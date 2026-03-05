Седем неправителствени организации се обявиха срещу Закона за лобизма на бившия правосъден министър

Share Facebook

Проектът на Закон за прозрачност и почтеност в управлението трябва да бъде оттеглен и преработен

Българският институт за правни инициативи (БИПИ), Центърът за изследване на демокрацията (ЦИД), Програма Достъп до информация (ПДИ), Българският хелзинкски комитет (БХК), Антикорупционният фонд (АКФ), Фондация Работилница за граждански инициативи (ФРГИ) и Институтът за пазарна икономика (ИПИ) излязоха със съвместно

становище по проекта на Закон за прозрачност и почтеност в управлението (регулация на лобизма), публикуван за обществено обсъждане на 29.01.2026 г.

Организациите подкрепят целта за повече прозрачност при вземането на публични решения и за ограничаване на нерегламентираното влияние. В представения вид обаче законопроектът създава реални рискове за свободата на изразяване, свободата на сдружаване и правото на гражданите и организациите да участват в публичния живот, поради прекалено широки формулировки, неясни критерии и високи санкции, които могат да доведат до смразяващ ефект върху гражданската активност.

Поради сериозните дефицити и рискове, призоваваме законопроектът да бъде оттеглен и системно преработен, преди да се пристъпи към следващи стъпки по неговото внасяне и обсъждане.

В становището се открояват следните ключови проблеми:

Първо, самото заглавие „Закон за прозрачност и почтеност в управлението“ е подвеждащо, защото проектът вменява тежки задължения основно върху представители на гражданското общество, вместо да постави фокуса върху прозрачността и отчетността на институциите и носителите на публична власт.

Според организациите това обръща логиката на права и задължения и поражда риск от противоконституционност.

Второ, избраният регулаторен модел е всеобхватен, без да е предшестван от достатъчна институционална практика и задълбочена диагностика на реалните рискови канали на непрозрачно влияние. Международните стандарти не налагат едновременно централен задължителен регистър, широк субектен обхват и санкционен режим, а Европейският съюз няма обвързващи нормативни изисквания за такъв модел.

Трето, проектът повдига сериозни въпроси за съвместимостта му с Конституцията и международните стандарти за защита на основните права. Въвеждането на задължителен

регистрационен режим, съчетан със санкции като предпоставка за участие в комуникация с органите на властта, се оценява като де факто административен филтър върху политическата реч и гражданското участие. Отбелязан е и риск от стигматизация на организации чрез публично обозначаване и детайлно разкриване на финансиране, по

логика, сходна на вече критикувани модели в Европа, чрез които се въвеждат ограничения за „чуждестранни агенти“.

Четвърто, дефинициите и обхватът на „представителство на интереси“ са прекомерно широки и непредвидими. Проектът включва „всяка устна или писмена комуникация“ с цел влияние, без ясна граница между гражданско застъпничество в обществен интерес и лобиране за частни интереси. Прагът за „редовност“ (9 контакта за 3

месеца) се оценява като нисък, при липса на ясна дефиниция на „контакт“, което създава риск от произвол и насочване на тежестта към активните граждани и организации. Посочва се и селективност в изключенията, при които определени групи са извадени от режима, а гражданските организации в обществен интерес не получават ясна защита или облекчен

режим.

Пето, предвиденото създаване и водене на публичен регистър от Сметната палата е определено като неподходящо, тъй като тази функция е несвойствена за мандата ѝ на върховна одитна институция и може да компрометира независимостта и доверието в нея.

Паралелно, проектът допуска прекомерно събиране и публичност на лични данни (включително идентификатори и контактни данни), без достатъчни гаранции за минимизация, пропорционалност и защита от злоупотреби, тормоз и доксинг.

Шесто, санкциите са непропорционално високи и недиференцирани, включително за малки организации и местни инициативи, което усилва риска от самоограничаване и отказ от участие поради страх от финансови последици.

Седмо, предварителната оценка на въздействието е определена като неубедителна и противоречива, без реален количествен анализ на административната тежест и без съдържателна оценка на въздействието върху основните права.

Организациите настояват проектът да не бъде внасян за обсъждане в Министерския съвет, а да бъде върнат за отстраняване на съществените пропуски и проблеми, включително чрез връщане на работата по текстовете на ниво работна група.

Цялото становище ТУК

Подписали организации:

Български институт за правни инициативи (БИПИ)

Програма „Достъп до информация“ (ПДИ)

Център за изследване на демокрацията (ЦИД)

Антикорупционен фонд (АКФ)

Български хелзинкски комитет (БХК)

Фондация Работилница за граждански инициативи (ФРГИ)

Институт за пазарна икономика (ИПИ)

София, 4 март 2026 г.