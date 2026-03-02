Доскорошният президент Румен Радев ще участва в изборите с коалиция „Прогресивна България“

Новата коалиция стъпва на административния и политически опит на ключови фигури от предишните служебни правителства. Съпредседатели на формацията са бившият служебен министър-председател Гълъб Донев и тогавашният служебен министър на отбраната Димитър Стоянов.
Заявка за победа
Радев изрази увереност в успеха на предстоящия вот през април, разчитайки на широка обществена подкрепа.
„За да успеем, ще се борим за категорична победа и тя зависи от гласа на всички българи,“ заяви Румен Радев в своя профил.
Той завършва обръщението си със силно послание към избирателите, на коиото гарантира лоялност, като подчертава, че днешната регистрация в ЦИК е само първата крачка към крайната цел.
По-рано:
Зарков не изключи коалиция с Радев, но без никакво подчинение
Зарков не изключи коалиция с Радев, но обяви, че „БСП може да партнира, но никога повече няма да е подчинена“.
„Всичките взаимодействия на БСП оттук нататък ще бъдат подчинени на принципите на равнопоставеност, прозрачност и ясни правила“, каза новият председател на левицата Крум Зарков, след като регистрира партията за изборите с 7930 подписа.
Той даде заявка, че формацията ще прекъсне „мафиотско-олигархичното управление“ и постави като задачи „връщането на политиката в коловоза на нормалността и край на яловите скандали, грозните ругатни и очевидните предателства“.
Зарков добави, че първите задачи на БСП са борбата за правова държава и усилията за мир.
Зарков изрази увереност, че партията му ще влезе в следващия парламент, защото социалистите в страната са мобилизирани и добави, че има „самочувствието на тези, които първи пресякоха зависимостите“.