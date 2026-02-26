П.енумът на Висшия съдебен съвет (ВСС), свикан от правосъдния министър Андрей Янкулов, ще заседава по предложението му за определяне на нов временно изпълняващ функциите на главен прокурор. Точката е едниствена в дневния ред.

Очаква се мнозинството да се противопостви с аргумента, че това не е работа на пленума , а на прокурорската колегия.

Има обаче и членове на ВСС, които са категорични, че такъв съществен въпрос като избора на и. ф. главен прокурор е от компетентност на управителния орган на съдебната власт.

Според Янкулов не е случайно, че изборът на титулярен главен прокурор се провежда от пленума на ВСС – така се постига много по-голяма представителност при избора на тази най-овластена в съдебната система длъжност, изтъква той. Този избор с огромен правен и морален залог не може да е ограничен до орган, доминиран от бивши и бъдещи подчинени на главния прокурор други прокурори и следователи.

„Орган по избора в такава конфигурация, т.е. служители в подобна бивша и бъдеща йерархична зависимост да си избират вътрешно само между тях върховния си ръководител, противоречи на европейските стандарти за добро управление на прокуратурата“, отбеляза Янкулов.

Снощи на голям митинг пред Съдебната палата гражданите подкрепиха предложението на Андрей Янкулов за смянат ана Сарафов с нов и.ф. главен прокурор. Проявата беше организирана от инициативата „Правосъдие за всеки“ под наслов „Операция: Нищожен 2“.

Протестиращите изразиха нетърпимост към Борислав Сарафов, узурпирал поста на главен прокурор в нарушение на закона след 21 юли миналата година, когато изтече шестмесечният срок, в който може да заема позицията изпълняващ функциите. „От правосъдие за всеки“ заявиха, че поведението на Сарафов показва авторитарност и политически зависимости и недопустима намеса по ключови дела като „Петрохан“ и „Осемте джуджета“.

„Докато не се приведе законът в съответствие с фактическото положение и Сарафов не освободи кабинета на 4-ия етаж, тези протести продължават и ще имат последствия с алармиране на ЕК за погазване върху властта на правото“, заяви адв. Велислав Величков, председател на УС на „Правосъдие за всеки“.

„Аз съм тук, за да подкрепя оставката на Сарафов и се надявам да живеем в по-свободна България в по-свободна съдебна система. Докато Сарафов не освободи кабинета на четвъртия етаж протестите ще продължат и ще и ще имат последствия с алармиране на ЕК за погазване върху властта на правото.“

Очаква се и днес да има протест пред сградата на ВСС с настояване Сарафов да бъде освободен.