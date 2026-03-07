Министър Янкулов: Никой ангажиран с правосъдието не бива да е безучастен към незаконното и неморално управление на ПРБ

Предложението ми за определяне на изпълняващ функциите главен прокурор е включено като последна точка в дневния ред на заседанието на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на 11 март, съобщи във Фейсук правосъдният министър Андрей Янкулов.

Той напомня, че министърът на правосъдието не може да сменя главния прокурор и добавя, че: “ и не би трябвало да може“.

Ето и цялото му изявление:

Това, което мога да направя и правя, е да поставя проблема на масата, като покажа цялата му сериозност и поискам от съответните управляващи съдебната власт органи да прекратят настоящата безпрецедентна криза на правовата държава.

В която криза един човек стои в кабинета на главния прокурор

уж временно и за кратко, но вече близо три години.

Стои без мандат, без да е ясно докога, без да е доказал с абсолютно нищо за цялото това време, че заслужава да бъде там, с риска да компрометира цялата прокуратура и правосъдието въобще, защото много съдии не признават актовете му, с купища неизяснени съмнения около интегритета си, с уронващи престижа на съдебната власт публични позиции. Стои, благодарение единствено на някакви юридически еквилибристики,

но без нито една разумна причина по същество.

Дори и онези, които защитават правната теза, че въпросният „толкова спорен“ закон, въвеждащ лимит за временното заемане на длъжността главен прокурор, не се отнасял точно до случая на г-н Сарафов, защото бил написан лошо (по някаква странна причина точно законите, които засягат правосъдното статукво, все се оказват лоши и все не могат да бъдат приложени, а всички останали са си добри и си се прилагат), не могат да си счупят езика и да кажат например:

„Г-н Сарафов трябва да продължи да заема поста, защото издига авторитета на прокуратурата и това е нещо добро за правосъдието.“

Трудно можете да намерите някой, който да каже това или нещо в този смисъл. Напротив, влиза се в някакви тежки правни аргументи за това коя норма какво точно действие имала и какви точно случаи уреждала. А на съвсем простия въпрос:

„Добре, а кое всъщност налага да е той и толкова ли не може някой друг да поеме тази прокуратура временно?„, отговор няма.

Съвсем скоро планирам да поканя на консултации представители на професионалните юридически общности и гражданския сектор с цел реализиране на една от целите на правителството за краткия мандат на служебната власт:

изготвяне на критерии за номинации за ключови постове в правосъдието, които да бъдат предложени на министъра от професионалните и/или гражданските организации и се ползват с тяхната подкрепа и доверие, а той от своя страна да използва правомощието си да ги предложи на компетентните органи по избор.

Правя това заради дълбокото си убеждение, че професионалните правни среди и гражданският сектор трябва да играят по-активна роля в управлението на съдебната власт.

Сегашната безпрецедентна криза на правовата държава в България, предизвикана от настоящото

незаконно и неморално управление на прокуратурата,

им дава не само много добрата възможност да го направят. Но и ги задължава.

Според мен никой ангажиран с правосъдието в България не може просто да стои безучастен и да наблюдава тази криза, очаквайки тя да се разреши от само себе си, от законодателя, от Конституционния съд или от промяна в политическата конфигурация след изборите.

Редно е всеки ясно да заяви своята аргументирана позиция. По същество. Защото това не е някакъв технически въпрос, а въпрос от ключово значение за постигане на най-базисна нормалност в правосъдието ни.

Нека чуем магистратите, адвокатите, всички останали правни професии, политиците, гражданските организации… всички.

Време до сряда има достатъчно.