите на член 19, параграф 1, втора алинея ДЕС във връзка с член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз, допускат органите, свързани със съдебната власт, избирани от парламента за определени мандати, чиито функции след изтичането им, може да продължават,

само ако има изричен акт на НС, който позволява това до избора от парламент на нови членове.

Такава уговорка българският парламент не прие, въпреки станалото популярно решение на СЕС, поради което „не е налично изрично правно основание в националното право, което да съдържа ясни и точни правила, които регламентират изпълнението на тези функции от ВСС след края на мандата през 2022 година, както и не е гарантирано, че това продължаване на практика е ограничено във времето“, изтъква Атанасов.

Той е цитирал и част от мотиви на решението на СЕС, според които е важно „всички правила, които регламентират организацията и функционирането на орган с изтекъл мандат да бъдат създадени по такъв начин, че да не пораждат оправдани съмнения у правните субекти за използване на правомощията и функциите на посочения орган като инструмент за натиск върху правосъдната дейност или за политически контрол върху тази дейност (в този смисъл е и решение от 11 май 2023 г., Inspecţia Judiciară, C‑817/21, EU:C:2023:391, т. 50 и 51 и цитираната съдебна практика).“

В заключение Атанасов се объща към ВАС с молба, след като се увери във фактите, да отмени решението на ПК на ВСС от 18.02.2026 г. като неправилно и незаконосъобразен избора на Емилия Русинова за административен ръководител на Софийска градска прокуратура, а на основание цитираното решение на Съда на ЕС той да бъде обявен за нищожен.

Жалбата е администрирана от председателя на Шесто отделение на ВАС, чака се разпределението й на съдебен състав.