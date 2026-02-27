Реакции: Цялата правна общност от адвокати, юристи, съдии, прокурори да се обедини срещу нелегитимния Сарафов

Андрей Янкуров: Кризата няма да отшуми
Висшият съдебен съвет в пленарния си състав остави без разглеждане по същество предложението ми за определяне на изпълняващ функциите на главен прокурор и го препрати на прокурорската си колегия. Очаквано решение.
Очаквано към момента, особено след днешния дебат, изглежда и решението, което след време ще вземе прокурорската колегия по препратеното ѝ предложение. Колкото и да изглеждат обречени сега обаче, всички възможни институционални действия, насочени към решаване на безпрецедентната криза на правовата държава у нас заради необяснимото упорство един конкретен човек да бъде в кабинета на главния прокурор на цената на всичко, са без алтернатива. Защото няма как това просто да се наблюдава отстрани.
Многочасовите дискусии показаха нагледно как управляващите съдебната власт в почти пълния си състав виждат собствената си роля и отговорност за решаването на тази криза. Какво могат да направят според тях самите, за да бъде преодоляно това критично състояние.
Кризата обаче нито ще се разреши сама, нито просто ще отшуми. Колкото по-бързо това бъде осъзнато, толкова по-малко щети ще бъдат понесени от всички ни.
Това коментира служебният правосъден министър Андрей Янкулов в профила си, след като предложението му за определяне на нов и.ф. главен прокурор, след 6 -7 часови дебати , Пленумът на ВСС прехвърли за решаване на Прокурската колегия (ПК).
Кадровиците просто замижаха по въпроса, че проблемът дойде именно от ПК, която миналата година отказа да приложи чл. 173 ал 15 от Закона за съдебната власт, остави Борислав Сарафов на поста въпреки забраната, че след изтичане на 6 – месечния срок едно и също лице не може да заема временно поста на и.ф. главен прокурор.
ПК се позова на собствено тълкуване, което удобно позволи на задкулисието да си има главен прокурор , а самият Сарафов безпрецедентно отказа да изпълнява разпорежданията на съдебни състави на наказателната колегия на ВКС, според които след 21 юли 2025 г. е загубил легитимност да отпарвя искания по дела.
Радост за Сарафов бе знаменитото предложение на дългогодишната върховна съдийка Вероника Имова да се обсъди дали съдилищата, които отказват да приемат искания на и.ф. главния прокурор поради нелигитимност, не вършат отказ от правосъдие.
Тъй де, вместо да се сменя нелегитимния Сарафов – къде по лесно е да бъдат ударени съдилищата, които четат закона и му казват, че незаконно обитава кабинета на главния прокурор.
Във вчерашните дискусии се казаха много неща,
но нито дума за безпародното поведението на „нелегалния “ и.ф. главен прокурор,
(по думите на Крум Зарков и не само), макар, че именно от нар. управленици се очаква да бранят независимостта на съдебната власт. Извън мандат са и никой не може да ги задължи да не пълнят система с провери “ джуджета“. Някои изглеждаха умислени и за поколението си, което обитава територията на обвинителна власт, пък и други важни власти в държавата.
Въпреки обясненията на съдия Атанаска Дишева, (по-късно и Галина Захарова) защо ПК няма правомощия самостоятелно да тълкува закона, тъй като това е функция на съдиищата, тоест м.г. е трябвало да приложи закона, такъв какъвто е и да назначи нов и.ф. главен прокурор, Пленумът се вкопчи в стари опорки и прати скандала там, където бе създаден. Да видим, все пак трябва даима финал на министерското предложение.
На въпрос на Дишева с какво Борислав Салафов превъзхожда останалите 1500 – 2000 прокурори, та никой от тях не е заслужил да бъде избиран за и.ф. главен прокурор, отговор не бе даден.
Ако не забравим очертана от доц. Ива Пушкарова, наскоро разлика между корумпирания магистрат и мафиота, ще си спомним какво ни каза тя: първият се поддава на анитикорупционни мерки, но вторият не се
облагородява – той остава верен само на онзи, който го е поставил на поста.
И още: .. Пътищата са два – лустрация или революция, други начини историята не е измислила .. Все още нещата са обратими, ако се смени лидерството.Ако не стане – отиваме на революция“, закючи специалистът.
Нетърпимо!
Plamen Velchev: Решението е цялата правна общност адвокати, юристи, съдии, прокурори се обедини и застане срещу Сарафов навсякъде: пред кабинета му, пред дома му, по улиците, в асансьора. , свалете му охраната, пред вилата или хотела му….. Тотален тормоз на Сарафов. Може да е гьон сурат , но до 10 дни ще омекне и ще подаде сам оставката си.
Ivan Ivanov: Всеизвестен факт е, че прокурорската колегия към ВСС е ОПГ, не очаквайте от тях да направят нещо добро.
Антоний Димов: Изводът е, че освен главен прокурор не ни трябва твърде и ВСС. Както на МВР не му е твъде нужен главен секретар.
Силвия Атанасова: Не мога да повярвам как няма механизъм, който да спре това непоносимо положение и че сме в невъзможност толкова време да махнем един озурпатор на власт, който с безумното си упорство стои на пост, получава не малък ресурс като възнаграждение и най-важното пречи на осъществяването на справедливо правосъдие. Всеки един негов акт може да бъде атакуван като дори и да е насочен към наистина справедливи действия, нелигитимността му дава „оръжие“ в ръцете на недобросъвестни хора да консумират облаги и да се радват на беззаконието, което ги спасява , а други просто остават без справедливо отсъждан
Evgeni Kanev: Няма как хора, назначени, за да изберат и пазят прокурора на мафията срещу тлъсти заплати да гласуват срещу… тях.
Dimitar Boychev: Граждански арест и всички почтени и мислещи българи на протести по улиците срещу мафията! Народе, ножът е опрял до кокала, тези боклуци ще погубят бъдещето и държавата ни!
Nikolay Pavlov: Този кадрови орган е опорочен по самата си същност. Единственият начин да заработи е ако членовете се избират чрез жребий и всяка година някаква част от състава се подменя. В момента е по-лесно да не се съберат 180 гласа и временното да си седи за вечни времена.
Paraskeva Radeva : Изглежда отчайващо. Но знаете ли, слугинажът е гадно нещо, а с времето и нарастващите изисквания на господарите става все по-нетърпим. Усещам, че бремето започва да тегне непосилно за зависимите. Може би няма да е днес или утре, но вярвам, че промяна ще се случи, дори да започне с малки стъпки.
Атанас Чобанов:· ВСС не е над съда. Пратете съдебна охрана да изхвърли Сарафов от Съдебната палата, където се самоуправя с публична държавна собственост.
Timothy Mars : В крайна сметка с наглостта си ще докарат хората дотам, че да вземат обратно правосъдие и най-вече правораздаване в собствени ръце. А това няма да доведе до нищо добро..
БОРИС БОРИСОВ: Казвам го с цялата си сериозност.
Както в Мексико, така и тук мафията е готова за масови погроми, но цивилизовано няма да се оттегли.
Първо ще се опитат тотално да ви дискредитират и ако не успеят – ще има брутална (вкл. с оръжие) съпротива. А има и достатъчно заблуден и зависим народ зад себе си.
Dilyana Radoeva: Много беше важно да ги чуем. Мотивите им. Никаква загуба не е това, продължавайте напред!
Andrey Yankulov: Некоректно е да не споменете особеното мнение и аргументите на члена на ВСС – Атанаска Дишева, а да я замитате под общ знаменател с останалите, на които дори изказът им е плосък, колкото улични бръщолевения, какво остава за законова аргументация. Няма друг стожер като нея, който толкова години да оцелее сред змии и гущери в тази кошница с посредствени зомбита и с постоянство непоклатимо да мотивира становищата и позициите си с пълнота на докторантура по всеки казус, разгледан от ВСС.
Стефан Тошев : ОСТАВКА на корумпетата от ВСС!
Peter Slavov: #респект за усилията и никакво отказване! И защо няма никакво ‘заварено положение’ – ‘и.ф.’, за разлика от титуляра, е без мандат – той е назначени ‘ден за ден’ до избор на титуляр и затова и всеки момент може да бъде сменен от ВСС, като не може да заема поста повече от 6м. Иначе и 10г. може да си откара по тази логика като ‘заварено положение’..
Борис Ляков : Andrey Yankulov – в тази патова ситуация, където всичко продължава да зависи от прокурорската колегия на ВСС, не е ли едно тълкувателно решение на ВКС на прословутата разпоредба на чл. 173 ал.15 именно основанието, което ще постави прокурорската колегия в невъзможност да продължи с техните нарочни тълкувания contra legem – председателят на ВКС Захарова каза, че чакат решението на КС по проверката на конституционосъобразността на посочената разпоредба, но е добре да бъде иницирано такова производство по тълкуването на чл. 173 ал.15 преди произнасянето на КС, което кой знае кога ще бъде
Евлогия Манджукова: Спрете му парите.За какво получава заплати и привилегии.Кой му е подписал документите за назначаване?Как може един човек да върти държавата на пръста си.За какво издържаме толкова институции.Утре всеки може да се държи за поста си.Работа никаква-пари бол.Срам и позор за всички,които си прехвърлят топката и не решават проблема.
Dimitar Atanassov: Няма да трае вечно това затруднение. Милиционерът Сарафов ще рухне. Въпросът е да не го замени подобен на него. Усилията Ви ще дадат положителен резултат, не се съмнявам в това.
Милена Манчева: Извинявайте, но каква е тогава ползата за обществото от такъв Висш съдебен съвет и прокуратура, нещо не се вижда с каво ни помагат тея хора?!?
Bilyana Boteva: Изобщо не трябва да има главен прокурор! Опитът ни показва, че тази длъжност изцяло се политизира и обслужва властови поръчки. Трябва да има висш съдебен съвет, който да има мандатност, както и прокурорски състав, който да работи прозрачно и да се саморегулира и самоконтролира.
Всяка власт в държавата трябва да има механизъм за контрол и ключови решения и промени. Не си взехме горчивия опит с Гешев и историята се повтаря.
Тюркер Моллахасан: На основание чл. 51, ал. 1 от Закона за нормативните актове Народното събрание може да приеме закон за задължително тълкуване на чл. 173, ал. 15 от Закона за съдебната власт, с който да посочи, че правомощието за избор по чл. 173, ал. 15 от ЗСВ е на Пленума на ВСС и че тази норма се прилага за заварени случаи от момента на своето действие.
Тълкувателните закони имат обратна сила, което означава, че Сарафов е бил в нарушение на чл. 173, ал. 15 от ЗСВ през цялото време, а това е основание за неговото освобождаване от длъжност като цяло.
Yana Radeva: Как имахте нерви да ги изтърпите тези празнословия..
Borislav Lazarov: Andrey Yankulov Подадохте им ръка — не я поеха. Време е да свиете пръстите и отново да им я подадете… в лицето. „Не можеш да направиш от дърво, расло за мотика, цигулка.“
Yavor Machev: Свали му охраната и до края на работният ден си заминава, това е в твоите пълномощия.