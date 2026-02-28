От седмицата: ВКС осъди ПРБ да плати над 100 000 евро на майка за загиналата й дъщеря под руините на сграда на „Алабин“

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Върховният касационен съд (ВКС) присъди обезщетение от 62 000 евро за бавно и саботирано правосъдие на майката на загиналата през 2006 г. Деница Ченишева – Александрина под срутилата се сграда на ул. „Алабин“ в столицата. Обезщeтението е присъдено заедно със законна лихва от 40 000 евро.

На 19 септември 2006 г. привечер, в центъра на София рухна стена на сграда на ул. „Алабин“ 39 затрупа автомобила, в който пътуваха 26-годишната Деница Ченишева и 24-годишната Петрина Христова. Двете момичета загинаха на място.

Разследването на срутването преди 20 години, не просто е било бавно, не просто е водено с нежелание, а разследващите са положили необходимите усилия, за да не излезе истината наяве, заключават върховните съдии, писа „Лекс“.

Преди три години майката на Деница предяви иск за 300 000 лева за неимуществени вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ) заради нарушеното право на разглеждане и решаване на делото в разумен срок.

Следствието се проточи 10 години и делото започна на първа инстанция през 2016 г. Подсъдими бяха собственикът на сградата Георги Кирчев, който е управител на фирма „Хрисома“, инженер Петър Петров, който контролирал ремонта на сградата, Николай Симеонов – управител на „А3-Архитектура и изпълнение“ и строителят Манчо Антонов, собственик на фирмата за ремонти ЕТ „Медия Манчо“, срещу когото делото беше гледано задочно, защото беше в чужбина.

През феврурари 2020 АС – София за втори път прекрати делото с мотива, че Прокуратурата не положила никакви усилия

да изясни причините за заличаването на следи от евентуално престъпление.

Делото стигна до ВКС след жалби на майката и на прокуратурата, но върховните съдии допуснаха за разглеждане само на жалбата на Александрина Ченишева, като приеха, че е възможно да не са оценени в пълна степен причинените ѝ вреди.

ВКС : Единствено виновни за бавното правосъдие са властите

Последно съставът на ВКС споделя изцяло изводите на апелативния съд, и приема, че прекомерната продължителност на делото и липсата на ефективно разследване се дължат изцяло и единствено на поведението на властите.

ВКС цитира мотивите към оправдателната присъда на САС, в които пише, че „органите на досъдебното производство са положили необходимите усилия да не бъде установена обективната истина по делото, като дълги години не са извършвали никакви процесуално-следствени действия или пък извършените такива се отличават с непрецизност, повърхност и непълнота“.

„В противоречие с всякакви правила – разчистването е направено без да е документирано по съответния процесуален ред и преди да се извърши надлежен оглед от компетентните органи. Тези действия са определени като „заличаване на следи от евентуално престъпление“ и като причина за невъзможност да се установи точният механизъм на срутване на сградата, което пък е предопределило невъзможността да бъде ангажирана наказателна отговорност от виновните лица„, приема ВКС