С викове „Джуджето вън“ протестиращи граждани опитаха да изгонят Сарафов от кабинета му в Съдебната палата

Докато седем часа ВСС дебатираше да свали или да не е свали Борислав Сарафов от поста и да назначи нов и.ф. главен прокурор, на четвъртия етаж в Съдебната палата се събраха граждани, които поискаха той да си тръгва веднага, защото е нелегитимен. Те се опитаха да нахлуят в кабинета му, но охраната ги спря.

Протестиращите тропаха по вратата и скандираха „Граждански арест“, „Сарафов вън“, „Народен съд“ и „Джуджето вън“.

Участниците в протеста хвърляха яйца по кабинета на Борислав Сарафов.

Впоследствие полицаите започнаха да изблъскват протестиращите назад от вратата. Няколко гражааадни и полициаи полицаи бяха свалени на земята.

Част от днешните участници в протеста обясниха пред БНР , че имат намерение да организират акция за издирване на Сарафов, както и да започнат безсрочен протест пред кабинета му.

„И в тази връзка съм тук, за да премахнем това недоразумение, с общи усилия, надявам се. Не съм сигурна, че точно в момента нещо ще се случи“.

Протестиращите изразиха и намерение да извършат граждански арест на изпълняващия функциите главен прокурор.

По-рано днес граждани протестираха пред сградата на Висшия съдебен съвет (ВСС) с искане за оставката на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов. В района имаше засилено полицейско присъствие. Протестът е организиран от БОЕЦ.

След като Пленумът на ВСС прехвърли искането на Янкулов за смяна на и.ф. гл. прокурор , на прокурорката колегия се очаква тя да стане следващата мишена на ядосаните граждани.

Според чл. 173, ал 15 от Закона за съдебната власт, Сарафов трябваше да освободи поста на 21 юли 2025 г. и на негово място да бъде назначен друг и.ф. главен прокурор – законът забранява след изтичане на 6 месеца едно и също лице да изпълнява функции на и.ф. гл. прокурор.

Прокурорската колегия отказа да приложи закона и с това засили общественото напрежение и доведе до разнобой правораздаването по искания на Сарафов за възобновяване на дела.

