Американските военни самолети са дошли на летището в София, ден преди встъпването на служебното правителство

Той обясни, че още на 18 февруари американските военни самолети са били разположени на летището в София, което е един ден преди встъпването на служебното правителство.

„Решението на министъра на отбраната е взето по нота от нашите съюзници още преди встъпването в длъжност на служебното правителство и няма отношение към работата, която ние сме свършили след 19 февруари„, обясни министър-председателят.

Той увери, че се търси вариант на самолетите да бъде осигурена необходимата логистична подкрепа на друга локация.

Премиерът е изискал от министъра на отбраната да направи анализ дали тези самолети могат да бъдат преместени от гражданското летище, като им бъде осигурена необходимата логистична подкрепа.

Гюров изтъкна, че е изключително важно правителството да гарантира сигурността и спокойствието на българските граждани. Той потвърди, че на територията на страната и в нашето въздушно пространство не се предприемат никакви действия, свързани с военните акции на САЩ и Израел.

По думите му няма никаква промяна относно заявената нота за засилено присъствие и това не предполага вземане на решения в Народното събрание. Ако такова искане постъпи, то ще бъде предадено към Народното събрание, подчерта Гюров.

Андрей Гюров заяви, че ясно се вижда как определени политически сили се опитват да създават паника сред българските граждани, за да я използват за политическа пропаганда. „Служебното правителство няма да участва в такива действия“, категоричен беше премиерът.

Пред БНР бившият военен министър Тодор Тагаре заяви, че американските самолети, които са в България, са цистерни, които дозареждат във въздуха други самолети, които летят от САЩ или Великобритания в посока Иран или обратно.