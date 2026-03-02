Съдия Цариградска: Прав е адв. Екимджиев – без реподбор подземното правосъдие няма да се разчисти

Адв. Михаил Екимджиев с болезнени, но точни констатации за завладяната от мафията съдебна система и необходимостта от разтърсване и прочистване от слугите на мафията, които се крият под магистратски тоги и формални процедури. Това написа в профила си съдия Владислва Цариградска по повод коментара на адвокат Екимджиев пред БНР, че без реподбор и лустрация прокуратурата няма да се промени.

Поздравления за Иван Брегов, че произнесе открито на глас това, което в кулоарите на съдебната палата в София се шепне. Всеки разумен наблюдател отвън също може да направи извод, че добре изградените и структурирани мрежи на „изчезнатия“ Петьо Еврото и убития Мартин „Нотариуса“ само смениха старите офиси от „8-те джуджета“ и „SS-клуба“ и започнаха #ново начало в нови бардаци, където си доставят удоволствия и разменят блага и компромати, с които си купуват правосъдие.

Защо призивите към гражданите да изобличават търговците са безсмислени

Не гражданите, двама съдии – съдия Цветко Лазаров и аз, официално сме сезирали прокуратура и служби за заплахи и опит за принуда да се подчиним на групата на „Нотариуса“, още през 2017 и 2019 г.

Понеже прокуратурата не искаше да ги спре, на 25.02.2020 г. двамата съдии открито изнесохме пред колегите си в Съдийската колегия всичко, което знаем и което беше предприето като ответен удар срещу нас след изобличаването. СК прие една импотентна декларация. Тормозът продължи. Съдия Лазаров беше разследван за това, дали е участвал в заговор за подготовка на двойно убийство.

На мен ми пуснаха „Червени пирати“, които да разфасоват децата ми, а срещу съдия Лазаров все още продължава прокурорският шантаж и натиск с въпроси дали всъщност не е искал подкуп от „Нотариуса“.

Живият съучастник на Мартин Божанов, който участваше в операцията срещу мен, днес ме съди за клевета, защото репутацията и душата му пострадали от изричането на истината.

В мъчително започналото разследване срещу групата на „Нотариуса“ в резултат на моите упорити 3-годишни опити, магьосникът Борислав Сарафов и неговите слуги-джуджета започнаха да фабрикува доказателства срещу мен – че съм била едва ли не хостеса на Божанов, искала съм му услуги и др. Не само това, разнасяше тази информация под сурдинка и я споделяше пред мои колеги, които доверчиво приемаха думата му. Същите тези колеги нямат проблем с това, че в разработката на ГДБОП бе установено, че абсурдно решение, взето с участието на сегашен член на СК излъчен от ДПС по дело за 8 милиона е осигурено срещу един милион в сак, разнасян от Нотариуса.

Когато изрекох истината – че има над 800 прокурорски проверки срещу съдии, и над 150 разрешения за прилагане на СРС-та за контрол на съдии, всички колеги в СК мълчаха. А те имат тази информация официално. Не само това. Оставиха представляващия целия Висш съдебен съвет Магдалинчев в национален ефир да подронва авторитета ми, отричайки тези факти. Услужливият цензор на БиТиВи не позволи да участвам в ефир и като право на отговор да защитя верността на думите си с документи, съставени от самия Борислав Сарафов.

Съдията от Административен съд Русе Ивайло Йосифов Иванов преди повече от 6 месеца заяви истината пред СК за опита да бъде принуден да се оттегли от процедура за избор на председател, посочвайки конкретно Драгомир Кояджиков като източник на натиска, както и неговият емисар – Диян Василев.

СК до днес отказва да го изслуша публично, защото се страхува от истината.

С тези малко на брой, но популярни истории, лесно може да се разбере, че пътят, по който обществото и системата трябва да поеме е именно посоченият от адв. Екимджиев.

Бих заела различна позиция само по отношение на безпрецедентната позиция на 15-те прокурори.

Защото именно открито самоопределяне на магистратите, които не искат да бъдат част от подземното правосъдие, може да бъде последният имунен отговор на системата преди същата да се саморазруши от моралното разложение, което включва и мълчанието за злодеянията на другите.

Затова прокурор Владимир Николов беше прав, когато в предаването „Лице в лице“ се обърна към колегите си, заключавайки, че Нотариуси и Джуджета е страхуват само от светлината.