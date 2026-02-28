Андрей Янкулов: Кризата на правовата държава, в която живеем, е безпрецедентна

Без промяна на върха на прокуратурата не могат да се изчистят мрежите от зависимости в съдебната власт.

Това заяви пред БНР вицепремиерът и министър на правосъдието Андрей Янкулов.

„Ситуацията в прокуратурата, както и кризата на правовата държава, е безпрецедента. Имаме открито противопоставяне на прокурор, който е с авторитет в системата, на главния прокурор. Това не сме го наблюдавали доста назад във времето, от времето на Филчев. Такова нещо не съм виждал. Като продължение на този сюжет – видяхме подкрепата на цели 15 колеги от прокуратурата към Владимир Николов. Това е изключително силен знак за пропукването на тази стена на мълчанието, което наблюдаваме в момента в прокуратурата. Ако имаме някакъв път напред за промяна в самия начин, по който ще се упражнява властта в прокуратурата, е през осъзнаване на самите прокурори, че така повече не може. Мисля, че това осъзнаване вече го наблюдаваме, започва да се случва. Това ще бъде труден и бавен процес, резултатът от който не можем да предвидим. За да има промяна, хората отвътре трябва да кажат ясно, че така повече не може. Това осъзнаване започва да настъпва.

Ще използвам правомощията си да окажа всяка възможна институционална подкрепа на тези смели гласове в прокуратурата. Задължение е на прокурорската колегия на ВСС да обърне внимание на тези сюжети„, коментира той.

Промяната в правосъдната система – възможна

По думите му правосъдието не може да продължи напред, без мрежите да се разплетат. Според него обаче промяна в правосъдната система е възможна:

„Същността на тази промяна е в осъзнаването на хората в системата, че така повече не може. Ако хората от системата заемат ясната позиция, че те желаят разплитането на тези мрежи, ВСС няма да може да подходи така, както подхождаше досега по тези казуси. Досега нямаше достатъчен натиск отвътре. Сега повече стават гласовете на хората отвътре, които желаят това. Убеден съм, че тези гласове ще се множат занапред. Ще стигнем до момент, в който това ще е без алтернатива„.

„Осемте джуджета“ не можем да я наречем външна мрежа, каза още министър Янкулов и подчерта, че тези мрежи не могат да оперират отвън – те оперират с хора отвътре.

Правосъдието не може да продължи напред без изясняването на зависимостите

„Нишата няма да остане незапълнена, докато нямаме реакция за това кои са хората, които са участвали в тези престъпни мрежи на влияние. Всички институции, имащи отношение, както и гражданското общество трябва да поискат това. Правосъдието не може да продължи напред без изясняването на тези зависимости. Естествено ключовата институцията в разплитането на това е прокуратурата. В прокуратурата е абсолютната власт дали да придвижи един казус напред или не. В прокуратурата са заключени ключови решения относно наказателното преследване. За да се случи нещо, това няма как да мине без промяна на върха в прокуратурата„, категоричен бе правосъдният министър в интервю за предаването „Политически НЕкоректно“.

Кризата на правовата държава – безпрецедентна

„Това не е мач, за да съм загубил първото полувреме или някой го да го е спечелил. Никой нищо не е спечелил. Ситуацията, пред която е изправено правосъдието в момента, е крайно критична.

Кризата на правовата държава, в която ние живеем, е безпрецедентна. Изправени сме пред положение, при което главният прокурор, макар че фактически заема този пост, стои в кабинета на главния прокурор – актове, които той издава в това си качество и които отнася за разглеждане до различни съдилища, голяма част от тях не ги приемат като валидни волеизявления на човек, който заема поста на главен прокурор и ги оставят без разглеждане. Върховните съдии да не признават главния прокурор и това да е положение, което съществува повече от 4 месеца – това е безпрецедентна криза на правовата държава„, коментира Андрей Янкулов.

Според него същественият момент е как можем да функционираме като правова държава при това положение.

Всички членове на ВСС да заемат позиция

„Това, което решиха пленарният състав на ВСС е, че те не са компетентни да се произнесат по искането да определят и.ф. главен прокурор. Те го препратиха за разглеждане към прокурорската колегия“, посочи Андрей Янкулов, който пък смята, че именно пленумът е компетентен:

„Отнесох въпроса до пленума на ВСС, защото смятам, че така е редно. Второ – защото това беше най-бързият начин на реакция, който можех да предприема. Трето – защото по този начин исках да дам възможност на членовете на ВСС да се изкажат всичките – да се чуе и тяхното мнение за това дали е редно прокуратурата в момента да се управлява по този начин“.

„Можем да се давим колкото искаме в правни еквилибристики, но ние имаме безпрецедентна криза на правовата държава. В тази криза пленумът, всички членове на ВСС трябва да заемат позиция или поне трябва да бъдат сезирани, за да заемат такава позиция. Аз мога да на правя това – да отнеса въпроса към тях и да поискам от тях да заемат позиция“, подчерта министърът пред БНР.

Трябва ясна институционална воля за решаване на кризата

По думите му трябва да има ясна институционална воля за решаване на тази криза. Министърът на правосъдието не може да смени главния прокурор, но може да отнесе въпроса за решаване до съответните компетентни органи, обясни той.

Янкулов напомни, че Борислав Сарафов вече заема временно изпълняване на длъжността близо 3 години. Това е проблем сам по себе си, смята той и добави, че за това време Сарафов на практика е безотчетен.

„До момента по този казус сме чули само Дамянов. Изглежда, досега поне, че прокурорската колегия е монолитна в това отношение“.

За непремерените публични изказвания на Сарафов по „Петрохан“

Борислав Сарафов направи доста непремерени публични изказвания, каза Янкулов относно казаното от и.ф. главен прокурор по случая „Петрохан“. Правосъдният министър обаче не сподели към момента какво смята да направи:

„Ситуацията е динамична. На тази ситуация трябва да се реагира спрямо случващото се. Всички обстоятелства, които могат да бъдат взети предвид, за това какви действия ще бъдат предприети от мен, ще бъдат анализирани и ще преценя какви правни действия мога да предприема“.

„Изцяло сме в една непозната земя. Имаме много законови неясноти. Имаме много различни тълкувания. Затова си спестявам към момента категоричното заявяване на следващи правни действия, които ще евентуално ще предприема“.

Нямам свързаност с „Петрохан“

Янкулов бе категоричен, че няма никаква свързаност със случая „Петрохан“: „Не мога да разбера как така се оказа това мое набъркване по този случай“.

Той декларира, че никога не е бил член на партия, нито е имал политически обвързаности. По думите му работата му като прокурор по никакъв начин не може да бъде свързана с някаква политическа дейност. Според него цялото партийното обвързване не почива на обективни данни.

Относно случая „Петрохан“ и атаките към правителството, правосъдният министър коментира:

„Атаките срещу правителството тръгнаха още преди то да бъде назначено. Съвсем нормално е да няма и ден почивка от подобни необосновани атаки. Това го намирам в реда на нещата предвид начина, по който изглежда нашата институционална среда и предвид нещата, които направихме още в първите дни“.

Запитан как ще се справят в тази ситуация с главната задача – за провеждането на честни избори, той коментира: „С почтени действия в рамките на закона. По друг начин няма как да се справим. Трябва да работим по начина, по който трябва да се работи. Това, че ще бъдат търсени какви ли не средства за дискредитиране на работата на правителството, е съвсем в реда на нещата“.

Не са ми предлагали да стана вътрешен министър

Андрей Янкулов сподели, че първоначално се е колебал дали да приеме предложението за поста на правосъден министър. Но бе категоричен, че не му е предлагано да стане вътрешен министър. По думите му в момента се събират хората, които да са част от кабинета на министерството. „Когато е готов, ще бъде обявен публично“, декларира той и добави, че няма да има никакви тайни.

