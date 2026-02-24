Министър Янкулов не успя да присъства на заседание на Съдийската колегия заради четирима отпускари

Служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов не успя да присъства на заседанието на Съдийската колегия на Висш съдебен съвет заради липса на кворум. Част от кадровиците изненадващо са излезли в отпуск, потвърдиха от ВСС. Това са Боян Магдалинчев, Боян Новански, Севдалин Мавров и Стефан Гроздев.
Отпускарите
Съдиите не са били предварително уведомени за посещението на министъра, който има намерение при възможност винаги да присъства на заседанията на колегиите.
Съдийската колегия е в намален съства от от години и отсъствието на четиримата е довело до невъзможност да се съберат необходимите осем гласа за откриване на заседанието. В залата присъствали само 7 кадровици, а за да има кворум, са необходими поне 8.
Поради липсата на кворум е бил отложен и изборът на нов председател на Военния съд в Пловдив, който известни пристрастия. Двамата кандидати са се явили във ВСС, но са били уведомени, че гласуването се пренасрочва за 17 март.
Ситуацията се развива два дни преди заседанието на Пленума на ВСС, на което трябва да бъде разгледано искането на Янкулов за отстраняването на Борислав Сарафов като изпълняващ функциите главен прокурор и назначаването на нов и.ф. за главен прокурор.
Андрей Янкулов: Отидох от уважение към съийската общност
Днес отидох на първото след назначаването си заседание на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет с цел да покажа дължимото институционално уважение към съдебната власт и съдийската общност, написа след провалената среща Андрей Янкулов.
За съжаление заседание не се проведе поради липса на кворум – някои от членовете на колегията, изненадващо и за колегите си, се оказаха в отпуск.За краткото време на мандата на служебното правителство възнамерявам винаги, когато можем, аз или моите бъдещи заместници да се възползваме от правото да присъстваме на заседанията на колегиите, както и да председателствам пленума.
Макар и министърът да няма право на глас, самото присъствие на заседанията дава възможност за по-добро разбиране на проблемите на съдебната власт и участие в тяхното решаване, изтъкна Янкулов.