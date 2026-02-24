В правна комисия ГЕРБ-СДС, Възраждане и ИТН отхвърлиха ветото и гласуваха – „до 20 секции“ в страните извън ЕС

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Правната комисия отхвърли ветото на президента върху промени в Изборния кодекс (ИК), свързани основно с ограничаването до 20 на секциите в дипломатическите и консулски представителства в страните извън Европейския съюз (ЕС).

Да бъдат ограничени до 20 избирателните секции за български граждани, които живеят извън държавите на ЕС, гласуваха 11 депутати ГЕРБ-СДС, „Възраждане“, „Има такъв народ“ и един от „БСП-Обединена левица“, 8 бяха против (ПП-ДБ, „ДПС-Ново начало“, един от „БСП-Обединена левица“, АПС и „Величие“), един депутат се въздържа – МЕЧ.

Предстои ветото на държавния глава да бъде обсъдено и в пленарната зала.

Хамид Хамид заяви, че „ДПС-Ново начало“ ще гласува против повторното приемане на текстовете и ще подкрепят ветото, защото считат, че се ограничава конституционното право на глас. Според него т. нар. уседналост също води до отнемане право на глас при избори за местна власт и за членове на Европейския парламент.

Надежда Йорданова обяви, че „Продължаваме промяната-Демократична България“ (ПП-ДБ) ще подкрепят ветото и няма да подкрепят на второ четене текстовете.

След вече насрочени избори обсъждаме по какви правила да се проведат, което е абсолютно недопустимо, подчерта тя. Според ПП-ДБ е необосновано решението за ограничение до 20 секции. Указът на президента за ветото постъпи на 12 февруари, защо се пропиля цяла седмица и не беше обсъдено своевременно, това е сериозен въпрос, на който се дължи отговор, изтъкна Йорданова.

Явор Хайтов посочи, че „Алианс за права и свободи“ (АПС) също ще подкрепят ветото и ще гласуват против промените в ИК. За нас България е там, където има дори само един българин, подчерта той. Считаме, че е усложнена технологията на образуване на изборна секции с изискването да има поне миниум 40 подадени заявления за гласуване, коментира още той. Така наложеното вето ни предпазва от това текстовете да бъдат отменени от Конституционния съд, посочи Хайтов.

Към представителите на БСП се обърна с думите – много е важен вашият глас, дали сте за демокрация или се капсулирате в онова старо време, когато по един тоталитарен начин се отнемаше възможността за развитието партиите в страната.

Нямаме право да ограничаваме българските граждани, независимо от мотивите на политическите субекти, подкрепи го и Хайри Садъков. Ако има мотив за предложението, вероятно е да има ниска избирателна активност, смята той.

В зала гласовете на социалистите ще са ключови за успеха на наложеното от Илияна Йотова вето.

В първото си интервю след избора на Крум Зарков за председател на БСП, той се обяви срещу закона, а по – късно заяви, че ще положи усилия липсващите шест гласа на статуквото за преодоляване на ветото – да не бъдат получени от левицата.

Днес ИБ на БСП призова народните представители от БСП-ОЛ да подкрепят ветото върху Изборния кодекс