Министър Дечев: След сигнала за натиск до правосъдното министерство, европрокурорът Теодора Георгиева е под охраната на МВР

Борисов е станал главен секретар на МВР без нито една опертивна разработка
Служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев заяви, че временно отстранената от поста български евпропрокурор Теодора Георгиева вече е под охраната на МВР.
Това е станало по искане на служебния правосъден министър Анрей Янкулов.
Вчера временно отстраненият от длъжност български европрокурор Теодора Георгиева подаде сигнал до министъра на правосъдието за натиск и заплахи от висши представители на прокуратурата и санкциониран от Съединените щати и Великобритания политически лидер.
Разпоредена е охрана на прокурор Теодора Георгиева, след постъпил сигнал за заплахи срещу нея. Това каза служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев след официалното отбелязване на Международния ден в памет на загиналите служители на реда с поднасяне на венци пред паметника на загиналите полицейски служители в столицата.
Дечев уточни, че сигналът е постъпил чрез служебният министър на правосъдието, който е бил информиран лично от Георгиева.
„Разгледах сигнала и прецених, че той трябва да бъде изпратен в Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, където е разпределен за проверка. След анализ на случая, е взето решение, че предвид особеностите му е необходимо да бъде осигурена охрана“, каза Дечев.
По думите му решението е свързано и с обстоятелства около прокурор Георгиева от миналата година. Служебният вътрешен министър припомни, че след публични изявления на Георгиева за проблеми във взаимодействието с определени държавни институции, е възникнал пожар в къщата на майка ѝ, при който тя е загинала.
Дечев допълни, че Георгиева „твърди, че е заплашвана или че се чувства заплашена от важни фактори в държавата. При това положение, компетентният орган е преценил, че се налага да бъде осигурена охрана,“ каза още служебният вътрешен министър.
Според изнесената информация, посегателствата са инициирани от висши представители на българската прокуратура, както и от политически лидер, санкциониран за корупция от Съединените щати и Великобритания.
Той уточни, че първоначално е потърсено съдействие от Бюрото по защита към Министерството на правосъдието, тъй като по закон то отговаря за охраната на застрашени магистрати. По думите на Дечев след това е преценено, че няма пречка и Министерството на вътрешните работи да осигури такава защита.
Лаура Кьовеши отстрани на 27 март 2025 г. временно българския прокурор в колегиума на Европейската прокуратурата Теодора Георгиева. Колегията на Европейската прокуратура обяви, че Георгиева е виновна за тежко нарушение, но не обяви какво е то.
Не можем да си позволим лукса да работим с досегашни директори в МВР след като КС касира част от изборните резултати
Емил Дечев защити правото си на кадрови промени в системата, като се аргументира с провеждането на честни избори и оцени като лоша работата на ведомството при предходните избори през октомври 2024 година, след като част от изборните резултати бяха касирани от Конституционния съд.
„Ние не можем да си позволим лукса да работим със същите досегашни директори. МВР може да не отчита, да не брои вътре в секциите, но също както обикновените граждани, които са наблюдавали от камерите изборните нарушения, МВР също е било длъжно да гледа и да реагира за такива изборни престъпления. Също така МВР е било длъжно и да осъществи необходимата превенция да залавя купувачите на гласове„, допълни той.
Остро МВР министърът реагира на критиките от Калин Стоянов от „ДПС – Ново начало“ и от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, които твърдят, че Дечев не е от системата и няма право да предприема кадрови промени.
За Борисов Дечев припомни, че е станал главен секретар без да е имал нито една оперативна разработка.
„Същият този човек е бил само и единствено инженер-специалист по противопожарна и аварийна безопасност. Никога на този човек не е била оспорвана компетентността да стане главен секретар на МВР и да кадрува в цялото МВР, да ръководи оперативни работници, разследващи полицаи, да ги сменя, да ги уволнява дисциплинарно, да ги повишава, да ги издига, да ги наказва. Така, че аз мисля, че съвсем ясно се вижда една абсолютна тенденциозност“, коментира пред журналисти служебният МВР министър, който заедно с представители на ръководството на МВР и на Националното бюро на Интерпол поднесоха венци пред паметника на загиналите полицейски служители.