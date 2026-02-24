Крум Зарков, след заседание на ИБ на БСП: Сарафов нарушава закона, той не е нелегитимен, той е нелегален

Новият правосъдеи министър Андрей Янкулов получи неочквана подкрепа от левицата за отстраняване на Борислав Сарафов от узурпирания пост поради изтекъл мандат. Доскоро социалистите в парламента бяха смълчани по въпроса, тъй бяха в управляващо мнозинство с партии като ДПС – НН и ГЕРБ -СДС за чието протеже се смята нелегитимня Сарафов.

На пресконференция на левицата след заседане на ИБ, днес новият председател на БСП Крум Зарков обяви:

Изпълнителоно бюро на Българскота социалистическа партия счита, че изпълняващият функциите главен прокурор Сарафов изпълнява правомоищята в нарушение на закона. В този смисъл той не е нелегитимен – той е нелегален, каза Зарков.

Крайно време е институциите, които имат отношение по този въпрос, на първо място ВСС, да констатират този очевиден факт и да вземат необходимите мерки, призова младият лидер.

И още: Излизат все повече информации от прокурори за начина, по който функционали българската съдебна система, каза той.

Призоваваме честните магистрати, а такива в нашага страна има много, да подпомогнат усилията на всички, които целят осветяване за оздравяване на тази важна публична власт, призова Зарков.

Делегатите на XV Градска конференция на Софийската организация на БСП поискаха оставките на двама министри от служебния кабинет – на външните работи Надежда Нейнски и на отбраната Атанас Запрянов, съобщиха от БСП-София.

В официална позиция, приета единодушно на форума, делегатите изразиха тревога от безотговорните изявления на министри от кабинетите на Росен Желязков и Андрей Гюров във връзка с възможното ангажиране на България в бъдещи военни действия. В тази връзка те поискаха и спешно свикване на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС), се посочва в съобщението.

„Вместо да търсим решение и да преодоляваме различията в името на България, днес компрометирани политици са готови да принесат нашия народ в жертва на чужди амбиции и интереси“, пишат в позицията си социалистите от София и посочват, че конкретен пример за това са думите на служебния министър на външните работи Надежда Нейнски, че „битката на Украйна срещу Русия не е просто въпрос на солидарност, а засяга пряко българския национален интерес и европейската сигурност“.