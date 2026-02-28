Атанаска Дишева: 6-часовият дебат за смяната на и.ф. главен прокурор Сарафов не беше излишен

След 6 часа дебат вчера кадровиците от Висшия съдебен съвет (ВСС) не разгледаха искането на служебния министър на правосъдието Андрея Янкулов за смяната на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов от Пленума и го пратиха по компетентност на прокурорската колегия.

Единствено Атанаска Дишева гласува за решаване на въпроса от разширения пленарен състав на ВСС. Преди това изложи множество юридически аргументи защо именно Пленума е компетентен да се произнесе за избора на нов и.ф. главен прокурор.

Правната и житейска логика диктува – проблемът е от компетентността на Пленума, защото именно Пленумът избира главния прокурор и председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, каза тя.

„Вечният „временен“ мандат на Сарафов е не просто уронване на устоите на правовата държава, а съучастие в нейното доунищожаване„, бе категорична Дишева.

Пред БТВ съдия Атанаска Дишева заяви, че шестчасовият дебат не е бил излишен, защото по време на пленума са били изложени основните аргументи „за“ и „против“, както и са били чути становищата на членовете на съдийската колегия.

Тя припомни, че преди три години, когато Сарафов беше определен за изпълняващ длъжността, подобен широк дебат не се е състоял. „Ако разговорът беше останал само в рамките на прокурорската колегия, нямаше да се чуе никаква теза против тяхната позиция“, подчерта Дишева.

Сред спорните теми остава тълкуването на законовия текст относно шестмесечния срок за временно изпълняване на длъжността. Според част от членовете на съдийската колегия този срок се отнася и за Сарафов, докато прокурорската колегия поддържа различно тълкуване.

Дишева очаква прокурорската колегия да направи реална оценка на професионалните и нравствените качества на Сарафов, както и на това как се е справил в почти трите години начело на държавното обвинение.

На въпрос дали изборът на главен прокурор се решава изцяло на юридически терен, Дишева заяви, че за съжаление това никога не е само правен въпрос.

Тя припомни развитието около отстраняването на Иван Гешев, след като Мария Габриел от ГЕРБ, тогава номинирана за вицепремиер, публично заяви, че той няма да остане на поста.

Дишева коментира и напрежението в прокуратурата колегия след твърденията на бившия председател на Асоциацията на прокурорите Владимир Николов за оказван натиск от страна на Сарафов.

В отговор 15 прокурори публично защитиха Николов и поискаха AПБ да не обслужва Сарафов, а да спазва устава на организацията.

Според нея това е „положителен знак“, защото показва, че в системата има съпротивителни сили. Тя припомни и публичните изяви на прокурора Ивайло Лазаров за институционален натиск.

„За първи път повече от един човек говори открито. Това може да е начало на по-широко проговаряне за проблемите в системата“, заяви тя.