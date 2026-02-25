Последни новини
Прокуратура на Кьовеши призна българския европейски прокурор Теодора Георгиева за виновна в тежко нарушение

25.02.2026

Колегията на Европейската прокуратура призна българския европейски прокурор Теодора Георгиева за виновна в тежко нарушение. Това съобщи пресслужбата на ръководената от Лаура Кьовеши институция. Колегията е приела за установени, нарушенията, описани в становището на Дисциплинарния съвет, съставен от високопоставени действащи или бивши представители на европейските институции, се казва още в съобщението.

Колегията не е наложи наказание, тъй като нарушенията са толкова сериозни, че че може да се стигне и до освобождаване от длъжност на европейския прокурор от България.

Кьовеши е информирала Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия за решението, както и за становището на Дисциплинарния съвет.

По регламент единствено Съдът на Европейския съюз може да освободи европейски прокурор поради тежко нарушение, като искането за това може да бъде отправено от Европейския парламент, Съвета или Комисията. Затова преди да вземе решение за налагане на по-лека санкция, европейската прокуратура оставя на отговорните институции да преценят дали да не поискат уволнението на Георгиева.

Българският европейски прокурор остава отстранен от длъжност до постановяване на окончателно решение, като възнаграждението му е замразено, се казва още в съобщението.

Европрокуратурата предупреждава, че към момента няма да бъде оповестявана допълнителна информация.

Българският европейски прокурор остава временно отстранен от длъжност до окончателно решение на компетентните институции, като възнаграждението му е спряно.

Дисциплинарната процедура срещу Теодора Георгиева започна през септември м.г.  Шест месеца по-рано тя бе отстранена от поста си.

Преди това от Европейската прокуратура съобщиха, че Георгиева е разследвана административно от останалите европейски прокурори за възможни неправомерни действия.

През март 2025 г. Теодора Георгиева обяви, че се чувства застрашена от Делян Пеевски. Тя си направи отвод по делото „Чирен“ с мотива, че се е почувствала застрашена заради заплахи, получени по повод повдигане на обвинения по това разследване на бивш министър на енергетиката и настоящ ръководител на „Булгартрансгаз“ – Владимир Малинов.

Георгиева поиска и защита от Кьовеши, която й я осигури.

Анонимно в публичното пространство бе разпространено видео, на което се вижда как брокерът на влияние Петьо Петров – Еврото разговаря с жена, сочена за Георгиева, като ѝ обещава да заеме поста. Това наложи временното ѝ отстраняване от Европейската прокуратура заради подозрения в търговия с влияние.

