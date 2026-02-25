15 прокурори в отворено писмо поискаха АПБ да спре обслужването на Борислав Сарафов срещу Владимир Николов

Общо 15 прокурори излязоха с отворено писмо до Асоциацията на прокурорите, в което остро критикуват публична кампания срещу прокурора Владимир Николов. Според тях асоциацията нарушава устава на съсловното обединение и поставя под съмнение защитата на професионалните права на магистратите, съобщиха в писмо до медиите прокурорите.

„В качеството си на редови членове на Асоциацията на прокурорите в България

изразяваме несъгласието си с предприетата през последните дни от Управителния съвет на

АПБ в България като управителен орган с нарочно становище, и от членове на същия в рамките на интервюта по медиите, кампания по персонална атака по отношение на член на Асоциацията на прокурорите в България – г-н Владимир Николов“, се казва в писмото .

Подобна реакция в прокурорската асоциация, която обикновено подкрепя главния прокурор, досега не се е случвала.

Прокурорите напомнят, че: Управителният съвет на Асоциацията на прокурорите в България има задължението да защитава трудовите и лични права на членовете на Асоциацията пред горестоящите инстанции, ВСС и други държавни органи (чл. 11, ал. 4, т. 9).

Управляващият орган на демократична съсловна организация трябва да има висок праг на търпимост на критика,

а конкретната, ожесточена и лична атака спрямо член на Асоциацията на прокурорите в България,

изразил свое мнение и позиция, съставлява не само израз на ограничение на демократичните ценности, но и нарушение на устава на съсловната организация. Авторите поставят въпроса чии интереси защитава на практика УС на АПБ със становището си от 21 февруари 2026 г.

Това става след като окръжният прокурор на Плевен бе отстранен от поста по искане на Борислав Сарафов, на прокурора паднаха задръжките и той заговори за нитиск „нaтиcĸ“, „peпpecия“ и за „джуджетата“ в съдебната власт. Преди това, след остри критики на Сарафов, той бе прогонен и от шефския пост в Асоциацията на прокурорите.

Сега 15-те прокурори казват, че ръководството на прокурорската асоциация е предприело „кампания по персонална атака“ срещу магистрат, изразил мнение в публичното пространство. Те подчертават, че правото на свободно изразяване по чл. 10 от Европейската конвенция за правата на човека важи и за прокурорите.

„Управляващият орган на демократична съсловна организация трябва да има висок праг на търпимост към критика“, се казва в отвореното писмо позицията, цитрано от изданието. Според подписалите я, острата публична реакция срещу техен колега не само ограничава демократичните принципи,

но и противоречи на устава на самата асоциация.

Писмото е подписано от прокурорите Ивайло Илиев, Ралица Първанова, Гинка Чинова, Иво Радев, Дияна Илиева, Николай Пачевски, Владимир Радоев, Мирослава Митева, Мария Георгиева, Даниела Методиева, Веселина Николова, Георги Балков, Борислава Александрова, Ивайло Тодоров, Виолета Ангелова.

Прокурорите призовават Управителния съвет към откритост, спазване на устава и уважение към членовете на организацията.

Те подчертават, че публични атаки срещу дори един член на съсловното обединение са недопустими, особено когато идват от неговото ръководство. Наричат разпространенто становище на АПБ „кампания по персонална атака“ срещу магистрат, изразил мнение в публичното пространство.

Авторите настояват позицията им също да бъде публикувана на официалната интернет страница на Асоциацията на прокурорите в България, тъй като представлява становище на членове на организацията и засяга въпроси от обществен интерес.

Предисторията