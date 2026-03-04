Авиокомпаниите не могат да оправдават собствени закъснения с извънредни обстоятелства на други полети

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Авиокомпания не може да се позовава на извънредно обстоятелство, засегнало предходен полет, ако закъснението на следващия полет се дължи на взето от нея самостоятелно решение и това решение е основната причина за въпросното закъснение.

Такъв може да бъде случаят, когато авиокомпанията реши, в рамките на ротация от полети, да изчака пътниците от предходен полет, забавени поради общ проблем с проверката за сигурност на съответното летищe

Двама въздушни пътници искат от авиокомпанията Юръпиън Еър Чартър обезщетение в размер на 400

евро всеки поради над тричасовото закъснение на полета им от Дюселдорф (Германия) до Варна (България).

Пред Областен съд Дюселдорф се поставя въпросът дали авиокомпанията може да твърди във връзка със следващ полет в рамките на ротация от полети, че поради извънредно обстоятелство, засегнало предходния полет, е освободена от задължението си да изплаща обезщетение за закъснение.

Всъщност след извънредно дългото време за изчакване при проверката за сигурност на летище Кьолн/Бон — поради прекомерно натоварване на проверяващия персонал — всички пътници от полет, предхождащ процесния, се представят със закъснение за качването на борда. Юръпиън Еър Чартър съответно взема решение да бъдат изчакани тези пътници, поради което този полет излита със закъснение от над пет часа. Освен това Юръпиън Еър Чартър решава да реорганизира следващите полети, включително процесния, и те да бъдат изпълнени със заместващ самолет.

Областен съд Дюселдорф се пита дали това самостоятелно решение на Юръпиън Еър Чартър има за последица тази авиокомпания да не може да се позове на извънредното обстоятелство, засегнало предходния полет1. Поради това той отправя запитване до Общия съд на Европейския съюз по този въпрос2.

Общият съд отговаря, че авиокомпанията не може да се позове на въпросното извънредно обстоятелство,

засегнало предходен полет в рамките на ротация от полети, ако нейното самостоятелно решение да изчака забавените при проверките за сигурност пътници, е основната причина за закъснението на следващия полет и тя не е била принудена да вземе това решение по-специално с оглед на законово задължение — преценка, която Областен съд Дюселдорф трябва да направи3.

Във всеки случай авиокомпанията не може да се позовава на интереса на пътниците от предходния полет да бъдат превозени в разумен срок. Всъщност не е нейна задача да претегля интересите на различните групи засегнати пътници.

ЗАБЕЛЕЖКА: Преюдициалното запитване позволява на юрисдикциите на държавите членки в рамките на

отнесен до тях спор да се обърнат към Съда на Европейския съюз с въпрос за тълкуването на правото на Съюза или за валидността на акт на Съюза.

Общият съд е компетентен да разглежда преюдициални запитвания, които попадат изключително в някоя от следните сфери: 1) общата система на данъка върху добавената стойност (ДДС), 2) акцизите, 3) Митническия

кодекс, 4) тарифното класиране на стоките в Комбинираната номенклатура, 5) обезщетяването и оказването на помощ на пътниците при отказан достъп на борда или при закъснение или отмяна на транспортни услуги, както и 6) системата за търговия с квоти за емисии на парникови газове. Съдът е компетентен да разглежда всички останали преюдициални запитвания.

Съдебните актове на Общия съд, постановени в преюдициално производство, могат по изключение да бъдат преразглеждани от Съда по предложение на първия генерален адвокат в случай на сериозен риск от засягане на единството или съгласуваността на правото на Съюза. Ако такова предложение не бъде направено в рамките на един месец от постановяването на съдебния акт на Общия съд, този акт става

окончателен. Ако обаче първият генерален адвокат предложи преразглеждане, следва да се изчака изходът от производството пред Съда, за да стане съдебният акт на Общия съд окончателен или съответно да бъде заменен с такъв на Съда.

Нито Съдът, нито Общият съд решават националния спор. По него следва да се произнесе националната юрисдикция в съответствие с акта на Съда или Общия съд.

1 Областен съд Дюселдорф изхожда от постановката, че на въпросното летище проблемът с проверката за сигурност е общ и съответно представлява извънредно обстоятелство. Поради това той има колебания единствено по отношение на причинно-следствената връзка между извънредното обстоятелство, засегнало предходния полет, и пристигането на процесния полет със закъснение.

2 От Общия съд се иска по-конкретно да тълкува Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети.

3 Общият съд отговаря конкретно следното: самостоятелното решение на авиокомпанията да изчака пътниците на полет, които все още не са преминали проверката за сигурност поради проблем с тази проверка, може да прекъсне пряката причинно-следствена връзка между извънредното обстоятелство, каквото представлява този проблем, и пристигането с най-малко три часа закъснение на планиран за същия ден и със същия самолет следващ полет, ако това решение е основната причина за закъснението. Тъй като Регламент № 261/2004 не уточнява изискванията във връзка с прекия характер на причинно-следствената връзка между извънредното обстоятелство и закъснението

или отмяната на полет, според Общия съд следва да се използват по аналогия критериите за причинно-следствената връзка, приложими в областта на извъндоговорната отговорност на Съюза. Тези критерии изискват тази връзка да е достатъчно пряка, така че укоримото поведение да е основната причина за настъпването на вредата.

4 Според Общия съд решението на въпросната авиокомпания може да прекъсне пряката причинно-следствена връзка между извънредното обстоятелство и закъснението на следващия полет, ако е основната причина за закъснението на процесния полет и стига тази авиокомпания да не е била принудена да вземе това решение по-специално с оглед на заАвиокомпания не може да се позовава на извънредно обстоятелство, засегнало предходен полет, ако закъснението на следващия полет се дължи на взето от нея самостоятелно решение и това решение е основната причина за въпросното закъснение.