Прокурорската колегия на ВСС избра Мила Стайкова за втори мандат административен шеф на РП – Търговище

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет след проведеното явно гласуване единодушно с 9 гласа „за“ избра Мила Стайкова за втори мандат административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Търговище, считано от датата на встъпване в длъжност. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от обявяването му.

Мила Стайкова има над 26 години юридически стаж. Професионалният й път започва през 2000 г. като младши прокурор в Окръжна прокуратура – Търговище, а от 2002 г. е прокурор в Районна прокуратура – Търговище, като кариерата й се развива там и до настоящия момент. От 2010 г., последователно преминава през длъжностите заместник – районен прокурор, изпълняващ длъжността районен прокурор и изпълняващ функциите „административен ръководител“ на Районна прокуратура – Търговище. От 2021 г. е административен ръководител на органа, като считано от 10.02.2026 г. и към настоящия момент, е и.ф „административен ръководител – районен прокурор“ на същата.

Прокурор Стайкова заяви, че се кандидатира за втори мандат административен ръководител на Районна прокуратура – Търговище мотивирана от професионалния си опит и постигнатите резултати. Познаването на процесите, предизвикателствата и възможностите, които съпътстват ежедневната работа са нейни основни предимства. В първия си мандат отчита доверие и положителна оценка от колегите си, като в бъдеще ще насочи усилия към надграждане на постигнатите резултати чрез прилагане на устойчиви управленски практики и фокусиране върху основните показатели за качество на прокурорската дейност. Основен приоритет в работата ще бъде изграждането и поддържането на спокойна и мотивираща работна среда, като целите обхващат равномерно разпределение на натовареността; периодичен вътрешен анализ на дейността и своевременно коригиране на слабостите; насърчаване на професионалното развитие и обмен на добри практики, както и гарантирането на прозрачност при вземане на решения.

Подобряването на основните показатели за качество на прокурорската работа изисква поддържане на високи професионални стандарти и прилагане на конкретни и измерими подходи в ежедневната работа на прокурорите, затова прокурор Стайкова, заяви, че ще поддържа ефективен контрол върху срочността на досъдебните производства; ще работи върху преодоляване на забавянията; контрол върху натовареността; системно проследяване на случаите на върнати дела, както и своевременни проверки и реакция при оправдателни присъди. Акцент постави въру качественото и навременно приключване на бързите производства и динамиката в работата.

Кандидатурата на прокурор Стайкова бе подкрепена от членовете на Прокурорската колегия Огнян Дамянов, Калина Чапкънова и Евгени Иванов, които се аргументираха с безспорно добрия първи мандат на кандидата, постигнатите резултати, познаване на криминогенната обстановка, управленските решения, които взима и нейните лични качества. Министърът на правосъдието също подкрепи кандидатурата на прокурор Стайкова.