Последни новини
Home / Без категория / Сряда, 18.30 пред Съдебната палата протест на „Правосъдие за всеки“ под надслов СарафOFF – операция „Нищожен“ 2

Сряда, 18.30 пред Съдебната палата протест на „Правосъдие за всеки“ под надслов СарафOFF – операция „Нищожен“ 2

De Fakto 24.02.2026 Без категория Напишете коментар 124 Прегледа

Defakto.bg
Време е Съдебната власт да бъде освободена от вечния Борислав Сарафов, който от три години е узурпирал поста главен прокурор и отказва да го освободи въпреки и закона който го задължи да направи това на 21.07.2025г.

Това се казва в призива на „Правосъдие за всеки“ , който свиква протест в сряда от 18,30 часа пред Съдебната палата, а в четвъртък, –  26.02, 9:00 пред ВСС. 

Протестът е организиран от Правосъдие за всеки,   Сдружение РЕД, Активни политики и Обединение „Студенти против мафията“ и  в  подкрепа на просъдния министър Андрей Янкулов, който в четвъртък свика пленума на ВСС с една единствена  точка  –

да бъде назначен нов и.ф. главен прокурор.

В нашия дневен ред също има една точка – ще призовем кадровиците да освободят Съдебната власт от Борислав Сарафов, който над три години уж временно е главен прокурор, а от миналия 21 юли заема поста напълно незаконно, което категорично бе посочено от Върховния касационен съд. 

 Сарафов е политическо назначение на ДПС и изпълнява безпрекословно политически поръчки, като държи цялата прокуратура в желязна хватка, управлява я еднолично и определя по какво да се работи и по какво не,  сочат още  правозащитниците.

 Сарафов лично „закри следствието“ по трагедията „Петрохан“, като заяви в първия ден на разследването, че става въпрос за секта, педофилия и масово самоубийство, изключвайки всички други версии.

 Сарафов фактически закри и разследването „Осемте джуджета“, което показа най – големите зависимости и пороци на съдебната система, но там протичаше ясно и неговото име.

 Сарафов се опита да се намеси в работата и погази независимостта на ВКС, заявявайки, че при върховните съдиите и лично председателя на Съда има политическа зависимост.

Всъщност цялата наказателна колегия на ВКС се произнесе ясно и категорично, че той не може да заема поста главен прокурор след 21.07.2025 г.

Борислав Сарафов трябва този път окончателно да си тръгне от прокуратурата и така да се даде глътка живителен въздух не само там, но и в цялата съдебна власт и система, изтъкват от правозащитната организация и  призоват  всички свободни и отговорни граждани да дойдат на протеста и подкрепят една  справедлива куаза.

About De Fakto

Проверете също

„Стига трупове! Стига лъжи! Митов и Сарафов вън!“ – протест на ГД БОЕЦ пред сградата на МВР

Протест под наслов „Стига трупове! Стига лъжи! Митов и Сарафов вън!“ организират от Гражданско движение …

ВКС образува тълкувателно дело дали законът за потребителите обхваща предварителен договор за продажба на жилищен имот, съчетан с договор за изграждане на имота

    С разпореждане на председателя на Върховния касационен съд (ВКС) е образувано Тълкувателно дело …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DeFakto.bg
Отговорен редактор: Лилия Христовска
IT: Красимир Цолов
© 2026 Фондация “ДЕ ФАКТО”. Всички права запазени.
Общи условия - правила за ползване