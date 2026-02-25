Осем от БСП подкрепиха грабежа на избирателни права на българските граждани, живеещи извън ЕС

Share Facebook

Ветото на президента Илияна Йотова бе бламирано заради осем народни представители от БСП.

Това са трима от кабинета „Желязков“ – Иван Иванов, Петър Кънев и Атанас Зафиров плюс Драгомир Стойнев, Кирил Добрев, Мая Димитрова, Деян Дечев и Петър Кънев.

„С това тяхно действие те не само не се съобразиха с решението на Изпълнителното бюро на партията, но и допринесоха за нарушаването на Конституцията, която гарантира всеобщо и равно изборно право на българските граждани, заяви лидерът на БСП Крум Зарков след преодоляното вето на държавния глава относно промените в Изборния кодекс.

„Поведението им е абсолютно неприемливо и те повече няма да бъдат депутати от БСП в следващия парламент. Благодаря на останалите депутатите от БСП, които отстояха принципите, които са залегнали в основата на нашата партия. С тях ще трябва да преодолеем щетите, които вече ни бяха нанесени и които очевидно ще ни бъдат нанасяни до последния ден на това Народно събрание. Продължаваме напред по друг път“.

Мотивите на държавния глава Илияна Йотова да наложи вето са свързани главно с текстовете, които ограничават до 20 броя на секциите извън дипломатическите и консулските представителства в страните, които не са в Европейския съюз (ЕС).

Промените в Изборния кодекс бяха подкрепени от 126 народни представители, против гласуваха 86, а 11 се въздържаха. Така остава рестрикцията за до 20 секции извън дипломатическите и консулските ни представителства в държавите, които не са членки на ЕС. На управляващите не достигаха гласове, за да преодолеят ветото, но „пътниците “ от БСП дадоха всичко от себе си и с осем гласа подкрепиха ограничаването на избирателни права.

„За“ промените в ИК гласуваха групите на ГЕРБ–СДС, „Възраждане“, трима депутати от „ДПС–Ново начало“, осем от „БСП–Обединена левица“, групата на „Има такъв народ“ и двама независими народни представители.

„Против“ гласуваха депутатите на „Продължаваме промяната–Демократична България“ (ПП-ДБ), „Алианс за права и свободи“(АПС), „Величие“, 24 депутати от „ДПС–Ново начало“, седем от „БСП–Обединена левица“ и трима нечленуващи в парламентарна група.

Въздържаха се депутатите от „Морал, единство, чест“ (МЕЧ) и един независим народен представител.