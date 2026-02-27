Реакции: Цялата правна общност от адвокати, юристи, съдии, прокурори да се обедини срещу нелегитимния Сарафов

Нетърпимо!

Plamen Velchev: Решението е цялата правна общност адвокати, юристи, съдии, прокурори се обедини и застане срещу Сарафов навсякъде: пред кабинета му, пред дома му, по улиците, в асансьора. , свалете му охраната, пред вилата или хотела му….. Тотален тормоз на Сарафов. Може да е гьон сурат , но до 10 дни ще омекне и ще подаде сам оставката си.

Ivan Ivanov: Всеизвестен факт е, че прокурорската колегия към ВСС е ОПГ, не очаквайте от тях да направят нещо добро.

Антоний Димов: Изводът е, че освен главен прокурор не ни трябва твърде и ВСС. Както на МВР не му е твъде нужен главен секретар.

Силвия Атанасова: Не мога да повярвам как няма механизъм, който да спре това непоносимо положение и че сме в невъзможност толкова време да махнем един озурпатор на власт, който с безумното си упорство стои на пост, получава не малък ресурс като възнаграждение и най-важното пречи на осъществяването на справедливо правосъдие. Всеки един негов акт може да бъде атакуван като дори и да е насочен към наистина справедливи действия, нелигитимността му дава „оръжие“ в ръцете на недобросъвестни хора да консумират облаги и да се радват на беззаконието, което ги спасява , а други просто остават без справедливо отсъждан

Evgeni Kanev: Няма как хора, назначени, за да изберат и пазят прокурора на мафията срещу тлъсти заплати да гласуват срещу… тях.

Dimitar Boychev: Граждански арест и всички почтени и мислещи българи на протести по улиците срещу мафията! Народе, ножът е опрял до кокала, тези боклуци ще погубят бъдещето и държавата ни!

Nikolay Pavlov: Този кадрови орган е опорочен по самата си същност. Единственият начин да заработи е ако членовете се избират чрез жребий и всяка година някаква част от състава се подменя. В момента е по-лесно да не се съберат 180 гласа и временното да си седи за вечни времена.

Paraskeva Radeva : Изглежда отчайващо. Но знаете ли, слугинажът е гадно нещо, а с времето и нарастващите изисквания на господарите става все по-нетърпим. Усещам, че бремето започва да тегне непосилно за зависимите. Може би няма да е днес или утре, но вярвам, че промяна ще се случи, дори да започне с малки стъпки.

Атанас Чобанов:· ВСС не е над съда. Пратете съдебна охрана да изхвърли Сарафов от Съдебната палата, където се самоуправя с публична държавна собственост.

Timothy Mars : В крайна сметка с наглостта си ще докарат хората дотам, че да вземат обратно правосъдие и най-вече правораздаване в собствени ръце. А това няма да доведе до нищо добро..

БОРИС БОРИСОВ: Казвам го с цялата си сериозност.

Както в Мексико, така и тук мафията е готова за масови погроми, но цивилизовано няма да се оттегли.

Първо ще се опитат тотално да ви дискредитират и ако не успеят – ще има брутална (вкл. с оръжие) съпротива. А има и достатъчно заблуден и зависим народ зад себе си.

Dilyana Radoeva: Много беше важно да ги чуем. Мотивите им. Никаква загуба не е това, продължавайте напред!

Andrey Yankulov: Некоректно е да не споменете особеното мнение и аргументите на члена на ВСС – Атанаска Дишева, а да я замитате под общ знаменател с останалите, на които дори изказът им е плосък, колкото улични бръщолевения, какво остава за законова аргументация. Няма друг стожер като нея, който толкова години да оцелее сред змии и гущери в тази кошница с посредствени зомбита и с постоянство непоклатимо да мотивира становищата и позициите си с пълнота на докторантура по всеки казус, разгледан от ВСС.

Стефан Тошев : ОСТАВКА на корумпетата от ВСС!

Peter Slavov: #респект за усилията и никакво отказване! И защо няма никакво ‘заварено положение’ – ‘и.ф.’, за разлика от титуляра, е без мандат – той е назначени ‘ден за ден’ до избор на титуляр и затова и всеки момент може да бъде сменен от ВСС, като не може да заема поста повече от 6м. Иначе и 10г. може да си откара по тази логика като ‘заварено положение’..

Борис Ляков : Andrey Yankulov – в тази патова ситуация, където всичко продължава да зависи от прокурорската колегия на ВСС, не е ли едно тълкувателно решение на ВКС на прословутата разпоредба на чл. 173 ал.15 именно основанието, което ще постави прокурорската колегия в невъзможност да продължи с техните нарочни тълкувания contra legem – председателят на ВКС Захарова каза, че чакат решението на КС по проверката на конституционосъобразността на посочената разпоредба, но е добре да бъде иницирано такова производство по тълкуването на чл. 173 ал.15 преди произнасянето на КС, което кой знае кога ще бъде

Евлогия Манджукова: Спрете му парите.За какво получава заплати и привилегии.Кой му е подписал документите за назначаване?Как може един човек да върти държавата на пръста си.За какво издържаме толкова институции.Утре всеки може да се държи за поста си.Работа никаква-пари бол.Срам и позор за всички,които си прехвърлят топката и не решават проблема.

Dimitar Atanassov: Няма да трае вечно това затруднение. Милиционерът Сарафов ще рухне. Въпросът е да не го замени подобен на него. Усилията Ви ще дадат положителен резултат, не се съмнявам в това.

Милена Манчева: Извинявайте, но каква е тогава ползата за обществото от такъв Висш съдебен съвет и прокуратура, нещо не се вижда с каво ни помагат тея хора?!?

Bilyana Boteva: Изобщо не трябва да има главен прокурор! Опитът ни показва, че тази длъжност изцяло се политизира и обслужва властови поръчки. Трябва да има висш съдебен съвет, който да има мандатност, както и прокурорски състав, който да работи прозрачно и да се саморегулира и самоконтролира.

Всяка власт в държавата трябва да има механизъм за контрол и ключови решения и промени. Не си взехме горчивия опит с Гешев и историята се повтаря.

Тюркер Моллахасан: На основание чл. 51, ал. 1 от Закона за нормативните актове Народното събрание може да приеме закон за задължително тълкуване на чл. 173, ал. 15 от Закона за съдебната власт, с който да посочи, че правомощието за избор по чл. 173, ал. 15 от ЗСВ е на Пленума на ВСС и че тази норма се прилага за заварени случаи от момента на своето действие.

Тълкувателните закони имат обратна сила, което означава, че Сарафов е бил в нарушение на чл. 173, ал. 15 от ЗСВ през цялото време, а това е основание за неговото освобождаване от длъжност като цяло.

Yana Radeva: Как имахте нерви да ги изтърпите тези празнословия..

Borislav Lazarov: Andrey Yankulov Подадохте им ръка — не я поеха. Време е да свиете пръстите и отново да им я подадете… в лицето. „Не можеш да направиш от дърво, расло за мотика, цигулка.“

Yavor Machev: Свали му охраната и до края на работният ден си заминава, това е в твоите пълномощия.