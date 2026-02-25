Софийски районен съд отмени като незаконен 24 – часовия полицейски арест на кмета на Варна Благомир Коцев

Share Facebook

Софийският районен съд отмени като незаконен полицейския арест за 24 часа от 8 юли миналата година на варненския кмет Благомирир Коцев, който бе последван от над пет месеца задържане под стража заради обвинене в недоказано престъпление. Произнасянето е по жалба на адв. Ина Лулчева.

И „краткият“ 72-часов арест, последвал полицейското задържане, бе оспорван от адвоката още на първото съдебно заседание в СГС по исканото постоянно задържане на варненския кмет от прокуратурата, но съдът „пропусна“ да се произнесе по него – вниманието тогава бе насочено към по-голямата цел –

как кметът да получи „краткосрочно“ задържане за постоянно в следствения арест.

На 8 юли м.г. Благомир Коцев бе задържан със заповед на инспектор Кирил Коцев от ГДБОП по Закона за МВР по предположение за извършено престъпление на Антикорупционната комисия.

Задържането е извършено в 23, 30 ч. вечерта на 8 юли 2025 г. и продължава до 17 ч. на следващия ден – 9 юли.

В заповедта е отбелязно, че арестът е извършен на основание чл. 72, ал.2, т., 2 от ЗМВР „във връзка проведено СПО по досъдебно производство“ на КПК за корупция.

След това бе наложен арест до 72 часа, който, както е известно преля в постоянен, който бе отменен едва от Варненския окръжен съд, на когото ВКС върна делото по компетентност.

Но сега сме на 24 – часовото задържане, оспорено пред СРС от адв. Лулчева.

Какво ни казва СРС

За да е компетентна една заповед за задържане в нея трябва да са посочени всички данни, свързани с предположението за извършено престъпление, казва съдия Ирина Стоева.

Според постоянната съдебната практика не е достатъчно в заповедта да се съдържа само позоваване на приложимата законова разпоредба, без да се сочат специфичнте обстоятелства, които налагат задържане за съпричастност към престъпление, посочва съдията.

В конкретиня случай съдът установява, че вместо необоходимите данни и обстоятелства в заповеда за задържане на Благомир Коцев като причина за ареста е записано извършено мероприятие „СПО“ . И толкова.

Съдът посочва, че въпросното съкращение е непопулярно и от него трудно може да се разбере, че става дума „специализира полицейска акция“.

“ Това буквено съкращене поставя под въпрос яснотата въпросното съкращение за лица, които не са запознати със специфичната полицейска терминология доколкото в българсикя език липсва обобщение на книжовните съкращения“, отбеляза съдия Стоева.

Но дори някой задържан да разпознае съкращението, продължава тя, не е ясно

за каква специализирана операция става дума, кога и къде е проведена тя.

„Несъстоятелно е едва с отговор на жалбата до съда да става ясно, че в случая “ СПО“ означава претърсване и изземване„, изтъква съдията.

Освен това, ако задържаният трябва да се досеща, че го подозират в съпричастие към престъпление, от заповедта не е

не е ясно кога и на коя дата е извършена тази противоправна дейност.

Този порок е съществено нарушение на административно производствените правила и засяга правото на защита доколкото задържаният е лишен от възможността да се запознае с фактическите съображения за задържането му.

Съдията напомня, че 24- то задържане по ЗМВР като принудитела администравина мярка има превантивен или преустановителен характер и не може да засяга права и интереси в по-голяма степен от необходимото според Европейската конвенция за правата на човека.

Констираният недостатък е самостоятелно основание за отмяна на обжалвания акт, заключава съдът.

В конкретиня случай бланкетното вписване на основанието за задържане прегражда надлежната преценката дали задържането отговаря на нуждите на обществения интерес за разкриване на извършители на престъпления или друга законна цел.

В заключение съдът отменя като незаконосъобразна заповедта на инспектор Кирил Цеков от ГДБОП за 24-часовото задържане на кмета на Варна Благомир Коцев. Решението може да бъде обжалвано през АССГ.

За разликите между арестите на Борисов и Коцев

Оказва се, че освен Бойко Борисов , задържан за 24 часа през 2022 г. , незаконно е бил арестуван и варненският кмет от приятелите на Борисов и Пеевски.

Разликата, е че прокуратурата повдигна обвинение на бившия преимиер Кирил Петков по обивнение, че си е превишил правата, чието дело продължава и днес.

Но не се забелязва никаква за активност спрямо служители на КПК за натиск над свидетелите по производството срещу Благомир Коцев, нито за поискания му арест.

Нещо повече прокурорите се гласят да приберат в редиците си бившия шеф на КПК Антон Славчев, открито обвинен от свидетел по делото за грозна заплаха, че ако не говори каквото се иска, ще бъде задържан, а после и децата му няма да го познаят.

Но пък СГП се радва на нов титулярен шеф, с безупречен интегритет, пред очите на когото са извършени купища безобразия срещу един кмет от „неприятелска“ политическа сила.