Последни новини
Home / Законът / С викове „Джуджето вън“ протестиращи граждани опитаха да изгонят Сарафов от кабинета му в Съдебната палата

С викове „Джуджето вън“ протестиращи граждани опитаха да изгонят Сарафов от кабинета му в Съдебната палата

De Fakto 26.02.2026 Законът, Избрано Напишете коментар 125 Прегледа

Defakto.bg

Докато седем часа ВСС  дебатираше да свали или да не е свали Борислав Сарафов от поста и да назначи нов и.ф. главен прокурор, на четвъртия етаж в Съдебната палата се  събраха граждани, които поискаха той   да си тръгва веднага, защото е нелегитимен.    Те се опитаха да  нахлуят в кабинета му, но охраната ги спря.

Протестиращите тропаха по вратата и скандираха „Граждански арест“, „Сарафов вън“, „Народен съд“ и „Джуджето вън“.

Участниците в протеста хвърляха яйца по кабинета на Борислав Сарафов.

Впоследствие полицаите започнаха да изблъскват протестиращите  назад от вратата. Няколко гражааадни и полициаи  полицаи бяха свалени на земята.

Част от днешните участници в протеста обясниха пред БНР , че имат намерение да организират акция за издирване на Сарафов, както и да започнат безсрочен протест пред кабинета му.

И в тази връзка съм тук, за да премахнем това недоразумение, с общи усилия, надявам се. Не съм сигурна, че точно в момента нещо ще се случи“.

Протестиращите изразиха и намерение да извършат граждански арест на изпълняващия функциите главен прокурор.

По-рано днес граждани протестираха пред сградата на Висшия съдебен съвет (ВСС) с искане за оставката на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов. В района имаше засилено полицейско присъствие. Протестът е организиран от БОЕЦ.

Още пред да започне заседанието на пленума на ВСС днес пред сградата му се стекоха граждани с искане Сарафов да да бъде отстранен отт поста.

След като Пленумът на ВСС прехвърли искането на Янкулов  за смяна на и.ф. гл. прокурор ,  на прокурорката колегия се очаква тя да стане следващата мишена на ядосаните граждани.

Според чл. 173, ал 15 от Закона за съдебната  власт, Сарафов трябваше да освободи поста на 21 юли 2025 г. и на негово място да бъде назначен друг и.ф. главен прокурор – законът  забранява след изтичане на 6 месеца  едно и също лице да изпълнява функции на и.ф. гл. прокурор.

Прокурорската  колегия  отказа да приложи закона и с това засили общественото напрежение  и  доведе  до разнобой  правораздаването по искания на Сарафов за възобновяване на дела.

Още за гражданското възмущение  Тук

About De Fakto

Проверете също

Пленумът на ВСС изпрати на прокурорска колегия искането министър Янкулов за смяна на Сарафов (допълнена)

Галина Захарова: Готова съм с предложение за тълкувателно дело за легитимността на и.ф. главен прокурор …

Ще продължава ли прокуратурата да е заложник на Борислав Сарафов решава Пленумът на ВСС днес

П.енумът на Висшия съдебен съвет (ВСС), свикан от правосъдния министър  Андрей Янкулов,  ще заседава по …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DeFakto.bg
Отговорен редактор: Лилия Христовска
IT: Красимир Цолов
© 2026 Фондация “ДЕ ФАКТО”. Всички права запазени.
Общи условия - правила за ползване