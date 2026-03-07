Министър Дечев: След сигнала за натиск до правосъдното министерство, европрокурорът Теодора Георгиева е под охраната на МВР

Последни новини
De Fakto 07.03.2026 Законът, Избрано Напишете коментар 223 Прегледа

Служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев заяви, че временно отстранената от поста български евпропрокурор Теодора Георгиева вече е под охраната на МВР.

Това е станало по искане на служебния правосъден министър Анрей Янкулов.

Вчера временно отстраненият от длъжност български европрокурор Теодора Георгиева подаде сигнал до министъра на правосъдието за натиск и заплахи от висши представители на прокуратурата и санкциониран от Съединените щати и Великобритания политически лидер.

Разпоредена е охрана на прокурор Теодора Георгиева, след постъпил сигнал за заплахи срещу нея. Това каза служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев след официалното отбелязване на Международния ден в памет на загиналите служители на реда с поднасяне на венци пред паметника на загиналите полицейски служители в столицата.

Дечев уточни, че сигналът е постъпил чрез служебният министър на правосъдието, който е бил информиран лично от Георгиева.

Разгледах сигнала и прецених, че той трябва да бъде изпратен в Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, където е разпределен за проверка. След анализ на случая, е взето решение, че предвид особеностите му е необходимо да бъде осигурена охрана“, каза Дечев.

По думите му решението е свързано и с обстоятелства около прокурор Георгиева от миналата година. Служебният вътрешен министър припомни, че след публични изявления на Георгиева за проблеми във взаимодействието с определени държавни институции, е възникнал пожар в къщата на майка ѝ, при който тя е загинала.

Дечев допълни, че Георгиева „твърди, че е заплашвана или че се чувства заплашена от важни фактори в държавата. При това положение, компетентният орган е преценил, че се налага да бъде осигурена охрана,“ каза още служебният вътрешен министър.

Според изнесената информация, посегателствата са инициирани от висши представители на българската прокуратура, както и от политически лидер, санкциониран за корупция от Съединените щати и Великобритания.

Той уточни, че първоначално е потърсено съдействие от Бюрото по защита към Министерството на правосъдието, тъй като по закон то отговаря за охраната на застрашени магистрати. По думите на Дечев след това е преценено, че няма пречка и Министерството на вътрешните работи да осигури такава защита.

