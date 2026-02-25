Последни новини
Софийски районен съд отмени като незаконен 24 – часовия полицейски арест на кмета на Варна Благомир Коцев

Благомир Коцев

Софийският районен съд отмени като незаконен полицейския арест за 24 часа от 8 юли миналата година на варненския кмет Благомирир  Коцев, който бе последван от над пет месеца задържане под стража заради обвинене  в недоказано престъпление. Произнасянето е по жалба на адв. Ина Лулчева.

И „краткият“ 72-часов  арест, последвал полицейското задържане,  бе оспорван от адвоката още на първото съдебно заседание в СГС по исканото  постоянно задържане на варненския кмет от прокуратурата,  но съдът „пропусна“ да се произнесе  по него – вниманието тогава бе насочено към по-голямата цел –

как кметът да получи „краткосрочно“ задържане за  постоянно в следствения арест.

На 8 юли м.г. Благомир Коцев бе задържан със заповед на инспектор Кирил Коцев от ГДБОП  по Закона за МВР по  предположение за извършено престъпление на Антикорупционната комисия.

Задържането е  извършено  в 23, 30 ч. вечерта на 8 юли 2025 г. и продължава до 17 ч. на следващия ден – 9 юли.

В заповедта е отбелязно, че арестът е извършен  на основание  чл.  72,  ал.2, т.,  2 от ЗМВР  „във връзка  проведено СПО по досъдебно производство“ на КПК за корупция.

След това бе  наложен арест до 72 часа, който, както е известно преля в постоянен, който  бе отменен  едва от Варненския  окръжен съд, на когото ВКС върна делото по компетентност.

Но сега сме на 24 – часовото задържане,  оспорено пред СРС от адв. Лулчева.

 Какво ни казва СРС 

За да е компетентна една заповед за задържане в нея трябва да са посочени всички данни, свързани с предположението за  извършено  престъпление, казва съдия Ирина Стоева.

Според постоянната съдебната практика не е достатъчно в заповедта да се съдържа само позоваване на  приложимата законова   разпоредба, без да се сочат  специфичнте обстоятелства, които налагат задържане за съпричастност към престъпление, посочва съдията.

В конкретиня случай съдът  установява, че вместо необоходимите данни и обстоятелства в заповеда за задържане на  Благомир Коцев като причина  за ареста е записано извършено мероприятие „СПО“ .  И толкова.

Съдът посочва, че  въпросното съкращение е непопулярно и от него трудно може да се разбере, че става дума  „специализира полицейска акция“.

Това буквено съкращене  поставя под въпрос яснотата въпросното съкращение за лица,  които не са запознати  със специфичната полицейска терминология доколкото в българсикя език  липсва  обобщение на книжовните съкращения“, отбеляза съдия Стоева.

Но дори някой задържан да разпознае  съкращението, продължава  тя,  не е ясно

за каква специализирана операция става дума, кога и къде е проведена тя.

Несъстоятелно е едва с отговор на жалбата до съда да става  ясно, че в случая “ СПО“ означава  претърсване и изземване, изтъква съдията.

Освен това,  ако задържаният трябва да се досеща, че  го подозират в съпричастие към престъпление, от заповедта не е

не е ясно кога и на коя дата е извършена тази противоправна дейност.

Този порок е съществено нарушение на административно производствените правила и засяга правото на защита доколкото задържаният е лишен от възможността да се запознае с фактическите съображения за задържането му.

Съдията  напомня,   че 24- то задържане по  ЗМВР  като  принудитела администравина мярка има превантивен или преустановителен характер и  не може да засяга права и интереси  в по-голяма степен от необходимото според Европейската конвенция за правата на  човека.

Констираният недостатък е самостоятелно основание за отмяна на обжалвания акт, заключава съдът.

В конкретиня случай бланкетното вписване на основанието  за задържане прегражда надлежната преценката дали задържането отговаря на нуждите на обществения интерес  за разкриване на извършители на престъпления или друга законна цел.

В заключение съдът отменя като незаконосъобразна заповедта на инспектор Кирил Цеков от ГДБОП за 24-часовото задържане на кмета на Варна Благомир Коцев.  Решението може да бъде обжалвано през АССГ.

За разликите между арестите на Борисов и Коцев

Оказва се, че освен Бойко Борисов , задържан  за 24 часа през 2022 г. ,  незаконно е бил арестуван и варненският кмет от приятелите на  Борисов и Пеевски.

Разликата, е че прокуратурата повдигна обвинение  на бившия преимиер Кирил Петков по обивнение, че си е превишил правата,  чието дело продължава и днес.

Но не се забелязва никаква за активност спрямо служители на КПК за натиск над свидетелите  по производството  срещу  Благомир Коцев, нито за поискания му арест.

Нещо повече прокурорите се гласят да приберат в редиците си бившия  шеф на КПК Антон Славчев, открито обвинен от свидетел по делото за грозна заплаха, че  ако не говори каквото се иска,  ще бъде задържан, а после и децата му няма да го познаят.

Но  пък СГП се радва на нов титулярен шеф,  с безупречен интегритет, пред очите на когото са извършени купища  безобразия срещу един кмет от „неприятелска“ политическа сила.

