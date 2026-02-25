Адв. Петромир Кънчев: Проверките срещу министър Eмил Дечев са по – скандални даже от ареста на варненския кмет

Адв. Петромир Кънчев от „Правосъдие за всеки“: Откога е престъпление да си вършиш работата?

Въпросните служители не са назовани, нито се разбира какви точно длъжности заемат и имат ли отношение към разследването на случая „Петрохан“.

След това се появяват и два идентични сигнала от „високопоставени служители на МВР“.

От държавното обвинение потвърдиха – сигналът е подаден първо от депутати от ИТН и по него е разпоредена проверка.

Прокуратурата е разпоредила предварителна проверка срещу служебния министър на вътрешните работи Емил Дечев, съобщи самият той в интервю за БНР.

Двете проверки на прокуратурата срещу министър Емил Дечев са две идеи по-скандални от делото и задържането на кмета на Варна Благомир Коцев.

Проверките са защото министъра е решил да си свърши работата. сега ще ви обясня какво имам предвид.

В правото на министъра е да изисква информация за хода на разследването от служителите на МВР касаещи:

Общия ход на разследването Какви мерки са предприети от разследващите и защо? Организационни проблеми с други институции като прокуратура, Нац. институт по криминология и криминалистика, местна власт, Национална следствена служба и отделните звена в МВР.

И най-слабия на министър ще направи това. При всичко, което ни причиняват кинокритиците от прокуратурата, обявените за идвирване бивш министър и настоящи гл. секретар и неговия заместник всеки министър е длъжен да вземе нещата във свои ръце и да събере информация, какво по дяловолите са свършили всички тези до встъпването му в длъжност.

Главният секретар Рашков и заместника му трябва незабавно да бъдат уволнени, както и всички участващи в тази афери на ИТН и собственика им Делян Пеевски.

Откога е престъпление да си вършиш работата? Да си проактивен? Да спазваш закона при тези огромни очаквания на всички, които гледаме българския Туин Пийкс. От ликвидирането на дружината бай Миле и казуса Белите брези през 90-те не сме имали такова масово убийство този път включващо и дете и някой, който иска и трябва да структурира разследването да бъде разследван от прокуратурата на Сарафов обсебил кабинета на висш държавен орган.

Хора, живеем в държава, в която според съдия Vladislava Tsarigradska има над 1000 преписки срещу съдии и събирани срещу тях СРС-та.

Представете си Тръмп да води разследване срещу съдиите, които му събарят митата. Това е мега скандално!

Ако и това не ви трепне и утре не сте пред съседната палата, не знам какво трябва да ви се случи, за да го направите, но може да бъде и късно тогава.

Чакам ви пред Съдебната палата в 18.00 ч.