ВКС задължи ОС – Велико Търново да гледа делото за разпрата на младежи с шефа на ОДВР – Русе Николай Кожухаров

В мотивите на съдия – докладчикът е посочено, че разстоянието между Русе и Велико Търново е 107 км, няма удобен транспорт, а от 24-имата свидетели, които предстои да бъдат разпитани по делото, 23-ма са русенци. Четиримата подсъдими също са от Русе. По-близко разположен съд би гарантирал и по-бързо провеждане на съдебния процес, казва съдията. сочи, че по-удобно и икономично било делото да се разгледа от Окръжен съд – Разград, тъй като. Разград се намира по-близо до Русе в сравнение с гр. Велико Търново. „Освен това последният автобус от гр. Велико Търново за гр. Русе тръгва в 15,00 часа, а от гр. Разград за гр. Русе в 17,45 часа. Фактът, че един от подсъдимите е непълнолетен налага той да бъде придружаван от лице от семейния кръг, което също щяло да доведе до допълнителни неудобства“.

Върховните съдии като се запознват с разпореждането премат, че не са налице условията за промяна на местната подсъдност. В мотивите им записано, че по същество съдията-докладчик е оспорил преценката на ВКС, който с предходно определение е променил местната подсъдност, като е счел, че с разглеждането на делото от Окръжен съд – Велико Търново не би се затруднило съществено съдебното производство.

„Принципно в тази процедура се преценяват всички обстоятелства от значение за определяне на съда, на който следва да изпрати делото при промяна на подсъдността, като близостта на населените места, в които се намират съдилищата, е само едно от тях. Съобразяват се и причините за отводите на съдиите от местно компетентния съд, включително и дали промяната на местната подсъдност ще доведе до изменение на функционално компетентния съд. Всички тези обстоятелства са били предмет на преценка от предходния състав на ВКС“, сочат върховните съдии.

Те са категорични, че в конкретния случай уважаването на искането на съдията-докладчик би довело до пререшаване на въпрос, по който касационната инстанция се е произнесла.

Подобен подход е напълно незаконосъобразен и води до погазване на правилата, по които функционира правосъдната система, заключават върховните съдии.

Делото бe oбpaзyвaнo пo oбвинитeлeн aĸт cpeщy чeтиpимa млaдeжи – нeпълнoлeтният ĸъм мoмeнтa нa дeяниeтo Cтaниcлaв Aлекснадров е oбвинeн зa пpичинявaнe нa тeжĸa тeлecнa пoвpeдa нa cтapши ĸoмиcap Hиĸoлaй Koжyxapoв, „пpи изпълнeниe нa cлyжбaтa мy“.

Kиpил Гoчeв, Жyлиeн Kязъмoв и Bиĸтop Ивaнoв имат обвинения за леки телесни повредина съседа Koжyxapoв, пocтaвил нaчaлoтo нa paзпpaтa. Много са неизяснените обстоятелства по това дело и не е чак толкова случайно нежеланието да бъде разглеждано от съдилищата, коментират адвокати.