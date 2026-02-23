Случаят „Цицелков“ : фалстарт на правителството или активно мероприятие                     

Share Facebook

( Един ненужен скандал )

Петър Обретенов

Оставката на Стоян Цицелов като вицепремиер на служебното правителство само 24 часа след полагането на клетва е събитие без прецедент не само във времето на действие на новата конституция, но изобщо в историята на България след създаването на българската държава.

Няма случай да бъде бламиран министър, и то вицепремиер, веднага избирането му или назначаването му и това, само по себе си, е огромен скандал, който засяга, преди всичко лицата, които са съставили и одобрили този министерски състав – премиерът Гюров и президентът Йотова.

За скандал с такива измерения трябва да има много сериозни основания

от законово и морално естество.

Така ли е?

Скандалните разкрития за Цицелков, заради които той беше принуден да подаде оставка бяха, че той е бил осъждан преди повече от десет години, условно или на пробация, за шофиране след употреба на алкохол, както и арестуван във връзка с употреба на наркотик – марихуана.

Няма други нарушения на закона след осъждането му за това престъпление[1] и Цицелков е реабилитиран по право, на основание чл. 86, ал.1. т1 НК и му се издава чисто свидетелство за съдимост[2], защото:

„ Реабилитацията заличава осъждането и отменя за в бъдеще последиците, които законите свързват със самото осъждане…”

Повече това минало осъждане не съществува в правния мир,[3] и дори според константната практика на ВКС, реабилитацията представлява абсолютна пречка да се зачита предходното осъждане на лицето при индивидуализаця на наказанието, например: като отегчаващо отговорността обстоятелство или за прилагане на условно осъждане.

Следователно, няма никакви законни пречки Цицелков да заема длъжността вицепремиер в едно служебно правителство.

Има ли основания от морално естество за същото?

По този въпрос навлизаме в сложна проблематика, в която се съчетават и конфронтират законът и моралът.

Целта на наказанието в съвременния наказателен процес е преди всичко и на първо място: да поправи и превъзпита осъдения към спазване на законите и добрите нрави / 36 НК /. Смисълът на реабилитацията е, че тази цел е постгната ако са спазени условията за нейното настъпване.

Обликът на една човешка личност се формира през целия му жизнен път и в нея винаги има борба между доброто и злото. Да си припомним ли изповедта на Лев Толстой, този гигант на човешката мисъл и морал: в „историята на моя живот през тези десет години на моята младост” ….” нямаше престъпление, което да не съм извършил”.

Няма безгрешни хора и затова, според Евангелието, Христос казва: „който от вас е безгрешен нека пръв хвърли камък”!

[4]Съвременна цивилизационна ценност е честа и достойнството на човека, което изключва посегателство срещу тях чрез охулване за минали простъпки, за които е дал доказателства, че повече не ги е повторил и се е поправил. Това е дълбокият, филисофски прочит на правното понятие „ реабилитация” и от тази гледна точка проблематично е дали изобщо можем да си позволим да преценяваме миналото осъждане на Цицелков в аспекта на актуалния му морален облик.

Неговото поведение е укоримо от морална гледна точка с факта на премълчаването на миналото му осъждане пред хората, които му гласуват доверие за назначаване на една публична длъжност, на която той ще бъде изложен на безпощадна критика от политически опоненти за всякакви негови грешки. Скандалът можеше да бъде избегнат ако той не беше скрил това обстоятелство. Тогава преценката и отоговорноста дали последното е от такова естество и значимост, че е пречка да бъде номиниран на тази длъжност ще е на тези, които го назначават за вицепремиер. И със сигурност скандалът щеше да бъде избегнат.

За този ненужен скандал има един друг голям проблем: появата му в публичното пространство има белези на

успешно проведено активно мероприятие.

Президентът Йотова и премиерът Гюров заявиха, че са научили за присъдата на Цицелков от медиите.

Един от инициаторите на това разкритие, депутатът от ИТН Тошко Йорданов заяви, че е научил за миналото осъждане от Интернет. Там обаче не публикуват свидетелства за съдимост и, според законните разпоредби, той е изключено да се снабди с такова за Стоян Цицелков. Свидетелство за съдимост, в което е отразено минало осъждане, но е настъпила рабилитация, може да се издаде само на изрично посочени органи и институции, в цитирната под линия наредба, и то след преценка на ръководителя на бюрото за съдимост предвид целта за която се изисква и издава ,но не и на физическо лице[5].

Възниква въпросът: кой е снабдил Тошко Йорданов със сведения достъпни само по служебен път на ограничен кръг длъжностни лица и институции? И защо президентът и номинираният за служебен премиер не са уведомени затова преди издаване на указа за назначаване на служебното правителство?

Ако тези длъжностни лица и институции бяха изпълнили задълженията си, скандалът можеше да бъде избегнат с един отказ на президента да назначи Цицелков, без да е необходимо непременно да се позовава на това обстоятелство. Може да го обясни само на Андрей Гюров, който едва ли би възразил срещу отказа на президента.

Така би се избегнал този ненужно раздухван скандал, който е в изгода само за тяснопартийни цели, но не и за българското общество.

