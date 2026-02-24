Министър Янкулов не успя да присъства на заседание на Съдийската колегия заради четирима отпускари

Служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов не успя да присъства на заседанието на Съдийската колегия на Висш съдебен съвет заради липса на кворум. Част от кадровиците изненадващо са излезли в отпуск, потвърдиха от ВСС. Това са Боян Магдалинчев, Боян Новански, Севдалин Мавров и Стефан Гроздев.

Отпускарите

Съдиите не са били предварително уведомени за посещението на министъра, който има намерение при възможност винаги да присъства на заседанията на колегиите.

Съдийската колегия е в намален съства от от години и отсъствието на четиримата е довело до невъзможност да се съберат необходимите осем гласа за откриване на заседанието. В залата присъствали само 7 кадровици, а за да има кворум, са необходими поне 8.

Поради липсата на кворум е бил отложен и изборът на нов председател на Военния съд в Пловдив, който известни пристрастия. Двамата кандидати са се явили във ВСС, но са били уведомени, че гласуването се пренасрочва за 17 март.

Ситуацията се развива два дни преди заседанието на Пленума на ВСС, на което трябва да бъде разгледано искането на Янкулов за отстраняването на Борислав Сарафов като изпълняващ функциите главен прокурор и назначаването на нов и.ф. за главен прокурор.