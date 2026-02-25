Адв. Петромир Кънчев: Проверките срещу министър Eмил Дечев са по – скандални даже от ареста на варненския кмет

Прокуратурата е разпоредила предварителна проверка срещу служебния министър на вътрешните работи Емил Дечев, съобщи самият той в интервю за БНР.
От държавното обвинение потвърдиха – сигналът е подаден първо от депутати от ИТН и по него е разпоредена проверка.
След това се появяват и два идентични сигнала от „високопоставени служители на МВР“.
Въпросните служители не са назовани, нито се разбира какви точно длъжности заемат и имат ли отношение към разследването на случая „Петрохан“.
Изключителната заинтересованост на прокуратурата към вътрешния министър влуди социалните мрежи. Публикуваме част от мненията.
Адв. Петромир Кънчев от „Правосъдие за всеки“: Откога е престъпление да си вършиш работата?
Двете проверки на прокуратурата срещу министър Емил Дечев са две идеи по-скандални от делото и задържането на кмета на Варна Благомир Коцев.
Проверките са защото министъра е решил да си свърши работата. сега ще ви обясня какво имам предвид.
В правото на министъра е да изисква информация за хода на разследването от служителите на МВР касаещи:
- Общия ход на разследването
- Какви мерки са предприети от разследващите и защо?
- Организационни проблеми с други институции като прокуратура, Нац. институт по криминология и криминалистика, местна власт, Национална следствена служба и отделните звена в МВР.
И най-слабия на министър ще направи това. При всичко, което ни причиняват кинокритиците от прокуратурата, обявените за идвирване бивш министър и настоящи гл. секретар и неговия заместник всеки министър е длъжен да вземе нещата във свои ръце и да събере информация, какво по дяловолите са свършили всички тези до встъпването му в длъжност.
Главният секретар Рашков и заместника му трябва незабавно да бъдат уволнени, както и всички участващи в тази афери на ИТН и собственика им Делян Пеевски.
Откога е престъпление да си вършиш работата? Да си проактивен? Да спазваш закона при тези огромни очаквания на всички, които гледаме българския Туин Пийкс. От ликвидирането на дружината бай Миле и казуса Белите брези през 90-те не сме имали такова масово убийство този път включващо и дете и някой, който иска и трябва да структурира разследването да бъде разследван от прокуратурата на Сарафов обсебил кабинета на висш държавен орган.
Хора, живеем в държава, в която според съдия Vladislava Tsarigradska има над 1000 преписки срещу съдии и събирани срещу тях СРС-та.
Представете си Тръмп да води разследване срещу съдиите, които му събарят митата. Това е мега скандално!
Ако и това не ви трепне и утре не сте пред съседната палата, не знам какво трябва да ви се случи, за да го направите, но може да бъде и късно тогава.
Чакам ви пред Съдебната палата в 18.00 ч.
И на това отгоре твърди, че друг му уронва престижа.
Tony Marchev: Много е странно , как в МВР изведнъж се разболяват преди да ги сменят
Много такива примери има. Ако си мъж – тръгни си …не се крии в болница !
Ivan Petrov Petrov: Навремето дадоха на съд Мария Мургина(тогава шеф на данъчните), Бог да я прости, че предложила на шефката на данъчните в Разград(май) да подаде оставка, за да не я уволни дисциплинарно!
Тъпото ченге явно не е проследил докрай делото, защото Мария я оправдаха, поради липса на престъпление!
Advokat : Не разбирам – защо да му оказва натиск вместо направо да го уволни? Както министър-председателят Росен Желязков освободи всички зам.министри.
Radoslav Stoyanov: За да го мъчи, да му е гадно.
Ира Христова : Защото благородно му е дал време да напусне сам, но той се е затърчал в болницата и е спрял да вдига телефона.
Jurnalist : С нежни души е пълно МВР
П. Zdravkova: Съвсем изнагляха! Ама като са взели подмишница прокуратурата- слугиня, така ще е….
Angel Ivanov: Това подобие на офицер беше жив и здрав, когато организираха пресконференции и очерняха трагично загинали хора, без да имат възможност за защита, а сега изведнъж скъса менискус. Да не би да е станало от лупинги и сгъване пред политическите му покровители?
( Фейсбук)