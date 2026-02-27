Последни новини
Home / Законът / Съдия Мирослава Тодорова: Прокурорската колегия да престане да упорства и да избере подходящ човек за и.ф. главен прокурор

Съдия Мирослава Тодорова: Прокурорската колегия да престане да упорства и да избере подходящ човек за и.ф. главен прокурор

De Fakto 27.02.2026 Законът, Избрано Напишете коментар 165 Прегледа

Defakto.bg

С изказването си за случая „Петрохан“ Борислав Сарафов урони престижа на правосъдието

Господин изпълняващият функциите главен прокурор (Борислав Сарафов) създаде  голямо напрежение в обществото, след като в началото на едно разследване изрази  емоционално една версия, с да кажем, свръхобразна реторика – за случая  „Петрохан“ става въпрос“.  Това обяви в интервю за предаването „Лице в лице“ съдия Мирослава Тодорова.

По думите ѝ изказването на Сарафов по случая „Петрохан“ до голяма степен е уронило престижа на правосъдието:

„Хората започват да си мислят дали ние сме компетентни обективно да свършим една работа,  т.е. да разследваме, така че без да имат предварителна нагласа, докъде трябва да стигнат, да установят истината“.

Тя се извини на всички близки на жертвите на трагедията „Петрохан – Околчица“ за този „недопустим подход“.

Според Тодорова достойният изход на тази ситуация е прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) да престане да упорства и да избере подходящ човек за и.ф. главен прокурор.

След протести и опит за щурм на кабинета на Сарафов:  Той все пак остава и.ф. главен прокурор

Протестиращите отидоха и в Съдебната палата, където опитаха да нахлуят в кабинета на Борислав Сарафов, стигна се до бой с полицията

Тодорова се позова на решения на Върховен касационен съд, както и на преобладаващия брой апелативни съдилища, според които Сарафов вече не може да изпълнява правомощията на главен прокурор.

В правовата държава това е достатъчно за са има яснот апо въпрас. Всяко длъжност е свърза с определен обем от упражняване на власт.

„След като не може законно да бъде упражнявана тази власт, това означава, че фигурата продължава да изпълнява някакви фактически задачи, които не са свързани с естеството на функцията“, коментира тя.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет е длъжна да обезпечи ефективното управление и осъществяване на правосъдието, като премахне всички пречки, които компрометират прокурорската работа“,  изтъкна  Мирослава Тодорова.

Тя отхвърли аргумента, че честата смяна на временния ръководител би била проблем: „Не виждам нищо драматично в това, защото прокурорите във ВКП са около 100“ и винаги ще има прокурори, които могат да изпълняват тези функции“.

Пълният разговор TУК

About De Fakto

Проверете също

ВКС издирва данни за твърдения, че в състава му има съдия правоприемник на Мартин Божанов – Нотариуса

Председателят на ВКС призовава гражданите, които разполагат с данни, подкрепящи твърденията за съдия – правоприемник …

ВКС задължи ОС – Велико Търново да гледа делото за разпрата на младежи с шефа на ОДВР – Русе Николай Кожухаров

ВКС връща на Окръжен съд – Велико Търново делото за причиняване на тежка телесна повреда …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DeFakto.bg
Отговорен редактор: Лилия Христовска
IT: Красимир Цолов
© 2026 Фондация “ДЕ ФАКТО”. Всички права запазени.
Общи условия - правила за ползване