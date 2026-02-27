Крум Зарков: Сарафов рано или късно ще бъде отстранен, но са прекрачени всички граници на нормалното

Последни новини
27.02.2026 Законът

Теодора Георгиева може да  освети цялата политико-мафиотска схема, ако проговори пред българското правосъдие за  Пепи Еврото

„До смяна на Борислав Сарафов рано или късно ще се стигне. Неразбираем е инатът както от негова страна, така и на Висшия съдебен съвет да нарушават закона.“

Това заяви председателят на Националния съвет на БСП Крум Зарков и бивш правосъден министър  пред NOVA News.

Според  Зарков  Сарафов изпълнява функциите на главен прокурор незаконно и за да се спази закона, той трябва да бъде сменен.

Не е неочаквано, че ВСС в този състав отново не се произнесе, като прехвърли въпроса към Прокурорската колегия, която по принцип не проявява голяма самостоятелност спрямо главните прокурори“, коментира Зарков.

Според него правосъдният министър има инструменти, с които да поддържа въпроса в дневния ред на обществото.

Зарков подчерта, че въпросът за главния прокурор ще и има голям политически отзвук и неговите защитници ще носят политическите последствия от тази защита.

„За мен е необяснимо поведението на самия Сарафов, защото той е юрист и не може да не разбира, че това не може да продължи така“, добави социалистът.

Според Зарков генералното решение на проблема е избор на нов състав но ВСС, но възможното към момента е изборът на нов и.ф. главен прокурор за следващите 6 месеца.

„Прекрачихме всякакви граници на нормалност. Време е да се прекъсне порочния кръг, защото това е изцяло в компетенцията на този ВСС“, подчерта той.

Според него Конституционният съд би могъл да се произнесе по този казус, но междувременно текат и други процеси – прокурори са започнаха да разказват за  начина, по който функционира българската прокуратура.

Има дупка в бента на омертата. Процесът е необратим и промяна ще има. Призовавам всички почтени магистрати, защото такива има много: време е да вдигнем завесата“, категоричен бе Зарков.

Попитан за казуса с българския европейски прокурор Теодора Георгиева,  бившият правосъден министър коментира, че  тя може да помогне на българското правосъдие като проговори:

„Тя трябва да каже кой я е пращал при Пепи Еврото, защото тази афера ще освети цялата политико-мафиотска схема, която задушава страната ни и ни праща от избор в избор.“

По темата за случващото се в БСП, Крум Зарков посочи, че конгресът на партията е дал на новото ръководство ясен мандат за нов курс на партията. „Въпросът е не дали ще влезем в парламента, а какви ще са нашите приоритети в него. Темата за правосъдието е една от тях“, каза председателят на левицата.

Яснота, прозрачност, равнопоставеност и съвместимост с нашата идеология – това са нашите условия за сътрудничество с когото и да е в следващото Народно събрание. БСП повече няма да бъде присъдружна или подчинена“, категоричен бе Крум Зарков.

