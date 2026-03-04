Янкулов ще изготви критерии за номинация на кандидати за главен прокурор от министъра на правосъдието

Служебният правосъден министър Андрей Янкулов ще предложи критерии за номинации за следващ титулярен главен прокурор, които ще бъдат оставени на вниманието на бъдещото редовно правителство. Това обяви самият Янкулов в началото на заседанието на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС).

И днес Янкулов спази заявката си да присъства на заседанията на Пленума на ВСС и на двете колегии, когато има възможност, а когато няма – на тях да присъстват неговите заместници – съдия и прокурор.

Пред кадровиците правосъдният министър обяви изработването на стандарт за номинация на кандидати за ключови постове в правосъдието като приоритет за настоящото служебно правителство в частта „Правосъдие“ и се ангажира този за титулярен обвинител номер едно да е такъв, че избраният да се ползва с обществена и професионална подкрепа.

Андрей Янкулов припомни, че до момента неговите предшественици са отказвали да се възползват от правомощието си да предлагат кандидати за главен прокурор, за да не бъдат обвинени, че политизират процедурата, но по думите му, ако номинацията има подкрепата на обществото и на професионалната общност, тя няма да е политическа и ще даде възможност на ВСС да избира измежду повече кандидати.

Очаква се следващата сряда Прокурорската колегия на ВСС да се произнесе по предложението на правосъдния министър за определяне на нов изпълняващ функциите главен прокурор на мястото на Борислав Сарафов.