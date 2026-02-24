Последни новини
Home / Законът / Министър Янкулов не успя да присъства на заседание на Съдийската колегия заради четирима отпускари

Министър Янкулов не успя да присъства на заседание на Съдийската колегия заради четирима отпускари

De Fakto 24.02.2026 Законът, Избрано Напишете коментар 357 Прегледа

Defakto.bg

Служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов не  успя да присъства на заседанието на Съдийската  колегия на Висш съдебен съвет заради липса на кворум.   Част от кадровиците изненадващо са излезли в отпуск, потвърдиха от ВСС.   Това са Боян Магдалинчев, Боян Новански, Севдалин Мавров и Стефан Гроздев.   

Отпускарите

Севдалин Мавров
Стефан Гроздев
Боян Новански и Боян Магдалинчев.

Съдиите не са били предварително уведомени за посещението на министъра, който има намерение при възможност винаги да присъства на заседанията на колегиите.

Съдийската колегия е в намален съства от  от години и отсъствието на четиримата  е довело до невъзможност да се съберат необходимите осем гласа за откриване на заседанието.  В залата присъствали само 7 кадровици, а за да има кворум, са необходими поне 8.

Поради липсата на кворум е бил отложен и изборът на нов председател на Военния съд в Пловдив, който известни пристрастия.  Двамата кандидати са се явили във ВСС, но са били уведомени, че гласуването се пренасрочва за 17 март.

Ситуацията се развива  два дни преди заседанието на Пленума на ВСС, на което трябва да бъде разгледано искането на Янкулов за отстраняването на Борислав Сарафов като изпълняващ функциите главен прокурор и назначаването на нов и.ф. за главен прокурор.

Андрей Янкулов:  Отидох от уважение към съийската общност 

Днес отидох на първото след назначаването си заседание на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет с цел да покажа дължимото институционално уважение към съдебната власт и съдийската общност, написа след провалената среща Андрей Янкулов.

За съжаление заседание не се проведе поради липса на кворум – някои от членовете на колегията, изненадващо и за колегите си, се оказаха в отпуск.
За краткото време на мандата на служебното правителство възнамерявам винаги, когато можем, аз или моите бъдещи заместници да се възползваме от правото да присъстваме на заседанията на колегиите, както и да председателствам пленума.
Макар и министърът да няма право на глас, самото присъствие на заседанията дава възможност за по-добро разбиране на проблемите на съдебната власт и участие в тяхното решаване, изтъкна Янкулов.

About De Fakto

Проверете също

В правна комисия ГЕРБ-СДС, Възраждане и ИТН отхвърлиха ветото и гласуваха – „до 20 секции“ в страните извън ЕС

Правната комисия отхвърли ветото на президента върху промени в Изборния кодекс (ИК), свързани основно с ограничаването до 20 на …

Два съдебни състава на АС – Пловдив постановиха откази за възобновяване на дела поради нелегитимност на и.ф. Сарафов

Кой накрая ще плати сметката от отказа на Прокурорската колегия да назначи  нов и.ф. главен …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DeFakto.bg
Отговорен редактор: Лилия Христовска
IT: Красимир Цолов
© 2026 Фондация “ДЕ ФАКТО”. Всички права запазени.
Общи условия - правила за ползване