Прокуратура на Кьовеши призна българския европейски прокурор Теодора Георгиева за виновна в тежко нарушение

Колегията на Европейската прокуратура призна българския европейски прокурор Теодора Георгиева за виновна в тежко нарушение. Това съобщи пресслужбата на ръководената от Лаура Кьовеши институция. Колегията е приела за установени, нарушенията, описани в становището на Дисциплинарния съвет, съставен от високопоставени действащи или бивши представители на европейските институции, се казва още в съобщението.

Колегията не е наложи наказание, тъй като нарушенията са толкова сериозни, че че може да се стигне и до освобождаване от длъжност на европейския прокурор от България.

Кьовеши е информирала Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия за решението, както и за становището на Дисциплинарния съвет.

По регламент единствено Съдът на Европейския съюз може да освободи европейски прокурор поради тежко нарушение, като искането за това може да бъде отправено от Европейския парламент, Съвета или Комисията. Затова преди да вземе решение за налагане на по-лека санкция, европейската прокуратура оставя на отговорните институции да преценят дали да не поискат уволнението на Георгиева.

Българският европейски прокурор остава отстранен от длъжност до постановяване на окончателно решение, като възнаграждението му е замразено, се казва още в съобщението.

Европрокуратурата предупреждава, че към момента няма да бъде оповестявана допълнителна информация.