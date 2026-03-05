Втори съд осъди прокуратурата за незаконно обвинение на несебърския кмет плюс обезщетение от 50 000 лв.

Share Facebook

Софийският апелативен съд увеличи обезщетенето на несебърския кмет Николай Димитров за неимуществени вреди от повдигнатото обвинение за престъпление, каквото не е извършил.

На бившия арестант е присъдена компенсация от 50 000 лв. за неимуществени за 5 – годишно наказателно преследване, за което миналата година СГС отсъди скромно обезщетение от 39 000 лева , въпреки очевидни злоупотреби извършени спрямо него – години по-късно бе установено, че престъпление въобще не е съществувало, но прокуратурата обяви, че е бил ръководител на престъпна глупа и 5 години се бореше с вятъра да го докаже.

Николай Димитров бе и първият кмет, чието дело бе иззето от местната прокуратура и съд, за да се озове пред софийско спецправосъдие, където бе задържан веднага.

Предисторията

За разлика от случая с варненския кмет Благомир Коцев, за да изземе делото от Бургаското правосъдие, спецпрокуратурата не включи в обвинението си неизвестен депутат „от висок ранг – депутат“ – беше й достатътъчно преди изобрите през 2019 г. да квалифицира мнимото престъпление като „ОПГ“. Така, макар, че подсъдността бе на районните прокуратури, през 2019 г. за първи път спецпрокуратурата пое разследване, свързано с изборите.

Седмица преди местния вот през 2019 Димитров бе обвинен по чл. 321 от Наказателния кодекс във връзка с чл. 167 (престъпления против политическите права на гражданите). Многократно се писа, че за това престъпление има специален текст в НК – чл. 169 г, който предвижда от 1 до 8 години затвор за обвиняем, който ръководи престъпна група за купуване на гласове, но без абревиатурата „ОПГ“ делото не можеше да се озове в спецправосъдието. Всичко това се случи, въпреки решение № 10 на Конституционния съд от 2011 г, че изборните нарушення не влизат в обхвата на спецсъдилищата, неуморната битка за печелено на избори от правилната партия игнорира акта на съда.

Освен кмета Димитров, задържани бяха кандидатите за общински съветници в Несебър от БСП Петър Тодоров и Георги Георгиев, както и кандидат-кметът в Свети Влас от „Движение 21“ Атанас Япаджиев и издигнатият за общински съветник от същата партия Константин Лефтеров.

Последва искане от главния прокурор Сотир Цацаров за сваляне на имунитетите им, което Централната избирателна комисия автоматично уважи. Дотогава Цацров искаше свалянето на имунитети във връзка с повдигане на обвинения, но в случая „Димитров“ поиска и за постоянен арест.

Изненадата

Въпреки задържането на 27 октомври 2019 г. Димитров спечели изборите – за него гласуваха 59.49% от избирателите. Втори остана издигнатият от ГЕРБ Атанас Терзиев с 35.99%.. На резултата не повлия дори мащабната акция на ГДБОП, антикорупционната комисия и специализираната прокуратура, проведена срещу основните опоненти на ГЕРБ в общината само седмица преди първия тур.

Последва незабравима гледка на преизбрания кмет, който бе докаран под конвой с белезници от софийския следствен арест, за да положи клетва. След това го върнаха обратно в ареста с още двама от обвиняемите, “ сформирали ОПГ“.

По ЗОДОВ

Пет години по-късно, на 3 декември 2024 г. влезе в сила определение на СГС за прекратяване на делото срещу кмета поради липса на престъпление ( чл. 243, ал. 1, т. 1 НПК.)

Тогава Николай Димитров подаде искова молба с която поиска ПРБ да бъде осъдена да му заплати:

– 300 000 лева, като обезщетение за претърпените неимуществени вреди заедно със законната лихва, считано от датата на прекратяване на наказателното производство, до окончателното изплащане на сумата.

– Претендира 6763 лева за пропуснати ползи от задържаната му две години гаранция от 50 000 лева в периода от 27.12.2019 г. до 26.04.2021 г., заедон със законната лихва.

– Поиска и сумата от 6000 лева за заплатен адвокатски хонорар.

