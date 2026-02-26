Пленумът на ВСС изпрати на прокурорска колегия искането министър Янкулов за смяна на Сарафов (допълена)

В резюме министърът мотивира защо именно Пленума е компетентен да реши поставния въпрос, най-малко защото трябва да избере нов изпълняващ функциите главен прокурор, тъй като тази фигура твърде много прилича по правомощия на титулярния главен прокурор, който се избира от Пленума на ВСС.

Според Янкулов не е случайно, че изборът на титулярен главен прокурор трябва да се провежда от пленума на ВСС – така се постига много по-голяма представителност при избора на тази най-овластена в съдебната система длъжност, изтъква той. Този избор не може да е ограничен до орган, доминиран от бивши и бъдещи подчинени на главния прокурор други прокурори и следователи, заяви той в предложенето си.

Напомни, че поредица от съдилища – апелативни и Върховния касационен съд отказаха да признаят правомощието на Борислав Сарафов да иска възобновяване на делата, а това е едно от основните му правомощия и също така, защото няма перспектива скоро да бъде избран нов ВСС, който да избере титуляр ръководител на държавното обвинение, което означава, че мандатът на Борислав Сарафов може да се окаже и безсрочен.

На призива на Янкулов да чуе мнението и на съдебните кадровици последва мълчание.

Атанаска Дишева предложи, ако това мълчание означава съгласие с правосъдния министър, да се премине и към избора на нов изпълняващ функциите главен прокурор .

След нея веднага взе думата Огнян Дамянов, който защити решението на Прокурорската колегия да избере на 16 юни 2023 г. Борислав Сарафов за и.ф. главен прокурор. Напомни, че именно Пленумът е взел решение всяка колегия поотделно да избира председателите на върховните съдилища и на главния прокурор, а това се отнася и за и.ф. началниците. Дамянов на свой ред изброи решения на апелативните съдилища, които обратно на преобладавищете откази, приемат искания на Сарафов за възобновяване.

Заключи, че очевидно е налице противоречива съдебна практика, но не направи извод, че тя се дължи на решението на ПК да запази Сарафов на поста след изтичане на 6-месечния му мандат.

Дамянов отправи призив към министъра да изпрати предложението си към Прокурорската колегия.

Последва дълго, но изключително мотивирано изказване на Атанаска Дишева, която изцяло подкрепи виждането на министър Янкулов, че е именно Пленума на ВСС трябва да се произнесе за смяната на Сарафов, чиито правомощия са изтекли още на 21 юли миналта година.

Тя репликира Огнян Дамянов, че решението от заседанието на Пленума, на което той се позовава, не е гласувано.

Напомни, че Галина Захарова и Олга Керелска тогава също за застъпили становище, че пленмът е компетентен да се произнася за избора на и.ф. главния прокурор и той не трябва да се заключва в прокурорскта колегия. . ав в . Позова се на решеине на КС, че Прокурорска колегия няма тълкувателни правомощия и следвало да приложи нормата на чл. 173, ал. 15 от ВСВ и да определи нов и.ф. главен поркурор.

Но най-същественият въпрос, каза Дишева, е че

Сарафов не се справя с функциите на и.ф. главен поркурор.

След нея думата взе Вероника Имова, която разви традиционната си тезата, че е Прокурорската колегия правилно е взела решение за избора на временен главен прокуор в лицето на Сарафов.

Тя изрази възмущение от отказите на Наказателната колегия на ВКС и съдилищата, които не приемат предложенията за възобновяване на дела от Сарафов, с мотива, че след 21 юли по закон той е загубил процесуална легитимация.

Към онзи момент, не се сбъднаха очакванията рационално да бъде обсъден въпроса за смяната на един нелегитимен и.ф. главен прокурор и разнобоят да приключи.

Вместо това Имова стигна доста далеч и предложи да се обсъди дали съдилищата, които не приемат Сарафов за легитимен, не извършват отказ от правосъдие, като не му приемат исканията.

Изказването прозвуча като чакана радост от високите етажи на ПРБ.

Няма друг орган в Република България, освен Наказателната колегия на ВКС, който да може да вземе решение по въпроса за легитимноста на и.ф. главен прокурор, последва категоричен отговор на председателя на ВКС Галина Захарова.

Тя подчерта, че при наличие на противоречива практика отново само Наказателната колегия е компетенна да се произнесе. Захарова напомни, че в Общото събрание на НК е проведено общо събрание по уедняквяване на самата практика на съда. Към 4 феврури аналитичното зевно на колегията е констарило противорчева практика по приложението на закона.

В този контекст Захарова заяви: Преценила съм, че е налице е основание за образуване на тълкувателно дело. То още не е образувано заради висящото дело пред КС (по искане на АС – Варна), по което се чака отговор относно конституционноста на чл.173, ал 15 ат ЗСВ.

„Не чакаме отговор за легитимността на и.ф. главиня поркуор. Него ние си го знеам“, каза Захарова И допълни:

Моето лично мнение е, че разпоредбата на закона ( чл. 173 , ал. 15 от ЗСВ) е ясна и трябва да се прилага“.

Захарова застъпи становище, че Прокуроската колегия трябва да се произнесе по искането на министъра и донвермнно с това предложи на ПК

да премисли персоналия си избор на и.ф. главен прокурор.

Посочи, че с отказа на Сарафов (без да споменава името му) да се съобрази с решенията на съставите от Наказателна колегия и недопустимите квалифации към съдиите на ВКС, е накърнил съществено престижа на съда, който е бил оставен без всякаква защита.

На финала Атанаска Дишева обобщи, че след толкова аргументи, вадени „от десет кладенци“, истината е останала жадна.