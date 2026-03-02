Доскорошният президент Румен Радев ще участва в изборите с коалиция „Прогресивна България“

Новата коалиция стъпва на административния и политически опит на ключови фигури от предишните служебни правителства. Съпредседатели на формацията са бившият служебен министър-председател Гълъб Донев и тогавашният служебен министър на отбраната Димитър Стоянов.

Заявка за победа

Радев изрази увереност в успеха на предстоящия вот през април, разчитайки на широка обществена подкрепа.

„За да успеем, ще се борим за категорична победа и тя зависи от гласа на всички българи,“ заяви Румен Радев в своя профил.

Той завършва обръщението си със силно послание към избирателите, на коиото гарантира лоялност, като подчертава, че днешната регистрация в ЦИК е само първата крачка към крайната цел.

