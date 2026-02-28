Е динственото, което виждам като реално решение, е прокурорската колегия да назначи нов и.ф. главен прокурор за следващите шест месеца и толкова. Това ще реши целия проблем.

Това заяви бившият зам.-главен прокурор Бойко Найденов в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS за напрежението около определянето на нов и.ф главен прокурор по предложение на министъра на правосъдието.

По думите му препращането на въпроса от Пленума към прокурорската колегия е било напълно очаквано. „Според мен спор няма. Така е записано в закона и не е чак толкова неясно“, коментира той.

Найденов заяви, че е членовете на ВСС от прокурорската колегия трябва да поемат отговорност. „Те имат отговорност към цялото общество и не бива да бъдат заложници на някого, а просто да назначат друг човек, който да изпълнява функциите за шест месеца„, каза той.

Според него настоящата ситуация създава реален проблем за работата на прокуратурата.

Найденов допълни, че това може да доведе до осъдителни решения срещу България.

„В момента няма функциониращ главен прокурор, който може да изпълнява задачите си, например да внася искания за възобновяване на дела. Един гражданин търси справедливост и не може да я постигне. Предстои страната ни да бъде осъждана многократно, че не е позволила да се осъществи правосъдие“, каза Найденов.

Този процесуален инат трябва да свърши, каза бившият зам. главен прокурор.

Въпросът на водещия какво мисли за идеята,/ изказана на Пленума на ВСС от Вероника Имова/, че било отказ от правосъдие становището на НК на ВКС да обяви, че след 21 юли 2025 г. Сарафов е загубил легитимност и не може да иска възобновяваен на дела, изненада Найденов:

Е, как може становище на ВКС да е отказ от правосъдие, попита на свой ред той.

Нямa дpyг opгaн в Peпyблиĸa Бългapия, ocвeн Haĸaзaтeлнaтa ĸoлeгия нa BKC, ĸoйтo дa мoжe дa взeмe peшeниe пo въпpoca зa лeгитимнocтa нa и.ф. глaвeн пpoĸypop, заяви ĸaтeгopично пpeдceдaтeлят нa BKC Гaлинa Зaxapoвa на Пленума миналия четвъртък по повод изказването на Имова.

Tя пoдчepтa, чe пpи нaличиe нa пpoтивopeчивa пpaĸтиĸa oтнoвo caмo Haĸaзaтeлнaтa ĸoлeгия e ĸoмпeтeннa дa ce пpoизнece.

Според текста на закона /чл. 173, ал. 15 от ЗСВ,/има 6–месечн срок, в който този пост може да бъде заеман от едно лице и когато е изтекъл, се назначава нов временно изпълнямащ функциите на главен прокурор, защото има забрана едно и също лице да го заема повторно.

Според бившия зам.-главен прокурор, текстът на закона е ясен и не допуска разширителни тълкувания.

„Разпоредбата не е толкова сложна. Шест месеца е правилното да заемеш тази длъжност. Така го е решил законодателят. Ако трябва, може да се промени. Но докато законът е такъв, той трябва да се изпълнява“, подчерта Найденов.

По повод жалбата на бившия правосъден министър Атанас Славов срещу избора на и.ф. главен прокурор, която Върховният административен съд отхвърли, Найденов коментира, че около казуса е имало „заиграване“ с различни процедури, включително сезиране на Конституционен съд.

„Налице е някакво заиграване с отделните казуси“, заяви той.

Сарафов сезира с жалба ВАС, с която поиска съдът да се противопостави пред КС на разпоредбата, която определя, че не може да престоява повече от 6 меееца на поста като и.ф. главен прокурор. Но като разбра, че настроенията в КС не му вещаят благоденствие на четвъртия етаж в Съдебната палата, оттегли жалбата малко преди произнасянето на съда , нещо което някои юристи определят като злоупотерба с право.

Найденов коментира още и възможността прокурорската колегия да използва процедурни механизми за забавяне и призова за бързо решение.

„Очаквам всичко от прокурорската колегия да избере нов човек, който да продължи да работи в същата рамка. Няма от какво да се страхува някой, че ще има промяна“, допълни Найденов.