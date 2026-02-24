Сряда, 18.30 пред Съдебната палата протест на „Правосъдие за всеки“ под надслов СарафOFF – операция „Нищожен“ 2

Време е Съдебната власт да бъде освободена от вечния Борислав Сарафов, който от три години е узурпирал поста главен прокурор и отказва да го освободи въпреки и закона който го задължи да направи това на 21.07.2025г.

Това се казва в призива на „Правосъдие за всеки“ , който свиква протест в сряда от 18,30 часа пред Съдебната палата, а в четвъртък, – 26.02, 9:00 пред ВСС.

Протестът е организиран от Правосъдие за всеки, Сдружение РЕД, Активни политики и Обединение „Студенти против мафията“ и в подкрепа на просъдния министър Андрей Янкулов, който в четвъртък свика пленума на ВСС с една единствена точка –

да бъде назначен нов и.ф. главен прокурор.

В нашия дневен ред също има една точка – ще призовем кадровиците да освободят Съдебната власт от Борислав Сарафов, който над три години уж временно е главен прокурор, а от миналия 21 юли заема поста напълно незаконно, което категорично бе посочено от Върховния касационен съд.

Сарафов е политическо назначение на ДПС и изпълнява безпрекословно политически поръчки, като държи цялата прокуратура в желязна хватка, управлява я еднолично и определя по какво да се работи и по какво не, сочат още правозащитниците.

Сарафов лично „закри следствието“ по трагедията „Петрохан“, като заяви в първия ден на разследването, че става въпрос за секта, педофилия и масово самоубийство, изключвайки всички други версии.

Сарафов фактически закри и разследването „Осемте джуджета“, което показа най – големите зависимости и пороци на съдебната система, но там протичаше ясно и неговото име.

Сарафов се опита да се намеси в работата и погази независимостта на ВКС, заявявайки, че при върховните съдиите и лично председателя на Съда има политическа зависимост.

Всъщност цялата наказателна колегия на ВКС се произнесе ясно и категорично, че той не може да заема поста главен прокурор след 21.07.2025 г.

Борислав Сарафов трябва този път окончателно да си тръгне от прокуратурата и така да се даде глътка живителен въздух не само там, но и в цялата съдебна власт и система, изтъкват от правозащитната организация и призоват всички свободни и отговорни граждани да дойдат на протеста и подкрепят една справедлива куаза.