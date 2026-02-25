И.ф. прокурор Марин Малчев стана титулярен ръководител на Софийска районна прокуратура

Прокурорската колегия избра единодушно Марин Малчев, за шеф Софийската районна прокуратура.Той бе избран с 8 гласа „за“ и нула „против“.

Изборът бе извършен в присъствието на правосъдния министър Андрей Янкулов, който заяви, че ще се възползва от правото си да присъства на заседанията на двете колегии на ВСС.

Беше отхвърлено предложението на служебния правосъден министър избора да бъде отложен и да бъде събрана допълнителна информация дали има данни за връзки на кандидата с Мартин Божанов – Нотариуса.

От Прокурорската колегия се мотивираха, че вече са изслушали всички замесени с казуса „Нотариуса“ и името на Марин Малчев никъде не е споменато и не съществува.

Изборът е ключов, тъй като става дума за избор на ръководител на най-натоварената и активна прокуратура у нас – СРП, която е без титулярен ръководител от две години, след като в разгара на скандалите около двамата съдебни лобисти Петьо Петров-Еврото и Мартин Божанов-Нотариуса, се стигна до оставка на Невена Зартова.

За същининско състезание днес не може да се говори, защото Малчев бе единствен кандидат за поста, но за сметка на това отговаря дълго на множество въпроси, отговори на които задоволиха членовете на ПК. Министърът същозаяви, че е останал доволен от кандидата, но направи забележка, че предлага за свой заместник прокурор с малък стаж в СРП и това може да подейства демотивиращо за прокурорите с много по – голям стаж.

Янкулов попита разпитван ли е Малчев по въпрос за Нотариуса, а Малчев отговори, че това е било досъдебно прозводство, но той самият няма нищо общо с Нотариуса и няма никакво отношение към него. Малчев заяви, че както много други негови колеги е давал обяснения във връзка с присъствие назад във времето на Нотариуса на купон новогодишен на СРП, но иначе беше категоричен, че няма отношение към дейността на Нотариуса, не е общувал с него , не си е разменял контакти.

Той видя опит да бъде компрометиран в поставянето на тази тема и заяви, че е спазвал изключителна хигиена на контактите и няма да допусне никакво влияние в СРП, ако бъде избран за титуляр, включително и институционално.

Преди изслушването си претендентът за поста отговори на 11 нъпроса на БИПИ, някои от които също свързани с Нотариуса и неразкритите му мрежи за влияние върху съдебната власт и в частност – в прокуратурата.

Според прокурора са били предприети всички действия, предвидени от закона и той не приема внушения за „чадър“ над групата на Божанов. „Легитимен отговор на въпроса за „чадър“ могат да дадат единствено приключилите разследвания и съдебни решения“, отговаря на БИПИ Малчев. Разследването за мрежите на Нотариуса се води от Софийската градска прокуратура. На въпрос за летимиността той не отговоря изнендавощ, инече не би ил участник в конкурса. На въпрос за легитимността на и.ф. главния прокурор Малчев отговори, че Сарафов заема поста си по силата на решение на Прокурорската колегия на ВСС, която е легитимен орган. Докато това решение не бъде отменено по съдебен ред, „институционалната легитимност е налице според буквата на закона“. Той напълно игнорира актове на Върховния касационен съд и мнозиството от решенията на апелативните съдилища, според които след 21 юли м.г. Сарафов няма легитимност на поста.

До момента Марин Малчев бе изпълняващ функциите районен прокурор. Преди това беше зам.-окръжен прокурор на София.Той е в Управителния съвет на Асоциацията на прокурорите в България, която в моментазащитава Борислава Сарафов срещу укорите за натиск от прокурор Владимир Николов.

Прави впечатление, че председателката на асоциацията – Елица Калпачка, която направи остри изявления срещу прокурора от Плевен Владимир Николов, че бил човек на Гешев, скоро стана районен прокурор на Благоевград. Това не може да се случи без предложение и подкрепата на Сарафов.