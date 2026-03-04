Последни новини
Прокурорската колегия на ВСС избра Мила Стайкова за втори мандат административен шеф на РП – Търговище

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет след проведеното явно гласуване единодушно с 9 гласа „за“ избра Мила Стайкова за втори мандат административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Търговище, считано от датата на встъпване в длъжност. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от обявяването му.

Мила Стайкова има над 26 години юридически стаж. Професионалният й път започва през 2000 г. като младши прокурор в Окръжна прокуратура – Търговище, а от 2002 г. е прокурор в Районна прокуратура – Търговище, като кариерата й се развива там и до настоящия момент. От 2010 г., последователно преминава през длъжностите заместник – районен прокурор, изпълняващ длъжността районен прокурор и изпълняващ функциите „административен ръководител“ на Районна прокуратура – Търговище. От 2021 г. е административен ръководител на органа, като считано от 10.02.2026 г. и към настоящия момент, е и.ф „административен ръководител – районен прокурор“ на същата.

Прокурор Стайкова заяви, че се кандидатира за втори мандат административен ръководител на Районна прокуратура – Търговище мотивирана от професионалния си опит и постигнатите резултати. Познаването на процесите, предизвикателствата и възможностите, които съпътстват ежедневната работа са нейни основни предимства. В първия си мандат отчита доверие и положителна оценка от колегите си, като в бъдеще ще насочи усилия към надграждане на постигнатите резултати чрез прилагане на устойчиви управленски практики и фокусиране върху основните показатели за качество на прокурорската дейност. Основен приоритет в работата ще бъде изграждането и поддържането на спокойна и мотивираща работна среда, като целите обхващат равномерно разпределение на натовареността; периодичен вътрешен анализ на дейността и своевременно коригиране на слабостите; насърчаване на професионалното развитие и обмен на добри практики, както и гарантирането на прозрачност при вземане на решения.

Подобряването на основните показатели за качество на прокурорската работа изисква поддържане на високи професионални стандарти и прилагане на конкретни и измерими подходи в ежедневната работа на прокурорите, затова прокурор Стайкова, заяви, че ще поддържа ефективен контрол върху срочността на досъдебните производства; ще работи върху преодоляване на забавянията; контрол върху натовареността; системно проследяване на случаите на върнати дела, както и своевременни проверки и реакция при оправдателни присъди. Акцент постави въру качественото и навременно приключване на бързите производства и динамиката в работата.

Кандидатурата на прокурор Стайкова бе подкрепена от членовете на Прокурорската колегия Огнян Дамянов, Калина Чапкънова и Евгени Иванов, които се аргументираха с безспорно добрия първи мандат на кандидата, постигнатите резултати, познаване на криминогенната обстановка, управленските решения, които взима и нейните лични качества. Министърът на правосъдието също подкрепи кандидатурата на прокурор Стайкова.

На днешното заседание колегията единодушно избра Мина Стайкова за втори мандат като районен прокурор на Търговище. Янкулов определи представянето й като убедително. Той използва случая да отправи апел към прокурорите да бъдат по-активни и да участват в процедурите по избор на административни ръководители, така че да не        се провежда избор измежду един кандидат.

