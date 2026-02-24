Последни новини
Евродепутатите от комисията LIBE подкрепиха Андрес Ритер за следващ главен прокурор на ЕС

24.02.2026

Мандатът на  Лаура Кьовеши изтича в края на октомври

Евродепутатите от комисията на Европейския парламент по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) гласуваха снощи  решение за избирането на Андрес Ритер (Германия) за следващия главен прокурор на ЕС, съобщи БТА.

В съобщение на ЕП по този повод се отбелязва, че Ритер по-рано получи първоначалната подкрепа на ЕП и на Съвета на ЕС. При днешното гласуване той бе подкрепен с 52 гласа „за“, 10 бяха „против“, а шестима се въздържаха. След окончателното гласуване през март Ритер ще заеме поста от ноември.

В края на миналата година ЕП изслуша четирима кандидати. Ритер беше назначен за заместник главен прокурор на ЕС през ноември 2020 г., а преди това е заемал различни длъжности в германската прокуратура, отбелязва ЕП.

Главният европейски прокурор се назначава по общо споразумение между ЕП и Съвета на ЕС.

Действащият главен прокурор на ЕС Лаура Кьовеши беше назначена през октомври 2019 г. и седемгодишният й мандат не подлежи на подновяване след 31 октомври.

 

