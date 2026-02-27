ВКС издирва данни за твърдения, че в състава му има съдия правоприемник на Мартин Божанов – Нотариуса

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Председателят на ВКС призовава гражданите, които разполагат с данни, подкрепящи твърденията за съдия – правоприемник на Мартин Божанов – Нотариуса, да ги предоставят Ръководството на Върховния касационен съд приема изключително сериозно и с голяма тревога твърденията на г-н Иван Брегов, направени на 27.02.2026 г. в предаването „Здравей България“ на „Нова телевизия“, според които „Мартин Божанов-Нотариуса си е намерил правоприемник“ и „в момента във Върховния касационен съд има съдия, който се занимава с тези въпроси“.

Иван Брегов коментира защо няма развитие по някои от нашумелите случаи – включително „Осемте джуджета” и в чий ръце е тяхното разрешаване? По думите му компетентността да бъдат разследвани случаите около „Осемте джуджета – лежи в Прокурорската колегия на ВСС.

„Тя обаче действа в пълен синхрон с Борислав Сарафов. Появи се снимка на Сарафов с „Петьо Еврото“ пред „Осемте джуджета“. И той отново е в ситуация сам да проверява себе си”, обясни той.

Според Брегов „очевидно има натиск и принуда и тази банка с компроматни кадри” – вероятно определя поведението на част от съдиите и прокурорите, които са били въвлечени в „Осемте джуджета“ и около Мартин Божанов – Нотариуса.

„Това са били двете неформални ядра, от които са зависели назначения и решаване на дела. Във ВКС в момента има съдия, който се занимава с тези въпроси, но нека съдиите от ВКС кажат повече. Мисля, че знаят кой е този съдия”, подчерта той.

Допълни: „Мисля, че Мартин Божанов – Нотариуса си е намерил правоприемник. Има такива твърдения, които могат да бъдат разследвани. Но всички тези въпроси трябва да бъдат решени от ВСС. Той има дисциплинарната власт”.

Във Върховния касационен съд не е получаван нито писмен, нито устен сигнал за върховен съдия, занимаващ се с действия, подобни на тези на Мартин Божанов-Нотариуса, до председателя на съда Галина Захарова и до нейните заместници не е достигала такава информация, съобщиха от съда.

Затова председателят на Върховния касационен съд призовава гражданите, които разполагат с данни за подобни действия на съдия, да ги предоставят на съда, за да бъдат внимателно проверени чрез съответните компетентни органи.