Съдия Мирослава Тодорова: Прокурорската колегия да престане да упорства и да избере подходящ човек за и.ф. главен прокурор

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

С изказването си за случая „Петрохан“ Борислав Сарафов урони престижа на правосъдието

Господин изпълняващият функциите главен прокурор (Борислав Сарафов) създаде голямо напрежение в обществото, след като в началото на едно разследване изрази емоционално една версия, с да кажем, свръхобразна реторика – за случая „Петрохан“ става въпрос“. Това обяви в интервю за предаването „Лице в лице“ съдия Мирослава Тодорова.

По думите ѝ изказването на Сарафов по случая „Петрохан“ до голяма степен е уронило престижа на правосъдието:

„Хората започват да си мислят дали ние сме компетентни обективно да свършим една работа, т.е. да разследваме, така че без да имат предварителна нагласа, докъде трябва да стигнат, да установят истината“.

Тя се извини на всички близки на жертвите на трагедията „Петрохан – Околчица“ за този „недопустим подход“.

Според Тодорова достойният изход на тази ситуация е прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) да престане да упорства и да избере подходящ човек за и.ф. главен прокурор.

След протести и опит за щурм на кабинета на Сарафов: Той все пак остава и.ф. главен прокурор

Протестиращите отидоха и в Съдебната палата, където опитаха да нахлуят в кабинета на Борислав Сарафов, стигна се до бой с полицията

Тодорова се позова на решения на Върховен касационен съд, както и на преобладаващия брой апелативни съдилища, според които Сарафов вече не може да изпълнява правомощията на главен прокурор.

В правовата държава това е достатъчно за са има яснот апо въпрас. Всяко длъжност е свърза с определен обем от упражняване на власт.

„След като не може законно да бъде упражнявана тази власт, това означава, че фигурата продължава да изпълнява някакви фактически задачи, които не са свързани с естеството на функцията“, коментира тя.

„Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет е длъжна да обезпечи ефективното управление и осъществяване на правосъдието, като премахне всички пречки, които компрометират прокурорската работа“, изтъкна Мирослава Тодорова.

Тя отхвърли аргумента, че честата смяна на временния ръководител би била проблем: „Не виждам нищо драматично в това, защото прокурорите във ВКП са около 100“ и винаги ще има прокурори, които могат да изпълняват тези функции“.

Пълният разговор TУК