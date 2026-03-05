Втори съд осъди прокуратурата за незаконно обвинение на несебърския кмет плюс обезщетение от 50 000 лв.

Софийският апелативен съд увеличи обезщетенето на несебърския кмет Николай Димитров за неимуществени вреди от повдигнатото обвинение за престъпление, каквото не е извършил.
На бившия арестант е присъдена компенсация от 50 000 лв. за неимуществени за 5 – годишно наказателно преследване, за което миналата година СГС отсъди скромно обезщетение от 39 000 лева , въпреки очевидни злоупотреби извършени спрямо него – години по-късно бе установено, че престъпление въобще не е съществувало, но прокуратурата обяви, че е бил ръководител на престъпна глупа и 5 години се бореше с вятъра да го докаже.
Николай Димитров бе и първият кмет, чието дело бе иззето от местната прокуратура и съд, за да се озове пред софийско спецправосъдие, където бе задържан веднага.
Предисторията
За разлика от случая с варненския кмет Благомир Коцев, за да изземе делото от Бургаското правосъдие, спецпрокуратурата не включи в обвинението си неизвестен депутат „от висок ранг – депутат“ – беше й достатътъчно преди изобрите през 2019 г. да квалифицира мнимото престъпление като „ОПГ“. Така, макар, че подсъдността бе на районните прокуратури, през 2019 г. за първи път спецпрокуратурата пое разследване, свързано с изборите.
Седмица преди местния вот през 2019 Димитров бе обвинен по чл. 321 от Наказателния кодекс във връзка с чл. 167 (престъпления против политическите права на гражданите). Многократно се писа, че за това престъпление има специален текст в НК – чл. 169 г, който предвижда от 1 до 8 години затвор за обвиняем, който ръководи престъпна група за купуване на гласове, но без абревиатурата „ОПГ“ делото не можеше да се озове в спецправосъдието. Всичко това се случи, въпреки решение № 10 на Конституционния съд от 2011 г, че изборните нарушення не влизат в обхвата на спецсъдилищата, неуморната битка за печелено на избори от правилната партия игнорира акта на съда.
Освен кмета Димитров, задържани бяха кандидатите за общински съветници в Несебър от БСП Петър Тодоров и Георги Георгиев, както и кандидат-кметът в Свети Влас от „Движение 21“ Атанас Япаджиев и издигнатият за общински съветник от същата партия Константин Лефтеров.
Последва искане от главния прокурор Сотир Цацаров за сваляне на имунитетите им, което Централната избирателна комисия автоматично уважи. Дотогава Цацров искаше свалянето на имунитети във връзка с повдигане на обвинения, но в случая „Димитров“ поиска и за постоянен арест.
Изненадата
Въпреки задържането на 27 октомври 2019 г. Димитров спечели изборите – за него гласуваха 59.49% от избирателите. Втори остана издигнатият от ГЕРБ Атанас Терзиев с 35.99%.. На резултата не повлия дори мащабната акция на ГДБОП, антикорупционната комисия и специализираната прокуратура, проведена срещу основните опоненти на ГЕРБ в общината само седмица преди първия тур.
Последва незабравима гледка на преизбрания кмет, който бе докаран под конвой с белезници от софийския следствен арест, за да положи клетва. След това го върнаха обратно в ареста с още двама от обвиняемите, “ сформирали ОПГ“.
По ЗОДОВ
Пет години по-късно, на 3 декември 2024 г. влезе в сила определение на СГС за прекратяване на делото срещу кмета поради липса на престъпление ( чл. 243, ал. 1, т. 1 НПК.)
Тогава Николай Димитров подаде искова молба с която поиска ПРБ да бъде осъдена да му заплати:
– 300 000 лева, като обезщетение за претърпените неимуществени вреди заедно със законната лихва, считано от датата на прекратяване на наказателното производство, до окончателното изплащане на сумата.
– Претендира 6763 лева за пропуснати ползи от задържаната му две години гаранция от 50 000 лева в периода от 27.12.2019 г. до 26.04.2021 г., заедон със законната лихва.
– Поиска и сумата от 6000 лева за заплатен адвокатски хонорар.
Съдът
Заради видимо занижения размер на пресъденото обезщетение от 33 000 лв, делото стигна до Софийски апелтивен съд (САС ) който констатира, че наказателното производство срещу Димитров за участие в ОПГ, е продължило повече от 5 години. През това време той е задържан най-напред за 72 ч, после за три месеца, налагана му е парична гаранция от 50 000 лв и „забрана за напускане пределите на страната“.
Въпреки липсата на доказателства за извършено престъпление като „компенсация“ за спечелените избори от арестувания кмет, прокурор от Специализираната прокуратура бе поискал ( 3.01.2020 г.) Николай Деметров да бъде „отстранен от длъжност – като кмет на Община Несебър“. Искането бе оставено без уважение.
От първоинстанционното решение апелативните съдии установяват, че най-напред с постановление на СГП наказателното дело е прекратено поради недоказаност. Но след обжалване от защитата, СГС прекратява производството
поради липса на престъпление.
САС кредитира свидетелските показания пред първа инстанция – от тях научава, че арестът на Николай Димитров бил абсолютен шок за него за семейството му, разказват свидетелите. Категорчи са, че задържането, без никакви основания е целяло изолацията му от изборите. Защитата му била наясно, че специализираният съд не е компетентен по повдигнатото обвинение, което още повече потискало Димитров.
Доведената дъщеря на кмета разкава за тежките преживявания на пастрока си в ареста. Свалил почти 20 килограма, бил в окаяно състояние. Обстановката била тежка, били в много тясна килия 4 човека, без въздух отвън, имало хлебарки, той бил много депресиран, много разстроен. Тоалетната била в средата на стаята непокрита от нищо. Косата му окапала почти цялата. Водили го с вериги на краката, което компрометирало името му.
Eдин от най-тежките моменти за Николай Димитров било воденето му под конвой от София до Несебър, което продължило два дни с преспиване в затвори или арести в различни градове. Накрая му позволили с много уговорки поне да се облече с костюм и да положи клетва.
За заклеването дошли много хора, които го видели с белезници. Това сломило Николай Димитров, който се почувствал дълбоко унизен. Освободили го преди Нова година, но той се прибрал коренно различен човек – мълчал като първата седмица – почти не казал нито една дума, само гледал в една точка, продължавал да страда, независимо, че бил на свобода.
След това получил нова атака – за отстраняване от длъжност, което още повече го сринало – той се чувствал в безнадеждност и загубил вяра в правосъдието, в
справедливостта. Притеснявал се, когато малката му дъщеря ходила на училище, защото постоянно й се подигравали, че баща й е затворник.
Делото изчезва
На съда става ясно, че след закриване на специализирания съд през 2022 г. делото срещу кмета изчезнало и с много усилия на защитата било намерено. Едва тогава Димитров научил, че има постановление за прекратяване, което той обжалвал през 2024 г. и в последна сметка се установява, че изобщо не е имало причина за неговото обвинение и делото се прекратява от съда с мотива, че обвинението е било за престъпление, каквото изначално не е имало.
Вредите
САС установява, че освен обичайните вреди и типични неимущестмени вреди, Димитров е преживял и допълнителни неудобства поради това, че всичко, което му се е случило „е било в рамките на протичаща кампания за избори на местна власт, в която той е участвал като кандидат за кмет на града.
Приема, че показанията на свидетелите следва да се кредитират в частта им за емоционалното и физическо състояние на ищеца към момента и след приключване на воденото срещу него наказателно производство, доколкото са плод на личните им възприятия, последователни и безпротиворечиви.
„Те установяват еднозначно след задържането му и привличането му като обвиняем ищецът-въззивни е изпаднал в емоционален срив, изпитвал страх от наказателна репресия, нервност, раздразнителност, загуба на самочувствие, изолирал се, е изпаднал в емоционален дискомфорт“, е записано в мотивите.
Апелативните съдии отклоняват възражението на ПРБ, че не е отговорна за вредите, причинени от широкото медийно разгласяване на обвиненито, като отсъждат, че „тези вреди подлежат на обезщетяване“.
Не премат пряка причинно-следствена връзка между воденото наказателно производство и влошаването на здравословно състояние на ищеца-въззивник (тревожност, загуба на тегло и коса), за свидетелства доведената му дъщеря, “ предвид че други писмени и гласни доказателства, вкл. съдебно-медицинска експертиза в тази насока не са ангажирани“.
За арестите
Апелативните съдии се присъединяват към доводите на първоинстанционния съд, че прокуратурата „не е
материално легитимирана да отговаря за неблагоприятните битови условия в следствения
арест, поради което и не взема предвид данните в тази насока“.
По този въпрос се срещат и отсъждания на съдилищата в обратна посока, например, че изпращането на задържаните в „при хлебарките“, не оневинява прокуратурата, която е длъжна да държи сметка за законосъобразните условия в арестите. Но на практика се толерира
инквизицита, без съд и присъда,
като някакво неписано право на обвинението.
Друг е въпросът за срама на правосъдните министри за състоянието на следствените арести, които бяха придадени към Министерство на правосъдието преди години с очакванията за повече чувствителност по отношение на човешките права.
Но е видимо, че се пести от отговорността на прокуратурата и се заобикаля очевидния факт, че именно заради незаконното обвинение кметът в случая се е озовал във въпросните блестящи условия на следствения арест с тоалетна без капак в средата на помещението.
Интересен е изводът, че доказателствата по делото не са обосновали извод, че наказателното преследване се е отразило негативно на политическата кариера на ищеца, тъй като все пак той е бил избран за кмет на Община Несебър. Изглежда е незабелязан фактът, че изибрателите са подкрепили кмета си и са се противопоставили на несправедливото отношение към него, но подкрепата им не е спестила тежките преживявания на Димитров от факта, че е преизбран на поста, доколкото той претендира морални вреди от злополучното обвинение.
Последно
Съдът последно записва, че размерът на обезщетението за неимуществени вреди на Николай Димитров следва да бъде увеличено със 17 000 лева ( 8 692 евро) до размера на 50 000 лв., като разликата над тази сума до претендирания размер 300 000 лв. се отхвърля.
Наред с обезщетението за неимуществени вреди от 50 000 лева, ПРБ дължи и лихва върху главницата от
03.12.2024 г. до окончателното изплащане.
Въпреки обструкциите на прокуратурата, САС потвърждава обезщетение от 6 763 лева за пропуснати ползи за времето, през което ищецът не е е ползвал от внесната парична гаранция от 50 000 лева.
След като паричната гаранция е наложена като мярка за процесуална принуда за процесния период от време и с внесената сума въззивникът-ищец не е могъл да ползва, според нуждите си, безсъмнено е, че същият е пропуснал да реализира полза, което представлява реална, а не несигурна вреда, подлежаща на обезщетяване ат ПРБ, пише съдът.
Зачетен е и платеният адвокатски хонорар в размер на 6 000 лв, който прокуратурата оспорва.
„Съдът намира и че платеното адвокатско възнаграждение на процесуалния му представител в
хода на прекратеното наказателно производство не е прекомерно и съобразено с размерите, определен в Наредба № 1/2004 г. , както и през призмата на проведените множество процесуални действия /вкл. провеждането на съдебни производства по повод мерките за неотклонение/ в хода на развилото се наказателно производство“.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба при наличие на предпоставките по чл.280, ал.1 и ал.2 ГПК.
ПП. Този път няма да питаме дали магистратите се самообособяват като отделна „висша“ категория (пo aдв. Cнeжнa Cтeфaнoвa), „чиито болки и страдания се обезщетяват в пъти по-високо от страданията на останалите неоснователно обвинени лица, бeз дa oтгoвapят имyщecтвeнo, нeзaвиcимo oт ECΠЧ, зa „злa yмиcъл“ в paбoтaтa cи“.
Но дали ще се излъже някой да потърси поне дисицплинарна отговорност за видимо недобросъветна работа по случая „Несъбър“, при който не друг, обвинители са регулирали кой може и не може да участва в изборите за местни градоначалници. Време е да се сложи край на скритата безотговорност зад „вътрешното убеждение“, спускано отгоре надолу по веригата на йерархичната прокуратура.